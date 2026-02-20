Getty Images Sport
チェルシー、新たなAIユニフォーム前面スポンサーを発表
チェルシー、新たなスポンサー契約を発表
チェルシーは、自らが「産業用AIの世界的リーダー」と称するIFSとの「複数年にわたるグローバルパートナーシップ」を発表した。これにより、今週末の男子チーム対バーンリー戦およびソニア・ボンパストール率いる女子チーム対マンチェスター・ユナイテッド戦（FA女子カップ5回戦）から、ユニフォームにIFSのロゴが掲出される。
クラブは声明で次のように述べた：「チェルシーFCは本日、産業用AIの世界的リーダーであるIFSとの複数年にわたるグローバルパートナーシップを発表します。 本契約の一環として、IFSは即時に主要パートナーに昇格し、2025/26シーズン終了までユニフォーム前面にロゴを掲出。これにより、高度なAIをサッカーのパフォーマンス向上、運営効率化、ファンエンゲージメントの中核に据えた長期協業の幕開けとなる」
IFSとは何ですか？
チェルシーの声明はIFSの詳細を補足し、次のように述べている：「産業用AIソフトウェアの世界的リーダーであるIFSは、複雑な現実の業務課題を解決することで、組織がAIによる具体的な成果を実現することを可能にします。本提携により、IFSは自社のソフトウェアと市場をリードするAIエージェントをチェルシーに提供し、クラブ運営全体の精度を高め、活動のほぼあらゆる側面におけるパフォーマンス向上を推進します。
この提携により、チェルシーはサッカー界の技術革新の最前線に立つ。IFS AIの力を活用し、人・資産・知見をリアルタイムで結びつけることで、ピッチ上での競争力を高めると同時に、世界中の何百万ものファンの体験を向上させる。
「チェルシーにとって本契約は、ピッチ上のみならず、トップクラブの構築・運営方法においても先導する意思の表明です。先進的なAIを基盤に組み込むことで、クラブは世界のスポーツ界におけるパフォーマンスとイノベーションの基準を確立するという長期的な野心を強化します」
チェルシーはスリーから離れる
チェルシーは通信会社スリーが2023年にスポンサー契約を終了して以来、恒久的なユニフォームスポンサーを持たない状態が続いている。IFSは今シーズン終了後、ユニフォーム前面スポンサーとして継続しない。BBCスポーツによれば、チェルシーは次期恒久スポンサーから約6500万ポンド（8700万ドル）を要求している。
ジェイソン・ガノン会長は「IFSとの提携を大変誇りに思う。同社の最先端AIソフトウェアを活用し、クラブのさらなる成功を推進する」と述べた。
「この提携は、先進技術がもたらす機会を活用し、ピッチ内外のあらゆる活動を向上させるAIの力を解き放つことで、この分野での主導権を維持するという意思表明です」
IFSのマーク・モファット最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「スポーツも産業も、利益率は低く、リスクは高く、適切なタイミングで正しい判断を下すことが全てです。IFSの産業用AIは、世界経済を支える産業にまさにそれを提供します。チェルシーFCもまた、その妥協を許さない基準を自らに課しており、この共通の志こそが、私たちが彼らの主要パートナーであることを誇りに思う理由です」
次に何が来る？
チェルシーは今週末のバーンリー戦を前に、プレミアリーグの順位表で5位につけている。4位のマンチェスター・ユナイテッドとはわずか1ポイント差だ。
リアム・ローゼニアーは監督としてのキャリアを順調なスタートで切り、その始まりについてこう語っている。「これ以上ないほど素晴らしいスタートでしょう？プレミアリーグにおいてね。ビッグクラブで新たな職に就く時、良いスタートを切りたいものです。 我々はそれを成し遂げたと思う。チームの潜在能力を考えると、まだまだ成長の余地があり非常にワクワクする。勝ち続けながら進化し続ける限り、私は非常に満足した監督でいられるだろう」
