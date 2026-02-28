AFP
チェルシー、チャンピオンズリーグの望みに打撃 決勝トーナメント1回戦の相手PSGの特別日程要請が認められる
PSG、ナント戦の日程変更が決定
PSGは3月13日から15日の週末にナントと対戦する予定だったが、フランスリーグに試合を4月中旬に延期するよう要請した。これにより、パリジャンは3月11日にチェルシーがパルク・デ・プランスを初訪問してから、3月17日のスタンフォード・ブリッジでの第2戦までの間に5日間の試合間隔が生じる。
これはチェルシーにとって痛手となる。2試合の合間となる土曜日にニューカッスルをホームで迎える必要が生じたためだ。またリアム・ロゼニオール監督にとっても頭痛の種となる。8日間で3試合を戦うため先発メンバーのローテーションを迫られ、欧州カップ戦での結果やプレミアリーグでの勝ち点に影響を及ぼす可能性がある。
PSGがこのような要望を認められたのは今回が初めてではない。前シーズンも同クラブの要望は度々受け入れられ、ルイス・エンリケ監督率いるチームが欧州制覇へ向けた猛進の中で選手をフレッシュに保つ助けとなった。他のフランスクラブも、大陸大会で勝ち進んだ際には過去に同様の配慮を受けてきた。
リーグ・アンが声明を発表
リーグ・アンの広報担当者は声明で、「パリ・サンジェルマンの要請により、チェルシーとの2試合の対戦に最善の準備をするため、LFP（プロサッカーリーグ）理事会はナントの同意を得て、パリ・サンジェルマン対ナントの試合を4月20日の週に開催することを決定しました。
試合の正確な日程と時間は後日決定される」と述べた。
決勝への道
チャンピオンズリーグの組み合わせ抽選では、複数の強豪クラブ同士が対戦することになり、PSGとチェルシーの対戦は数あるビッグクラブ同士の激突の一つに過ぎない。チェルシーが勝ち進めば、準々決勝ではリヴァプールかガラタサライのいずれかと対戦することになる。
勝者はバイエルン・ミュンヘン、アタランタ、レアル・マドリード、マンチェスター・シティのいずれかと対戦する。この組み合わせにより、欧州で最も成功したクラブの数チームが、ブダペストでの決勝戦をはるかに前にして敗退することが確実となった。
一方、2006年の決勝戦の再戦となる可能性もある準決勝では、アーセナルとバルセロナが激突する見込みだ。アーセナルは、国内のライバルクラブと比べれば、少なくとも紙面上では比較的順当な道筋を与えられたことを喜んでいるだろう。バイエル・レバークーゼンに勝利し、さらにボーデ/グリムトかスポルティングCPのいずれかを下せば、ベスト4進出が決まるからだ。
一方、バルサはニューカッスルに勝利すれば、アトレティコ・マドリードとの全スペイン対決となる準々決勝に進出する可能性がある。アトレティコは16強戦でトッテナム・ホットスパーと対戦する。可能性は低いものの、最大6つのイングランドチームが8つの準々決勝枠を占める可能性もあり、プレミアリーグの欧州における経済的優位性を改めて示すことになるだろう。
チェルシーは勝利が可能だと信じている
チェルシーは、パリ・サンジェルマン（PSG）が試合間隔の休息という利点を享受するにもかかわらず、勝利の可能性を確信している。ブルーズは7月のクラブワールドカップ決勝でエンリケ監督率いるPSGを破っており、チェルシーのフットボールディレクター、デイビッド・バーナードは抽選結果に動揺していないと強調した。
「PSGとは何度も対戦してきた。彼らは現王者だが、おそらく人々は夏のクラブワールドカップでの結果を引用するだろう。厳しい戦いになるが、我々にとって恐れるに足る相手ではない」と彼は語った。「組み合わせ表を見ることはできるが、当然の結果とは考えられない」
まずチェルシーはリーグ戦とFAカップで3つの難敵との対戦を控えている。日曜にはアーセナルのホームに乗り込み、ガナーズの優勝争いを阻むべく挑む。その後バーミンガムでアストン・ヴィラと対戦し、チャンピオンズリーグ出場権をかけた重要な一戦に臨む。
FAカップ5回戦ではレックサムが待ち構えている。好調のレッド・ドラゴンズは、自らの「ハリウッド・ストーリー」に新たな章を加えようと必死になるだろう。
