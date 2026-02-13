チェルシーは開始10分以内に2度の決定機を掴んだ。アレハンドロ・ガルナチョが好セーブを強いた後、ネトが放ったリバウンドシュートはブロックされた。

直後にハルが反撃に転じ、リアム・ミラーが自陣エリア内でリース・ジェームズのボールを奪ったが、マムドゥ・サールの好ブロックが右サイドバックの失態を防いだ。

驚くべきことに、エステバンとリアム・デラップの両選手がヨークシャーの雪の中で決定的なチャンスを逃した。まずブラジル人選手がGKをかわして放ったシュートが空を舞い、続いてデラップがGKディロン・フィリップスのクリアボールを追いかけたものの、信じられないことにゴールラインを越えられなかった。

ネトは前半終了間際に先制点を奪い、自身のミスを挽回した。ペナルティエリアの端でボールを拾うと、見事なシュートをゴール隅に叩き込んだ。50分には2点目を追加。彼の悪魔的なコーナーキックは誰にも触れられず、フィリップスの足の間を抜けてネットに吸い込まれた。

そしてデラップとエステバオは、それぞれ不運なミスを乗り越え、チェルシーの3点目を生み出す連携を見せた。デラップがボックス内に飛び込み、ディフェンダーを振り切ってボールを流し、ブラジル人選手（エステバオ）が決めきったのだ。

ネトは70分にハットトリックを達成。再びデラップのパスに反応し、本能的なストライカーのフィニッシュを決めた。

ハルは終盤ルイス・クマスのシュートがポストを叩いたが、ブルーズの圧勝に終わった。

GOALがMKMスタジアムでのチェルシー選手を採点...