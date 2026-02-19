Getty Images Sport
チェルシー、有望な若手選手をライバルのトッテナムに流出 北ロンドンでのトライアル成功後
ティーンのスター選手がチェルシーからトッテナムへ移籍
16歳の右サイドバックは、今月初めにマンチェスター・シティとのプレミアリーグカップ戦でU-16チームの一員として出場するなど、すでにトッテナムの体制に溶け込んでいる。このトライアル期間中の活躍が、トッテナム首脳陣を迅速な動きへと駆り立てるのに十分だった。 ジョブリングはチェルシーのユースカテゴリーでレギュラーとして活躍し、今シーズンはU-16とU-17の両チームでプレーしていたが、フルタイムのプロサッカー選手への移行を控える今、ロンドンを分断する境界線の反対側に身を置くこととなった。
スパーズ育成部門にとっての大きな成果
ジョブリングの獲得は、特に彼が代表チームの主将であることから、トッテナム育成組織にとって大きな勝利と見なされている。彼はまずジェイミー・カー監督率いるU-18チームに合流する。同チームはリーグ戦24試合で10勝と苦戦しており、守備陣の補強が急務となっている。 クラブはジョブリングの将来像を明確に描いている。今年後半に17歳の誕生日を迎える際に初のプロ契約を結び、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの長期的な将来を確約する見込みだ。
クラブのユニフォームが変わっても、ジョブリングの代表としての評価は高い。今週、イングランドU-16代表がデンマーク、スペイン、フランスと対戦する際、トッテナムから唯一選出される見込みだ。 コバムからの彼の移籍は、チェルシーがユースキャプテンを地元ライバルクラブに放出する稀な事例であり、この攻撃的なサイドバックがスパーズの指導陣のもとで高い潜在能力を開花させれば、ブルーズにとって後々まで尾を引く可能性のある移籍となるだろう。
トッテナムの若手選手獲得活動
ここ数週間、ホットスパー・ウェイのトレーニンググラウンドに、ジョブリングだけが高名な新加入選手というわけではない。スパーズは、全国からエリート選手たちを迎え入れ、若手選手層の強化を続けている。 クラブは、ウェストハムでの新契約を断ったエリシャ・ソウウンミの獲得に成功するなど、移籍市場で非常に活発な動きを見せています。さらに、スパーズは、ハーツからジェームズ・ウィルソンをレンタルで獲得するために、アーセナルとの激しい争いを制し、地元の選手獲得市場を支配する明確な意図を示しています。
このアカデミー活動の急増は、トップチームへの道筋が厳しい監視下に置かれている時期に起こっています。サポーターたちは、特に前政権下では、自国出身の卒業生たちに機会が与えられていないことを懸念して声を上げていました。
イゴール・トゥドールのもとで新たな地平線
しかし、暫定監督イゴール・トゥドールの到着は、クラブの若手選手たちに新たな楽観的な風潮をもたらしました。前任者とは異なり、トゥドールはユース組織とシニアチームの間により透明性の高い架け橋を築くことが期待されています。ウィルソンが、間もなく開催されるノース・ロンドン・ダービーに先立ち、シニアチームのトレーニングセッションに参加している写真が掲載されていることからもわかるように、現在のアカデミーのスター選手たちが、ファーストチームのスタッフに印象を与える真の機会を得られるだろうという見方が強まっています。
ジョブリングにとって、この移籍は新たなスタートであり、かつてのクラブが間違っていたことを証明するチャンスでもある。チェルシーの損失は間違いなくトッテナムにとっての利益となるが、スパーズのユニフォームを着て、代表での活躍を再現するというプレッシャーが、この若者にのしかかることになるだろう。
