チェルシー、チャンピオンズリーグの望みに打撃　決勝トーナメント1回戦の相手PSGの特別日程要請が認められる

PSGは3月13日から15日の週末にナントと対戦する予定だったが、フランスリーグに試合を4月中旬に延期するよう要請した。これにより、パリジャンは3月11日にチェルシーがパルク・デ・プランスを初訪問してから、3月17日のスタンフォード・ブリッジでの第2戦までの間に5日間の試合間隔が生じる。

これはチェルシーにとって痛手となる。2試合の合間となる土曜日にニューカッスルをホームで迎える必要が生じたためだ。またリアム・ロゼニオール監督にとっても頭痛の種となる。8日間で3試合を戦うため先発メンバーのローテーションを迫られ、欧州カップ戦での結果やプレミアリーグでの勝ち点に影響を及ぼす可能性がある。

PSGがこのような要望を認められたのは今回が初めてではない。前シーズンも同クラブの要望は度々受け入れられ、ルイス・エンリケ監督率いるチームが欧州制覇へ向けた猛進の中で選手をフレッシュに保つ助けとなった。他のフランスクラブも、大陸大会で勝ち進んだ際には過去に同様の配慮を受けてきた。