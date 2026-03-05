チェルシーの獲得交渉の報は、バルセロナの会計担当者にとって耳に心地よいニュースとなるだろう。カタルーニャの巨人は2025年2月、ロケをパルメイラスに固定移籍金2550万ユーロ＋変動金500万ユーロで売却した。しかしこの取引の核心は、20％の再転売条項にあった。チェルシーの関心が巨額移籍につながれば、バルサは当初投資額のかなりの部分を回収できる見込みだ。

ただし、この売却益分配率には特定の契約条項が存在する。報道によれば、パルメイラスが同ストライカーを4000万ユーロ未満で売却した場合、バルセロナの取り分はわずか10％に低下するという。チェルシーの最初の提示額が既に5000万ユーロと報じられている現状では、バルサは現時点で20％全額を獲得する見込みだ。