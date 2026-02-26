Getty/GOAL
チェルシー、4億700万ユーロの巨額赤字を公表し、イングランド史上最大の税引前損失で記録を更新
チェルシーの敗戦を上回ったのはバルセロナだけである
欧州クラブ財務・投資動向報告書（年次刊行）は、各シーズンで最大の財務損失を被った10クラブを詳細に分析している。チェルシーはそのリストの頂点に立つ不名誉な位置を占めた。
プレミアリーグでは前例のない数字であり、コロナ19パンデミックの影響を受けたラ・リーガの巨人バルセロナ（2020-21シーズンに5億5500万ユーロ＝4億8400万ポンド／6億5500万ドルの損失）だけがこれより大きな損失を出している。
チェルシーの敗戦が続く理由
チェルシーの損失は4シーズン連続で2億ポンド（2億7100万ドル）を超え、減少する収益がますます増加するコストを相殺している。関係者はザ・アスレティックに対し「チェルシーの前シーズンの巨額損失は、バルセロナが以前経験したように、多額の非現金会計処理によるものだった」と明かした。 さらにUEFA（欧州サッカー連盟）の財務規則違反により、3100万ユーロ（約2700万ポンド／3700万ドル）の罰金も科せられた。
同メディアの情報筋は「巨額の赤字はクラブの基礎的な経営実績や、今シーズンおよび将来の財務状況を反映したものではない」と主張。ロンドン西部のクラブ関係者は「過去の課題を整理するため、複数の高額な一時的項目を同一会計期間に計上した」とされる。
チェルシーの財務状況は「UEFAとプレミアリーグの財務規制の隙間に位置する」複数の取引を行ったため、読み解きにくいとされる。こうした取引には女子チームの売却、2つのホテルと駐車場の売却が含まれる。
チェルシーは罰則を受けることになるのか？
チェルシーの3年間にわたる累積損失は6億2200万ユーロ（5億4200万ポンド／7億3500万ドル）に達し、UEFAの収益規則で認められている6000万ユーロ（5200万ポンド／7100万ドル）を大幅に上回っている。ただし、財務関連の罰則は回避されると主張されている。
チェルシーはUEFAと合意に達し、「事業計画で提出された予測赤字」に沿った運営が認められている。つまり、損失は事前に示された数値の範囲内に収めなければならない。
ザ・アスレティックの情報筋によれば、ブルーズ（チェルシー）はプレミアリーグに存在する2024-25シーズンの収益性・持続可能性規則（PSR）に違反しておらず、これによりポイント剥奪の可能性を回避しているという。
同情報筋は「クラブは基本業績の改善や、とりわけ大幅な選手売却などを根拠に、和解合意の条件やその他の財務規則に沿って運営されていると確信している」と述べた。チェルシーは2025年夏の移籍市場で約3億ポンド（4億700万ドル）を調達した。
ザ・アスレティックはさらに「2024-25シーズンの巨額損失はチェルシーの今後の財務状況を反映したものではなく、事業合理化期間の最終結果である」と報じている。 プレミアリーグの巨人は「今シーズンはチャンピオンズリーグ復帰などにより収益が増加する見込みで、国内外の財務規則を順守できる」と期待している。欧州トップクラスの大会では、ベスト16進出を果たしたブルーズが今シーズン約8000万ポンド（1億800万ドル）の賞金を獲得したと伝えられている。
ブルースは明るい未来に向けて歩みを進めている
チェルシーはクリアレイク・キャピタルの所有時代において、新戦力獲得に巨額を投じ、スーパースター級の加入選手には長期契約を結んできた。こうした契約の多くは、長期的な将来を見据えて締結されている。
今シーズンはスタンフォード・ブリッジでさらなる監督交代が発生。カンファレンスリーグとクラブワールドカップ制覇の実績を持つエンツォ・マレスカ監督が2026年初頭に解任され、現在はリアム・ローゼニアーが指揮を執っている。彼にはピッチ上で安定性を確立し、最終的にクラブの安定回復に貢献する任務が課せられている。
