ディック・アドフォカート監督、歴史的ワールドカップ出場まであと4ヶ月という時期に痛ましい理由でキュラソー代表監督を辞任

アドヴォカート監督の在任期間は、小さな島国を過酷なCONCACAF予選を勝ち抜かせたという歴史的偉業で記憶されるだろう。11月にはチームを決勝トーナメントへ導き、人口わずか15万6000人の史上最小のワールドカップ出場国へと導いた。家族の事情でジャマイカとの決勝戦を欠場したものの、チームが脚光を浴びるに至った彼の影響力は否定できない。

この偉業を振り返り、「小さな将軍」はキュラソーサッカーに残した遺産に深い誇りを表明した。「FIFA加盟国中最小の国がワールドカップ出場を決めたことは、私のキャリアにおけるハイライトの一つだ」とアドフォカートは語った。「選手やスタッフ、そして我々を信じてくれた理事会メンバーを誇りに思う」