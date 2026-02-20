チェルシー、新たなAIユニフォーム前面スポンサーを発表

チェルシーの声明はIFSの詳細を補足し、次のように述べている：「産業用AIソフトウェアの世界的リーダーであるIFSは、複雑な現実の業務課題を解決することで、組織がAIによる具体的な成果を実現することを可能にします。本提携により、IFSは自社のソフトウェアと市場をリードするAIエージェントをチェルシーに提供し、クラブ運営全体の精度を高め、活動のほぼあらゆる側面におけるパフォーマンス向上を推進します。

この提携により、チェルシーはサッカー界の技術革新の最前線に立つ。IFS AIの力を活用し、人・資産・知見をリアルタイムで結びつけることで、ピッチ上での競争力を高めると同時に、世界中の何百万ものファンの体験を向上させる。

「チェルシーにとって本契約は、ピッチ上のみならず、トップクラブの構築・運営方法においても先導する意思の表明です。先進的なAIを基盤に組み込むことで、クラブは世界のスポーツ界におけるパフォーマンスとイノベーションの基準を確立するという長期的な野心を強化します」