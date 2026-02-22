フォファナは1-1の引き分け試合で2枚のイエローカードを受け、試合終盤に退場処分となった。その後、このディフェンダーはインスタグラムで受けた誹謗中傷を共有し、自身のメッセージを添えた。「2026年になっても、何も変わらない。同じことだ。こうした連中は決して罰せられない。人種差別反対の大規模キャンペーンは作るが、実際に何かする者は誰もいない」

バーンリーの中盤選手ハンニバル・メジュブリも試合後に人種差別的虐待を受けたことを明かし、クラブも強い反応を示した。「クラブは当該投稿をInstagramの親会社Metaに通報済みであり、プレミアリーグ及び警察と連携した強力な支援を期待している。責任者の特定と調査を確実に行う」 このような行為は社会に存在すべきではなく、我々は断固として非難する。クラブは一貫して明確な立場を堅持している——あらゆる形態の差別に対してゼロトレランス方針を貫く。ハンニバルはクラブとバーンリーサポーターから全面的な支援を受ける。既に多くのサポーターが虐待行為を非難している。人種差別には一切の容赦はない」