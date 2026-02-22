Getty Images Sport
チェルシーFCは、ウェスリー・フォファナ選手に対する卑劣な人種差別的虐待を非難する声明を発表した
フォファナとハンニバルが人種差別的な暴言を浴びせられた
フォファナは1-1の引き分け試合で2枚のイエローカードを受け、試合終盤に退場処分となった。その後、このディフェンダーはインスタグラムで受けた誹謗中傷を共有し、自身のメッセージを添えた。「2026年になっても、何も変わらない。同じことだ。こうした連中は決して罰せられない。人種差別反対の大規模キャンペーンは作るが、実際に何かする者は誰もいない」
バーンリーの中盤選手ハンニバル・メジュブリも試合後に人種差別的虐待を受けたことを明かし、クラブも強い反応を示した。「クラブは当該投稿をInstagramの親会社Metaに通報済みであり、プレミアリーグ及び警察と連携した強力な支援を期待している。責任者の特定と調査を確実に行う」 このような行為は社会に存在すべきではなく、我々は断固として非難する。クラブは一貫して明確な立場を堅持している——あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を貫く。ハンニバルはクラブとバーンリーサポーターから全面的な支援を受ける。既に多くのサポーターが虐待行為を非難している。人種差別には一切の容赦はない」
チェルシーが声明を発表
チェルシーもフォファナ選手への誹謗中傷を受けて声明を発表した。クラブは次のように述べた：「チェルシーFCは、ウェズリー・フォファナ選手に向けられた卑劣なオンライン上の人種差別的誹謗中傷に衝撃と嫌悪感を抱いています。本日のバーンリー戦後にウェズが受けた標的型の人種差別的誹謗中傷は忌まわしく、決して許容されません。このような行為は完全に容認できず、サッカーの価値観や当クラブが掲げる理念に反するものです。 人種差別には一切の容赦がない。我々はウェスを断固として支持する。彼は我々の全面的な支援を受けている。仕事をしているだけでこうした憎悪に耐えさせられることがあまりにも多い、全ての選手も同様だ。関係当局やプラットフォームと連携し、加害者を特定した上で可能な限り厳しい措置を取る」
プレミアリーグ、チェルシー対バーンリー戦のインシデントに対応
プレミアリーグは声明で支援を表明し、次のように述べた：「我々はウェスリー・フォファナ選手とチェルシーFCと共に、彼がソーシャルメディア上で受けた卑劣な人種差別的虐待を非難します。人種差別は我々の競技においても、社会のいかなる場所においても許されません。差別的虐待を受ける選手を支援するため、可能な限りの措置を継続して講じてまいります。サッカーはすべての人々のためのものです」
UEFA、ヴィニシウス・ジュニアの疑惑を調査中
この事件は、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニアが、チャンピオンズリーグの試合中にベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニから人種差別的な暴言を受けたとする告発を受けて発生した。UEFAはエスタディオ・ダ・ルスで行われたこの事件を調査中である。ブラジルサッカー連盟（CBF）は、人種差別行為の有罪が認められた者に対しては模範的な処罰を下すよう求めている。
CBF声明は次のように述べている：「ブラジルサッカー連盟（CBF）は、FIFAがこの件を監視し、UEFAが人種差別的虐待の責任者を特定・処罰するために必要なあらゆる措置を講じることを期待する。CBFはまた、被害者と現場に居合わせた人々の証言を考慮に入れ、ビニシウス・ジュニアに対する行為を徹底的に調査し、事件に関与した者を模範的な方法で特定・処罰するよう、UEFAに正式な要請を送付した。」
