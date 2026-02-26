チェルシー、4億700万ユーロの巨額赤字を公表し、イングランド史上最大の税引前損失で記録を更新

チェルシーの3年間にわたる累積損失は6億2200万ユーロ（5億4200万ポンド／7億3500万ドル）に達し、UEFAの収益規則で認められている6000万ユーロ（5200万ポンド／7100万ドル）を大幅に上回っている。ただし、財務関連の罰則は回避されると主張されている。

チェルシーはUEFAと合意に達し、「事業計画で提出された予測赤字」に沿った運営が認められている。つまり、損失は事前に示された数値の範囲内に収めなければならない。

ザ・アスレティックの情報筋によれば、ブルーズ（チェルシー）はプレミアリーグに存在する2024-25シーズンの収益性・持続可能性規則（PSR）に違反しておらず、これによりポイント剥奪の可能性を回避しているという。

同情報筋は「クラブは基本業績の改善や、とりわけ大幅な選手売却などを根拠に、和解合意の条件やその他の財務規則に沿って運営されていると確信している」と述べた。チェルシーは2025年夏の移籍市場で約3億ポンド（4億700万ドル）を調達した。

ザ・アスレティックはさらに「2024-25シーズンの巨額損失はチェルシーの今後の財務状況を反映したものではなく、事業合理化期間の最終結果である」と報じている。 プレミアリーグの巨人は「今シーズンはチャンピオンズリーグ復帰などにより収益が増加する見込みで、国内外の財務規則を順守できる」と期待している。欧州トップクラスの大会では、ベスト16進出を果たしたブルーズが今シーズン約8000万ポンド（1億800万ドル）の賞金を獲得したと伝えられている。