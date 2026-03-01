チェルシーは試合開始から優位に立ち、プレミアリーグ初先発出場を果たしたママドゥ・サールが絶好の先制機を逃した。ゴールが目前に迫る中、シュートをミスしたのだ。このディフェンダーは代償も払うことになった。ガブリエル・マガリャンイスがコーナーキックをヘディングでゴール前に流すと、ウィリアム・サリバのヘディングシュートに最終タッチを当ててしまい、オウンゴールを献上したのである。

しかしチェルシーは前半終了間際に同点に追いついた。デクラン・ライスがオウンゴールを決めそうになったところをデビッド・ラヤが好セーブで防いだ直後、ヒンカピエがリース・ジェームズの鋭いクロスを自陣ゴールに流し込んだのだ。後半開始直後もチェルシーは脅威を与え続け、ラヤはエンツォ・フェルナンデスとジョアン・ペドロの両方のシュートを阻止する活躍を見せた。

ロゼニオール監督率いるチームは、試合の 3 点目を決める可能性が最も高いように見えたが、後半半ば、ジュリアン・ティンバーがライスによるコーナーキックを最高点でヘッドで合わせ、ロバート・サンチェスをかわしてゴールを決めた。この得点の後、ネトは抗議で警告を受け、その直後、アーセナルのカウンター攻撃中にガブリエル・マルティネッリを倒して 2 枚目のイエローカードを受けた。

サンチェスは、エベレチ・エゼのシュートを素晴らしいセーブで防ぎ、ある程度名誉を挽回した。しかし、ロスタイムには、交代出場のアレハンドロ・ガルナチョが同点ゴールをほぼ決めるところだった。彼のクロスはコーナーに飛び込むと思われたが、ラヤがこれをかき出した。この敗戦により、チェルシーはチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、順位を6位に落とした。

GOAL がエミレーツ・スタジアムでのチェルシーの選手たちを評価...