チェルシー、ナイキが「反逆者の帰還」と称賛する90年代風レトロユニフォームを発表
『反逆者の帰還』キット発売
このオリジナルユニフォームが30年余り前に発表された際、その衝撃的なデザインに多くの人が驚いた。このユニフォームが頂点を迎えたのは、チェルシーが23年ぶりに欧州カップ戦に復帰した1994-95シーズンのカップウィナーズカップで、ブルーズは同大会の準決勝まで進出した。 今回ナイキとチェルシーは、このユニフォームを再解釈。今週末のプレミアリーグ・ウェストハム戦、そして来月の女子FAカップ・マンチェスター・ユナイテッド戦でピッチデビューを果たす予定だ。
チェルシーFCの現役選手とOB選手によるモデルキット
今回の発表の一環として、チェルシーのレジェンドであるデニス・ワイズが新ユニフォームを披露。これは彼がクラブ在籍時に着用したデザインだ。さらに「リターン・オブ・ザ・レベル」コレクションでは、Tシャツ、トップス、ジャケット、トラックパンツ、スウェットシャツ、アウターウェアに「1990年代の色彩」を採用。当時のクラブエンブレムとレタリングが随所に施されている。 現在、スタンフォード・ブリッジのメガストアおよびクラブ公式オンラインストアで販売中。メンズ、レディース、キッズサイズを展開し、「リスク、反逆、革新——過去と現在」を称えるラインナップとなっている。より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
ロゼニオール、チェルシーで鮮烈なデビュー
エンツォ・マレスカが今月初めにチェルシーを去った後、ストラスブールの監督リアム・ローゼニアーが後任に指名された際には、一部で驚きが広がった。まだ就任間もないが、スタンフォード・ブリッジでの指揮を執った6試合中5勝を挙げており、その中でも特に際立ったのは、水曜夜のチャンピオンズリーグでナポリを3-2で下した勝利だろう。
この勝利後、ロゼニオールはTNTスポーツにこう語った。「選手たちは、私のコントロールや知識を超えた理由で、心から尊敬していた監督を失った。そんな若い集団が、これほどまでに新しい監督を受け入れ、これほどまでに懸命に働く姿は、彼ら自身の称賛に値する。これは私や私のエゴ、何かを証明しようとするものではない。 私はスタッフと共にこのチームで最善を尽くしている。今後もこうした素晴らしい夜を積み重ねていきたい」
「私はチームについて、我々の可能性について、常に学び続けている。今日は積極的に攻めたいと思っていた。 試合に勝ちに行く姿勢が重要だ。トレーニングラウンドで選手たちと取り組めることは非常に大きな意味を持つ。この仕事を楽しみながら取り組まなければならない。我々は世界で最も恵まれた立場にいる。こうした瞬間を享受しつつも、さらなる高みを目指す。チャンピオンズリーグでは、結局のところ最強の相手と戦い、最強を倒さねばならないのだから。」
チェルシーの次はどうなるのか？
チェルシーは重要な数日間を迎えようとしている。土曜日にスタンフォード・ブリッジで降格の危機にあるウェストハムを迎え撃ち、勝利すればプレミアリーグ4位に浮上する可能性がある。そして火曜日には、カラバオカップ準決勝第2戦でアーセナルのホームに乗り込み、第1戦2-3の劣勢を覆すべく挑む。
