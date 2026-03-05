チェルシー、目をそらしたほうがいいぞ！長期離脱から復帰したウスマン・デンベレが、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のチェルシー戦に間に合う形でPSGに復帰した。

ル・パリジャン紙によれば、フランス代表選手はピッチ復帰の準備が整った。PSGは今週金曜夜、パルク・デ・プランスでモナコと1か月で3度目の対戦を迎える。デンベレはチームと共にフル強度でトレーニングを再開しており、試合感覚を取り戻すためリーグ1のこの一戦での出場が予想される。

ルイス・エンリケ監督にとってこれ以上ないタイミングだ。PSGはリーグ1首位で2位レンスに4ポイント差をつけており、この優位を固めたいところ。今季全大会通算11得点とチームの要となっているデンベレは、今週金曜の7位モナコ戦復帰と、来週のチェルシー戦出場の可能性が浮上している。