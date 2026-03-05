Goal.com
ライブ
FBL-FRA-L1-PSG-TRAININGAFP

翻訳者：

チェルシー、目をそらしたほうがいいぞ！長期離脱から復帰したウスマン・デンベレが、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のチェルシー戦に間に合う形でPSGに復帰した。

パリ・サンジェルマンは、シーズン最も重要な局面で、大きな戦力アップを確保した。バロンドール受賞者のウスマン・デンベレが、トップチームの練習に復帰したと報じられており、明日の夜に行われるモナコとのリーグ1の試合の試合メンバー入りが予想されている。このフランス人選手の復帰は、チェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の前に、ルイス・エンリケ監督にとって大きな力となるだろう。

  • 賭けの代償：デンベレの負傷による逆風

    28歳のウインガーは、2月中旬以降、度重なる不運に見舞われ戦線離脱を余儀なくされている。デンベレは、スタッド・ルイIIで行われたモナコとのチャンピオンズリーグプレーオフ第1戦で、27分に途中交代を強いられた。彼の早期離脱にもかかわらず、パリ・サンジェルマンはその夜3-2で勝利を収め、最終的に合計スコア5-4で勝ち上がった。 軽度の負傷を抱えた状態でこの試合に臨んだものの、技術スタッフが彼を先発起用した判断は裏目に出た。より深刻な負傷を負い、数週間の離脱を余儀なくされたのである。

    • 広告
  • FBL-FRA-L1-PSG-TRAININGAFP

    ルイス・エンリケにとってのタイムリーな後押し

    ル・パリジャン紙によれば、フランス代表選手はピッチ復帰の準備が整った。PSGは今週金曜夜、パルク・デ・プランスでモナコと1か月で3度目の対戦を迎える。デンベレはチームと共にフル強度でトレーニングを再開しており、試合感覚を取り戻すためリーグ1のこの一戦での出場が予想される。

    ルイス・エンリケ監督にとってこれ以上ないタイミングだ。PSGはリーグ1首位で2位レンスに4ポイント差をつけており、この優位を固めたいところ。今季全大会通算11得点とチームの要となっているデンベレは、今週金曜の7位モナコ戦復帰と、来週のチェルシー戦出場の可能性が浮上している。 

  • チェルシーは警戒態勢を強化している

    この復帰のタイミングは、リアム・ローゼニアー率いるチェルシーにとって特に不吉だ。ブルーズは3月11日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでリーグ1の強豪と対戦する予定である。爆発的なスピードと予測不能なドリブルで試合の流れを一変させるデムベレの能力は、どの守備陣にとっても悪夢であり、彼の復帰により恐るべき攻撃陣が完成する。

    チェルシーの守備陣は、このフランス人選手の存在を考慮した戦術的調整を迫られる。国内リーグでは堅守を見せてきた西ロンドンのクラブだが、パリの照明の下で復活したデンベレと対峙するのは、まさに脅威に満ちた見通しだ。 

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    ブルーズ戦前の最終テスト

    金曜夜のモナコ戦は完璧な予行演習となる。デンベレが国内リーグ戦を問題なく乗り切れば、チェルシー戦ではほぼ間違いなく先発起用されるだろう。チェルシーは今週末のFAカップ5回戦でレックサムと対戦し、欧州のビッグマッチに向けた万全の準備を整えたいところだ。

リーグ・アン
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
モナコ crest
モナコ
ASM
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
チェルシー crest
チェルシー
CHE
0