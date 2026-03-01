Goal.com
Neto Sanchez Chelsea GFX
Tom Maston

翻訳者：

チェルシー対アーセナル戦 選手評価：ペドロ・ネトとロベルト・サンチェスが散々なプレー。リーズ・ジェームズの脅威的な活躍で首位チームを苦しめるも、ブルーズは敗れる

チェルシーは日曜日にアーセナル戦で1-2で敗れ、リアム・ローゼニアー監督体制下でのプレミアリーグ初黒星を喫した。ブルーズはアーセナルの2つのセットプレーに屈し、自らがセットプレーで脅威を与えた場面（特にピエロ・ヒンカピエのオウンゴール）もあったものの、決定機を活かせなかった。ペドロ・ネトの退場処分が北ロンドンでの勝ち点獲得の望みを断ち切った。

チェルシーは試合開始から優位に立ち、プレミアリーグ初先発出場を果たしたママドゥ・サールが絶好の先制機を逃した。ゴールが目前に迫る中、シュートをミスしたのだ。このディフェンダーは代償も払うことになった。ガブリエル・マガリャンイスがコーナーキックをヘディングでゴール前に流すと、ウィリアム・サリバのヘディングシュートに最終タッチを当ててしまい、オウンゴールを献上したのである。

しかしチェルシーは前半終了間際に同点に追いついた。デクラン・ライスがオウンゴールを決めそうになったところをデビッド・ラヤが好セーブで防いだ直後、ヒンカピエがリース・ジェームズの鋭いクロスを自陣ゴールに流し込んだのだ。後半開始直後もチェルシーは脅威を与え続け、ラヤはエンツォ・フェルナンデスとジョアン・ペドロの両方のシュートを阻止する活躍を見せた。

ロゼニオール監督率いるチームは、試合の 3 点目を決める可能性が最も高いように見えたが、後半半ば、ジュリアン・ティンバーがライスによるコーナーキックを最高点でヘッドで合わせ、ロバート・サンチェスをかわしてゴールを決めた。この得点の後、ネトは抗議で警告を受け、その直後、アーセナルのカウンター攻撃中にガブリエル・マルティネッリを倒して 2 枚目のイエローカードを受けた。

サンチェスは、エベレチ・エゼのシュートを素晴らしいセーブで防ぎ、ある程度名誉を挽回した。しかし、ロスタイムには、交代出場のアレハンドロ・ガルナチョが同点ゴールをほぼ決めるところだった。彼のクロスはコーナーに飛び込むと思われたが、ラヤがこれをかき出した。この敗戦により、チェルシーはチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、順位を6位に落とした。

GOAL がエミレーツ・スタジアムでのチェルシーの選手たちを評価...

  Arsenal v Chelsea - Premier League

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ロバート・サンチェス (3/10):

    前半だけで3度もボールを保持しすぎてアーセナルに決定機を献上。さらにコーナーキックを完全に失敗し、ティンバーのゴールを許す結果に。ただしエゼの決定的なシュートを好セーブで防いだ点は評価できる。

    リース・ジェームズ（8/10）：

    先制点でガブリエルをマークから外した点は悔やまれるが、それ以外は完璧なプレー。特にセットプレーからのクロスは威圧的で、ボックス内への供給が際立っていた。

    トレヴォ・チャロバー（6/10）：

    経験の浅いパートナーと共にチェルシーの最終ラインをうまく統率した。

    ママドゥ・サール（5/10）：

    先制点の絶好機を逃した後、逆にサリバのヘディングをオウンゴールで決めてしまった。プレミアリーグ初先発でやや緊張気味だった。

    ジョレル・ハト（6/10）：

    サカに何度か突破される場面があったが、次第に試合に慣れていった。特に後半は攻撃参加を許され、逆方向への良いタックルも見せた。

  Arsenal v Chelsea - Premier League

    中盤

    モイセス・カイセド (7/10):

    チェルシーの中盤で常に存在感を示し、危機を未然に防ぐと同時に、賢明なボール運びを見せた。

    アンドレイ・サントス（6/10）：

    エゼを比較的抑え込むなど、またしても安定した中盤の働きを見せた。

    エンツォ・フェルナンデス（5/10）：

    前半は試合の流れに乗れなかったが、後半から徐々に調子を上げた。後半早々に低いシュートでラヤを脅かした。

  Arsenal v Chelsea - Premier League

    攻撃

    ペドロ・ネト (2/10):

    ジェームズが内側に入る間、幅を保つよう指示された後、試合に絡んだり離れたりを繰り返した。結果として目立った活躍はできず、愚かにも2枚の警告を短時間で受け退場処分となった。

    ジョアン・ペドロ（7/10）：

    チェルシーの攻撃を前線へ繋ぐ優れたキーププレーを見せた。後半早々にレイアにヘディングをセーブされた際、なぜ得点できなかったのか自問するだろう。

    コール・パーマー (6/10):

    左サイドから内側に流れ込み、序盤は広いスペースを確保して脅威を与えたが、アーセナルに封じ込まれた。

  Arsenal v Chelsea - Premier League

    サブスクリプションとマネージャー

    ロメオ・ラビア（6/10）：

    3ヶ月ぶりの出場で、中盤で積極的に動き回った。

    マロ・グスト（6/10）：

    左サイドバックというやや不慣れなポジションでも対応は良かった。

    アレハンドロ・ガルナチョ（評価対象外）：

    後半終了間際に投入され、同点に迫る活躍を見せた。

    リアム・デラップ（評価対象外）：

    カウンター攻撃の好機を無駄にし、途中出場時の得点は取り消された。

    トシン・アダラビオヨ（評価対象外）：

    ロスタイムに投入。

    リアム・ローゼニオール（6/10）：

    戦術は概ね機能したが、セットプレーの守備失敗と規律の欠如が致命傷となった。

