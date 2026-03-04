Getty Images Sport
「チェルシー移籍寸前だった」―リアム・ローゼニオールの元アシスタントが、ストラスブール残留を決断した理由を説明。新監督ゲイリー・オニール体制下での決断の背景を明かす
ブルーコー再編：なぜコエーリョは残留したのか
マレスカの元旦退任を受け、チェルシーは共同オーナーシップ体制下にある姉妹クラブ、ストラスブールから後任監督を招聘する方針を固めた。ロゼニオールはフランスで18ヶ月間にわたり実績を残し（ストラスブールを欧州カップ戦出場に導く）、ニースとの最終節引き分け直後にチェルシー指揮官就任の合意を正式に発表した。
この移行は両チームにとって大きな変革期となった。ロゼニオールは5年半契約でスタンフォード・ブリッジに赴任し、カリファ・シセやジャスティン・ウォーカーら主要スタッフを帯同。しかしアシスタントコーチのフィリペ・コエーリョとは緊密な関係にあったものの、彼はヘッドコーチに同行せずストラスブール残留を選択した。 コエーリョにとってチェルシーの専門的な魅力は明らかだったが、新たな移籍のタイミングは適切でないと判断。ストラスブールでは新体制下での安定維持を選択した。
家族の価値観とフランス式適応
コエーリョはチェルシーの内情に精通している。マレスカが在籍していた時期に同クラブのU-21チームの監督を務めた経験があるからだ。彼が西ロンドンを離れたのは昨年7月、ストラスブールでの現職に就くためだった。フランス移住直後に家族を再びイングランドに移す可能性が、残留を決断した決め手だったと認めている。
『ア・ボラ』紙の取材に対し、コエーリョは状況を明確に説明した。「リアムが去った時、チェルシー行きは現実味を帯びていました。彼と共にロンドンへ行くことも考えましたが、家族は極めて重要な基盤です。フランスでの生活に順応しつつある家族を、その時点でロンドンへ連れ戻すのは理にかなっていませんでした。私は5ヶ月前に到着したばかり。このまま続けていきたいのです」
最高の者から学ぶ
高評価のコーチは、現在の道が完璧な教育をもたらしていると確信している。ストラスブールに残留したことで、ローゼニオの下で働くことから新監督オニールのサポートへ移行しつつ、元チェルシー監督マレスカに近い立場で得た過去の経験も活かせてきた。この多様な戦術的影響力は、コエーリョが深く価値を置くものだ。
「ヘッドコーチになる時は必ず来ると思う。 急ぐつもりはなく、今の環境を楽しんでいる。チェルシーのようなクラブでエンツォ・マレスカに近い立場に就き、現在はリアム・ローゼニアーとゲイリー・オニールの専門知識を学べる——これほど豊かな経歴は他にない。その時が来た時に万全の態勢で臨めるよう、最後の調整を進めている」とポルトガル人コーチは語った。
未来を見据えて
コエーリョは現在、オニール監督がストラスブールをリーグ1で上昇軌道に乗せ続けるのを支援することに注力しているが、長期的な野心を隠してはいない。39歳の彼は最終的にトップ指揮官の座に就くことを目指しており、母国への復帰も可能性として視野に入れている。
将来の目標について振り返り、元チェルシーのユース監督はポルトガル1部リーグが依然として大きな魅力であると認めた。「このリーグは私にとって非常に意味のあるものです。私の祖国ですから。祖国に戻ることは常に選択肢として残っています」とコエーリョは締めくくった。これは、彼が今日ブルーズ（チェルシー）のオファーを断ったものの、監督としての彼の旅は始まったばかりであることを示唆している。
