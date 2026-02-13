Goal.com
チェルシー対ハル戦選手評価：ペドロ・ネト、まさに魔法！ポルトガル代表が驚異のハットトリックを達成。エステバンは空いたゴールをミスした失態を払拭し得点を記録。リアム・ローゼニオ率いるチームが監督古巣を粉砕

チェルシーは金曜夜、ハル・シティを4-0で下しFAカップ5回戦進出を決めた。ペドロ・ネトがコーナーキックからの直接ゴールを含むハットトリックを達成、エステバンも得点を挙げ、ブルーズはリアム・ローゼニオールの古巣を圧倒した。

チェルシーは開始10分以内に2度の決定機を掴んだ。アレハンドロ・ガルナチョが好セーブを強いた後、ネトが放ったリバウンドシュートはブロックされた。

直後にハルが反撃に転じ、リアム・ミラーが自陣エリア内でリース・ジェームズのボールを奪ったが、マムドゥ・サールの好ブロックが右サイドバックの失態を防いだ。

驚くべきことに、エステバンとリアム・デラップの両選手がヨークシャーの雪の中で決定的なチャンスを逃した。まずブラジル人選手がGKをかわして放ったシュートが空を舞い、続いてデラップがGKディロン・フィリップスのクリアボールを追いかけたものの、信じられないことにゴールラインを越えられなかった。

ネトは前半終了間際に先制点を奪い、自身のミスを挽回した。ペナルティエリアの端でボールを拾うと、見事なシュートをゴール隅に叩き込んだ。50分には2点目を追加。彼の悪魔的なコーナーキックは誰にも触れられず、フィリップスの足の間を抜けてネットに吸い込まれた。

そしてデラップとエステバオは、それぞれ不運なミスを乗り越え、チェルシーの3点目を生み出す連携を見せた。デラップがボックス内に飛び込み、ディフェンダーを振り切ってボールを流し、ブラジル人選手（エステバオ）が決めきったのだ。

ネトは70分にハットトリックを達成。再びデラップのパスに反応し、本能的なストライカーのフィニッシュを決めた。

ハルは終盤ルイス・クマスのシュートがポストを叩いたが、ブルーズの圧勝に終わった。

GOALがMKMスタジアムでのチェルシー選手を採点...

  • FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEAAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ロバート・サンチェス（6/10）：

    ほとんど仕事はなかった。ボールが来た時の配球は良かった。

    リース・ジェームズ (6/10):

    自陣エリアでボールをクリアしようとしたが失い、その後サールにシュートをブロックされる。その後立て直した。途中交代。

    ウェスリー・フォファナ（7/10）：

    対峙した全ての1対1を制した。ハル攻撃陣を圧倒した。

    ママドゥ・サール（7/10）：

    ジェームズの失態を救う見事なブロック。守備ラインで落ち着きを見せた。

    ジョレル・ハト（7/10）：

    ネトの素晴らしいコーナーキックがゴールに吸い込まれる際、ハルGKを動揺させた様子。途中交代するまで可能な限り攻撃参加。見事なプレーだった。

  • FBL-ENG-FACUP-HULL-CHELSEAAFP

    中盤

    アンドレイ・サントス (8/10):

    ボールの配球が素晴らしい。最終ラインへのパスは20本以上、常にチェルシーを前線へ押し上げた。実に完成されたミッドフィルダーだ。

    モイセス・カイセド（7/10）：

    フィジカルでハルの中盤を圧倒。60分に交代するまで、常にボールに触れようとしていた。

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    攻撃

    ペドロ・ネート（10点満点中10点）：

    見事なフィニッシュでゴール隅に突き刺し、コーナーキックから直接得点。3点目はフォワードらしい素晴らしいフィニッシュで決めた。見事なハットトリック。

    リアム・デラップ（8/10）：

    序盤に絶好機を逃し、冷静さを失いかけた。後半に3アシストを記録。特に2点目のアシストは、チェルシーが求める選手像を体現するもので、彼の強さとパワーが際立った。

    エステバン（7/10）：

    フェルナンド・トーレスがマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたあの失敗を彷彿とさせる、実に酷いミスを犯したが、それを振り切って3点目を決めた。この挫折をパフォーマンスに影響させなかった点こそが、彼のメンタルの強さを示す最高のプレーだった。

    アレハンドロ・ガルナチョ（7/10）：

    開始8分で絶好機を逃したが、常にボールを求め、その精密なボールコントロールがハル守備陣に悪夢をもたらした。

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    ジョシュ・アチェンポン (6/10):

    カイセドと交代出場。すぐにチームに溶け込んだ。

    エンソ・フェルナンデス（6/10）：

    後半にジェームズと交代。

    トシン・アダラビオヨ （6/10）：

    フォファナと交代で出場。

    ジェシー・デリー（評価なし）：

    デビュー戦で出場。

    シュマイラ・ムエカ（評価対象外）：

    遅れてデビュー。

    リアム・ロゼニオール（7/10）：

    古巣での見事な勝利。ローテーションを可能にした選手起用と、攻撃陣が試合を支配する滑らかな展開を見せたが、途中交代で流れが途切れた。堅実な仕事ぶりだった。

