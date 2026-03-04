ディエゴ・シメオネ、コパ・デル・レイ決勝を前にアントワーヌ・グリーズマンのアトレティコ・マドリードからMLSのオルランド・シティへの移籍を懸念

アトレティコ・マドリードはバルセロナ戦で見せた粘り強さと不屈の精神でコパ・デル・レイ決勝進出を決めたが、第2戦終了後にはクラブ歴代最多得点者の将来が大きな懸念材料となった。 アントワーヌ・グリーズマンは、チームが大きなプレッシャーにさらされていたとき、再びチームの成功の立役者となり、戦術的な中心的存在として活躍した。しかし、その裏では、北米への移籍の可能性が大きく注目されており、オルランド・シティとの合意により、来月のラ・カルトゥハでの決勝戦前に彼がチームを離れる可能性があるとの見方もある。

このフランス人選手は、2018年のUEFAスーパーカップ以来、クラブで主要なトロフィーを勝ち取っておらず、今シーズンのカップ戦は、彼にとって非常に個人的なタイトル獲得への挑戦となっています。しかし、クラブのアイコンとしての地位にもかかわらず、メジャーリーグサッカーの魅力は、マドリードでの彼の2度目の活躍を短くする要因となる可能性があります。 The Athletic によると、オルランドは 3 月 26 日まで続く MLS の主要移籍期間中にグリーズマンの加入を説得したいと考えている。しかし、同報道は、フランス代表選手が夏の移籍期間前に退団する可能性は低く、アトレティコとオルランドの間ではまだ正式な交渉は行われていないと付け加えている。