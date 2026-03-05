Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシー、バルセロナの失敗作に驚きの4300万ポンド移籍オファーを提示
ブルーズが5000万ユーロで「ティグリニョ」獲得を狙う
ムンド・デポルティボによれば、チェルシーは「ティグリーニョ」の愛称で知られる選手を今夏の移籍市場における主要ターゲットと位置付けている。同クラブは既に約4300万ポンド（5800万ドル）相当のオファーを提示し、正式な関心を表明したとみられる。このフォワードのリーガ・エスパニョーラでの活躍は概して失敗と評価されていたが、母国での最近の好調ぶりにより、欧州トップレベルでの成功が再び期待されるようになった。
- AFP
バルセロナ、予想外の臨時収入を得る見込み
チェルシーの獲得交渉の報は、バルセロナの会計担当者にとって耳に心地よいニュースとなるだろう。カタルーニャの巨人は2025年2月、ロケをパルメイラスに固定移籍金2550万ユーロ＋変動金500万ユーロで売却した。しかしこの取引の核心は、20％の再転売条項にあった。チェルシーの関心が巨額移籍につながれば、バルサは当初投資額のかなりの部分を回収できる見込みだ。
ただし、この売却益分配率には特定の契約条項が存在する。報道によれば、パルメイラスが同ストライカーを4000万ユーロ未満で売却した場合、バルセロナの取り分はわずか10％に低下するという。チェルシーの最初の提示額が既に5000万ユーロと報じられている現状では、バルサは現時点で20％全額を獲得する見込みだ。
パルメイラスはさらなる要求を堅持している
巨額の利益がちらつく中、パルメイラスは主力選手の移籍交渉で強硬姿勢を見せている。BolaVipによれば、魅力的なオファーがあればロケの移籍はあり得るが、チェルシーの現在の提示額はブラジルクラブの期待値に届いていない。アリアンツ・パルケの関係者は、攻撃の要となった選手を手放すには5000万ユーロの初期オファーでは不十分と考える。
ロケはブラジル復帰後好調を維持しており、スペインでの不振は実力不足ではなく環境要因だった可能性を示している。今シーズンは13試合で5得点1アシストを記録する活躍を見せている。
- Getty Images Sport
ヨーロッパでの再挑戦
ロケにとって、スタンフォード・ブリッジへの移籍は大きな舞台での挽回の機会となる。21歳の彼が夢見たバルセロナ移籍は出場機会を得られず悪夢と化したが、パルメイラスへの復帰が再び輝きを取り戻すきっかけとなった。プレミアリーグの強豪で最前線を担う可能性は、批判を黙らせるチャンスをもたらすだろう。
交渉が続く中、チェルシーがパルメイラスの要求を満たすためオファー額を引き上げるかどうかに注目が集まる。バルセロナが傍観する中、この取引は金銭的利害とスポーツ的野心が複雑に絡み合った構図だ。移籍が実現すれば、わずか12ヶ月前に多くの関係者から見放された選手が成し遂げた驚異的な復活劇となるだろう。
広告