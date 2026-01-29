チェルシー、ナイキが「反逆者の帰還」と称賛する90年代風レトロユニフォームを発表

エンツォ・マレスカが今月初めにチェルシーを去った後、ストラスブールの監督リアム・ローゼニアーが後任に指名された際には、一部で驚きが広がった。まだ就任間もないが、スタンフォード・ブリッジでの指揮を執った6試合中5勝を挙げており、その中でも特に際立ったのは、水曜夜のチャンピオンズリーグでナポリを3-2で下した勝利だろう。

この勝利後、ロゼニオールはTNTスポーツにこう語った。「選手たちは、私のコントロールや知識を超えた理由で、心から尊敬していた監督を失った。そんな若い集団が、これほどまでに新しい監督を受け入れ、これほどまでに懸命に働く姿は、彼ら自身の称賛に値する。これは私や私のエゴ、何かを証明しようとするものではない。 私はスタッフと共にこのチームで最善を尽くしている。今後もこうした素晴らしい夜を積み重ねていきたい」

「私はチームについて、我々の可能性について、常に学び続けている。今日は積極的に攻めたいと思っていた。 試合に勝ちに行く姿勢が重要だ。トレーニングラウンドで選手たちと取り組めることは非常に大きな意味を持つ。この仕事を楽しみながら取り組まなければならない。我々は世界で最も恵まれた立場にいる。こうした瞬間を享受しつつも、さらなる高みを目指す。チャンピオンズリーグでは、結局のところ最強の相手と戦い、最強を倒さねばならないのだから。」