ディック・アドフォカート監督、歴史的ワールドカップ出場まであと4ヶ月という時期に痛ましい理由でキュラソー代表監督を辞任
キュラソー、ワールドカップ出場に暗雲
元レンジャーズおよびサンダーランド監督は、娘の健康に関わる極めて個人的な事情が退任の動機だと明かした。40年以上にわたるキャリアを持つアドフォカートは、世界最大の舞台で代表チームを率いる機会よりも、父親としての責務を優先した。「家族はサッカーより優先すると常々言ってきた」と、キュラソーサッカー連盟（FFK）のプレスリリースでアドフォカートは述べた。 「だからこそ自然な決断だ。とはいえ、キュラソー、現地の人々、そして同僚たちには心から感謝している」
未完の歴史的偉業
アドヴォカート監督の在任期間は、小さな島国を過酷なCONCACAF予選を勝ち抜かせたという歴史的偉業で記憶されるだろう。11月にはチームを決勝トーナメントへ導き、人口わずか15万6000人の史上最小のワールドカップ出場国へと導いた。家族の事情でジャマイカとの決勝戦を欠場したものの、チームが脚光を浴びるに至った彼の影響力は否定できない。
この偉業を振り返り、「小さな将軍」はキュラソーサッカーに残した遺産に深い誇りを表明した。「FIFA加盟国中最小の国がワールドカップ出場を決めたことは、私のキャリアにおけるハイライトの一つだ」とアドフォカートは語った。「選手やスタッフ、そして我々を信じてくれた理事会メンバーを誇りに思う」
ワールドカップ記録を逃す
アドボカートが今辞任したことで、今年6月に達成予定だった特定の長期在任記録が歴史に刻まれることはなくなった。 78 歳で、ワールドカップ決勝トーナメントでチームを率いる最年長の監督になる予定でした。この記録は、2010 年の南アフリカ大会でギリシャの決勝戦を指揮した、71 歳 317 日のドイツの象徴的な人物、オットー・レーハーゲルが引き続き保持しています。アドフォカートは引退から復帰した経歴があるため、彼が再びタッチラインに戻るかどうかは、まだ不明です。
FFK は、退任する監督の状況を完全に理解し、彼の変革的な仕事に対する感謝の気持ちに焦点を当てて対応しています。「彼の決定を尊重するしかありません」と、ギルバート・マルティナ連盟会長は述べています。「ディックは、サッカー代表チームで歴史を刻みました。キュラソーは、ディックに永遠の感謝を捧げます」
フレッド・ルッテンがブルーウェーブを率いる
6月14日のドイツ戦開幕を控え、オランダサッカー協会（KNVB）は安定確保のため後任監督を迅速に任命した。PSVとシャルケの元監督である63歳のフレッド・ルッテンが新監督に正式決定。ルッテンはE組で6月21日にエクアドル、6月25日にコートジボワールと対戦するチームを引き継ぐ。
この交代劇は、世界中の数百万人が注目する大会を控えたキュラソーにとって重大な時期に起こった。アドフォカート監督の戦術的知見は惜しまれるものの、彼が築いた基盤により、ルッテン監督はエリートと渡り合う準備が整った競争力あるチームを受け継ぐこととなる。 サッカー界は今、『青い波』がアドフォカート氏の功績に恥じぬ活躍を見せ、最大の舞台で番狂わせを起こせるか注目している。その主役の一人が家族と共に自宅で見守る中での挑戦となる。
