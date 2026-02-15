チェルシー女子対リヴァプール戦 選手評価：ローレン・ジェームズの魔法が勝敗を分けた。ソニア・ボンパストールのブルーズが重要なWSL勝利を収める

チェルシーにとって今ひとつ精彩を欠いた試合だった。レッドズは素晴らしいスタートを切り、そのプレスでブルーズを幾度となく追い詰めた。アリス・ベルグストロムは開始わずか4分でゴールネットを揺らしたが、フィニッシュ前にハンドの反則を犯していたため、この得点は取り消された。

先発に明確なナンバー9が不在だったチェルシーは攻撃の起点に欠け、アリッサ・トンプソン、ジェームズ、ヌスケンが通常ならサム・カーやアギー・ビーバー＝ジョーンズが居るべきエリアを浮遊していた。独特の癖と不均衡を抱えた布陣で流動性を示すという意図は当初、期待した効果を発揮せず、むしろ構造の欠如が問題となった。

しかしチェルシーには依然として決定機を創出する質が備わっており、前半終了間際にジェームズが低いクロスを供給。ヌスケンが見事に流し込んで均衡を破った。 彼女はさらに60分を過ぎたところでその活躍を凌駕した。左サイドから飛び出し、ペナルティエリアの端から見事なシュートをジェニファー・フォークの頭上を越えて叩き込み、試合の行方を決定づけた。これによりチェルシーは4位のアーセナルに4ポイント差をつけ、日曜日にブライトン戦が延期となったアーセナルとの差を広げた。

GOALがキングスメドウでのチェルシー選手を採点...