マレスカの元旦退任を受け、チェルシーは共同オーナーシップ体制下にある姉妹クラブ、ストラスブールから後任監督を招聘する方針を固めた。ロゼニオールはフランスで18ヶ月間にわたり実績を残し（ストラスブールを欧州カップ戦出場に導く）、ニースとの最終節引き分け直後にチェルシー指揮官就任の合意を正式に発表した。

この移行は両チームにとって大きな変革期となった。ロゼニオールは5年半契約でスタンフォード・ブリッジに赴任し、カリファ・シセやジャスティン・ウォーカーら主要スタッフを帯同。しかしアシスタントコーチのフィリペ・コエーリョとは緊密な関係にあったものの、彼はヘッドコーチに同行せずストラスブール残留を選択した。 コエーリョにとってチェルシーの専門的な魅力は明らかだったが、新たな移籍のタイミングは適切でないと判断。ストラスブールでは新体制下での安定維持を選択した。