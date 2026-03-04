Getty Images
翻訳者：
デビッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻、家族間の確執の中、息子のブルックリンの27歳の誕生日に愛情あふれるメッセージを送る
ソーシャルメディア上の感情的な和解の意思表示
家族間の不和が公になった直後というタイミングに驚きを呼ぶ行動として、デイヴィッドとヴィクトリアはブルックリンの27歳の誕生日を祝うためインスタグラムに投稿した。元イングランド代表主将でマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、長男の幼少期のノスタルジックな写真を共有。キャプションにはあえて幼い頃の愛称「バスター」を用い、「今日は27歳。 誕生日おめでとうバスター。愛してるよ×」と記した。ビクトリアもほぼ同時に同様の画像を投稿し、二人で笑い合う自然な写真と共にハート絵文字を連ね、無条件の愛を伝えるメッセージを添えた。「誕生日おめでとうブルックリン、本当に愛してるわ」と綴った。
この公の愛情表現は、「ブランド・ベッカム」王朝にとって重大な分岐点でなされた。 わずか6週間前、妻ニコラ・ペルツと共に米国在住のブルックリンが前例のない6ページに及ぶ声明を発表し、事実上両親との関係を断絶した。この誕生日のメッセージは、2023年にデビッドのドキュメンタリー映画がロンドンでプレミア上映されて以来、家族全員が公の場に揃って姿を見せていない状況において、デビッドとビクトリアが溝を埋めるための戦略的、あるいは深く個人的な試みと見受けられる。
- Getty
妨害工作と支配の疑惑
この誕生日メッセージの背景には、ブルックリンが2026年1月に提起した主張がある。 27歳の彼はソーシャルメディアで長文の声明を発表し、両親が公的なイメージを守るため報道内容を操作していた間、自分は「何年も沈黙を強いられていた」と主張。デイヴィッドとヴィクトリアが「見せかけのSNS投稿」を本物の人間関係より優先させたと非難し、最も深刻な点として、結婚式前からニコラとの結婚を「妨害」しようと積極的に動いていたと示唆した。
ブルックリンの不満は具体的かつ個人的なもので、結婚式でのファーストダンスをヴィクトリアが「乗っ取った」という主張から、両親が自身の名前の権利を放棄するよう圧力をかけたという告発まで及んだ。 「生まれてこのかた、両親はメディアにおける家族に関する物語を支配してきた」とブルックリンは記した。さらに、結婚式の席次選択を理由に「邪悪」と呼ばれたと主張し、ロサンゼルス訪問時には写真撮影イベント以外では両親が面会を拒否したと訴えた。
ブランドによって分断された家族
この亀裂は言葉だけに留まらず、ブルックリンが家族の重要な節目から物理的に欠席している事実が物語っている。弟妹のロメオ、クルーズ、ハーパーが家族の一員として確固たる立場を保つ中、ブルックリンは父親の50歳の誕生日祝いや11月のウィンザー城でのデイヴィッドの叙勲式に明らかに姿を見せなかった。 さらに彼は、母親が最近Netflixで公開したドキュメンタリーシリーズへの出演も断った。この行動は、兄弟姉妹が結束して臨んだ姿勢とは対照的だった。この緊張関係は、5月にメイフェアで開催されたクルス・ベッカムの21歳の誕生日祝賀会でさらに浮き彫りとなった。親族一同が豪華な夕食会に集う中、ブルックリンはアメリカに留まったのである。
- Getty Images Sport
和解か、それとも永久の疎遠か？
ボールは今や完全にブルックリンのコートにある。以前「家族と和解するつもりはない」と述べていた彼が、この公の誕生日祝福にどう反応するかが、この注目度の高い物語の次章を決定づけるだろう。デイヴィッドは過去に、大晦日の写真モンタージュにブルックリンを含めるなど、小さな「和解の試み」を試みてきたが、今回の直接的な誕生日メッセージは無視するのがはるかに難しい。 しかし、ブルックリンが「家族から距離を置いてから不安が消えた」と主張していることを考えると、彼が再び家族の懐に戻る準備が整っているとは限らない。
デビッドとヴィクトリアにとっての課題は、世界的なブランド維持と、崩壊した家庭を修復したいという純粋な個人的願望とのバランスを取ることにある。ブルックリンとニコラが「家族のドラマに汚されない新たな思い出を作る」ため誓いの更新を計画していると報じられる中、ロンドンとロサンゼルスを分断する溝は、世界で最も有名なサッカー一家にとって今後も重大な試練となりそうだ。
広告