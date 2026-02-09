Getty Images Sport
チェルシー、女子サッカー部門責任者ポール・グリーン氏の退任を発表 13年間の在籍を経て
チェルシーの時代の終わり
グリーンは2013年、ドンカスター・ローヴァーズ・ベルズから移籍後、エマ・ヘイズのアシスタントマネージャーとしてクラブに加入した。その後、西ロンドンで影響力のある存在となり、選手獲得を統括し、印象的なブルーズチームの構築に貢献した。その間、チェルシー女子はWSL優勝8回、FAカップ6回、リーグカップ3回のタイトルを獲得し、2020-21シーズンにはチャンピオンズリーグ決勝に進出した。 グリーンはまた、12年間指揮を執ったヘイズが2024年に米国女子代表監督に就任するため退任した後、後任としてボンパストールを招聘するチェルシーの決定にも関与した。ボンパストールはリヨンから加入し、初年度でチェルシーを国内3冠無敗達成に導いた。
チェルシー、グリーンに関する声明を発表
クラブは声明でこのニュースを次のように確認した：「チェルシー女子は、ポール・グリーンが女子サッカー部門責任者の職を離任したことを確認します。ポールは2013年にチェルシー女子創設期に加入し、クラブで13年間を過ごしました。 その間、彼は女子プログラムの発展と成長に重要な役割を果たし、強固な基盤の確立と、チェルシー女子が国内および欧州のトップチームの一つへと進化する過程に貢献しました。彼の献身、経験、プロ意識はクラブ全体で高く評価され、その働きはチェルシー女子が19のトロフィーを獲得した持続的な成功と進歩を支える一助となりました。 クラブはポールが10年以上にわたり捧げた献身的な奉仕に感謝するとともに、今後の活躍を祈念します。」
ボンパストールが脚光を浴びる
チェルシーがWSL首位のマンチェスター・シティに12ポイント差をつけられる中、ボンパストール監督は注目を集めている。結果が監督へのプレッシャーとなったが、チェルシーは彼女に新たな長期契約を提示して応えた。日曜日のトッテナム戦では2-0で勝利し、ボンパストール監督は強気の姿勢を見せている。 彼女は記者団にこう語った。「我々が何もコントロールできないと分かっていても、あれほどの批判を受けるのは不当だと感じたでしょう。私は自分が何者か分かっています。周囲の人間に自分を定義してもらう必要はありません。常にベストを尽くすことを誓います。私には能力があり、知識があり、女子サッカーを理解しています。チェルシーのために全力を尽くしています。 自分が最高だと言っているわけでも、傲慢だと言っているわけでもない。ただ、自分が何者かは分かっている。常に選手たちを最善の方法でサポートしている。私の仕事は、選手たちが何を達成すべきかを明確に理解した状態でピッチに立つようにすることだ。私の自信を揺るがす者は誰もいない」
次に何が来る？
グリーンの退団は、ボンパストールとクラブにとって微妙な時期にあるチェルシーにさらなる注目が集まることになる。ブルーズは日曜日に低迷するリヴァプールと対戦し、WSLの試合に復帰する。
