ディエゴ・シメオネ、コパ・デル・レイ決勝を前にアントワーヌ・グリーズマンのアトレティコ・マドリードからMLSのオルランド・シティへの移籍を懸念
不確実性がカンプ・ノウの勝利を覆い隠す
アトレティコ・マドリードはバルセロナ戦で見せた粘り強さと不屈の精神でコパ・デル・レイ決勝進出を決めたが、第2戦終了後にはクラブ歴代最多得点者の将来が大きな懸念材料となった。 アントワーヌ・グリーズマンは、チームが大きなプレッシャーにさらされていたとき、再びチームの成功の立役者となり、戦術的な中心的存在として活躍した。しかし、その裏では、北米への移籍の可能性が大きく注目されており、オルランド・シティとの合意により、来月のラ・カルトゥハでの決勝戦前に彼がチームを離れる可能性があるとの見方もある。
このフランス人選手は、2018年のUEFAスーパーカップ以来、クラブで主要なトロフィーを勝ち取っておらず、今シーズンのカップ戦は、彼にとって非常に個人的なタイトル獲得への挑戦となっています。しかし、クラブのアイコンとしての地位にもかかわらず、メジャーリーグサッカーの魅力は、マドリードでの彼の2度目の活躍を短くする要因となる可能性があります。 The Athletic によると、オルランドは 3 月 26 日まで続く MLS の主要移籍期間中にグリーズマンの加入を説得したいと考えている。しかし、同報道は、フランス代表選手が夏の移籍期間前に退団する可能性は低く、アトレティコとオルランドの間ではまだ正式な交渉は行われていないと付け加えている。
シメオネとコケ、グリーズマンへの懸念を認める
準決勝勝利の感動的な余韻の中、シメオネ監督はエース選手を失う可能性について驚くほど率直に語った。長年グリーズマンをピッチ上で最も信頼する右腕と見なしてきたアルゼンチン人指揮官は、決勝戦への出場可能性について一切の保証を拒んだ。シメオネの口調には愛情と諦めが混ざり合い、決断は完全に選手次第だと認めつつ、最後の活躍のために残留してほしいという切実な願いを表明した。
「決勝でプレーしてほしい。誰よりも彼にふさわしい」とシメオネ監督はマルカ紙に語った。「彼の質と才能は生涯消えない。 彼を心から愛し、常に最善を願っているが、あの決勝戦に出場できることを願っている」この心情はキャプテンのコケも共有しており、ロッカールームも状況を知らないと認めた。「アントワーヌの今後はどうなるか分からない」とMFは告白した。「我々は皆、彼がアトレティコ・マドリードでキャリアを終えることを望んでいるが、それは彼自身が下すべき決断だ」
更衣室は別れに備える
アトレティコのチーム内では、やむを得ない受け入れの雰囲気が漂っているようだ。マルコス・ジョレンテとフアン・ムッソも、このフランス人選手の個人的なジレンマについて言及した。ジョレンテはグリーズマンを「素晴らしい友人であり同僚」と称えつつも、チームは彼の人生の目標を尊重すべきだと強調した。 「何が起こるかはわからないし、彼に尋ねてもいない。彼自身が最善の選択をするだろうし、我々は彼を支える。言えるのは、彼が素晴らしい友人であり、素晴らしい同僚だということだけだ」とジョレンテは語った。 一方ムッソはこう付け加えた。「アントワーヌはチームに、そしてクラブにこれほど多くのものを捧げてきた…彼の決断は正しいものになるだろう。これは非常に個人的な問題であり、外部からコメントするのは難しい。彼がどんな選択をしても、私は生涯彼に感謝し続ける。彼が私たちに与えてくれた全てに対して。永遠の感謝を込めて」
アトレティコの層の厚さを試す決定的な試練
グリーズマンが決勝戦前に退団した場合、シメオネ監督は攻撃の要となる創造的なエンジンを失い、攻撃陣の再構築を余儀なくされる。監督は他のストライカーの身体能力に頼るか、あるいは中盤と前線を繋ぐグリーズマンの独特な能力の喪失を補うため戦術体系を変更するかの決断を迫られるかもしれない。 とはいえ現時点では、グリーズマンはアトレティコに完全にコミットしている。クラブはチャンピオンズリーグでの成功とリーガ・エスパニョーラ3位獲得の可能性もまだ残している。
