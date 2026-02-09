チェルシーがWSL首位のマンチェスター・シティに12ポイント差をつけられる中、ボンパストール監督は注目を集めている。結果が監督へのプレッシャーとなったが、チェルシーは彼女に新たな長期契約を提示して応えた。日曜日のトッテナム戦では2-0で勝利し、ボンパストール監督は強気の姿勢を見せている。 彼女は記者団にこう語った。「我々が何もコントロールできないと分かっていても、あれほどの批判を受けるのは不当だと感じたでしょう。私は自分が何者か分かっています。周囲の人間に自分を定義してもらう必要はありません。常にベストを尽くすことを誓います。私には能力があり、知識があり、女子サッカーを理解しています。チェルシーのために全力を尽くしています。 自分が最高だと言っているわけでも、傲慢だと言っているわけでもない。ただ、自分が何者かは分かっている。常に選手たちを最善の方法でサポートしている。私の仕事は、選手たちが何を達成すべきかを明確に理解した状態でピッチに立つようにすることだ。私の自信を揺るがす者は誰もいない」