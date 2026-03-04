デビッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻、家族間の確執の中、息子のブルックリンの27歳の誕生日に愛情あふれるメッセージを送る

この誕生日メッセージの背景には、ブルックリンが2026年1月に提起した主張がある。 27歳の彼はソーシャルメディアで長文の声明を発表し、両親が公的なイメージを守るため報道内容を操作していた間、自分は「何年も沈黙を強いられていた」と主張。デイヴィッドとヴィクトリアが「見せかけのSNS投稿」を本物の人間関係より優先させたと非難し、最も深刻な点として、結婚式前からニコラとの結婚を「妨害」しようと積極的に動いていたと示唆した。

ブルックリンの不満は具体的かつ個人的なもので、結婚式でのファーストダンスをヴィクトリアが「乗っ取った」という主張から、両親が自身の名前の権利を放棄するよう圧力をかけたという告発まで及んだ。 「生まれてこのかた、両親はメディアにおける家族に関する物語を支配してきた」とブルックリンは記した。さらに、結婚式の席次選択を理由に「邪悪」と呼ばれたと主張し、ロサンゼルス訪問時には写真撮影イベント以外では両親が面会を拒否したと訴えた。