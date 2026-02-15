Goal.com
Sjoeke Nusken Lauren James Chelsea Women split 2025-26
チェルシー女子対リヴァプール戦 選手評価：ローレン・ジェームズの魔法が勝敗を分けた。ソニア・ボンパストールのブルーズが重要なWSL勝利を収める

ローレン・ジェームズの活躍がチェルシーを後押しし、日曜日のリヴァプール戦を2-0で勝利。来季の女子チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を高めた。クラブを巻き込む否定的な噂が渦巻く中、ブルーズは貴重な勝ち点3を確保した。 不振が続いた結果、ソニア・ボンパトル監督の手腕と将来性が問われる中、今週は女子サッカー部門責任者ポール・グリーンの退任が大きな波紋を呼んでいた。しかし選手たちは日曜日に全力を尽くし、ジェームズとスジョーケ・ヌスケンの得点で復活したリヴァプールを退けた。

チェルシーにとって今ひとつ精彩を欠いた試合だった。レッドズは素晴らしいスタートを切り、そのプレスでブルーズを幾度となく追い詰めた。アリス・ベルグストロムは開始わずか4分でゴールネットを揺らしたが、フィニッシュ前にハンドの反則を犯していたため、この得点は取り消された。

先発に明確なナンバー9が不在だったチェルシーは攻撃の起点に欠け、アリッサ・トンプソン、ジェームズ、ヌスケンが通常ならサム・カーやアギー・ビーバー＝ジョーンズが居るべきエリアを浮遊していた。独特の癖と不均衡を抱えた布陣で流動性を示すという意図は当初、期待した効果を発揮せず、むしろ構造の欠如が問題となった。

しかしチェルシーには依然として決定機を創出する質が備わっており、前半終了間際にジェームズが低いクロスを供給。ヌスケンが見事に流し込んで均衡を破った。 彼女はさらに60分を過ぎたところでその活躍を凌駕した。左サイドから飛び出し、ペナルティエリアの端から見事なシュートをジェニファー・フォークの頭上を越えて叩き込み、試合の行方を決定づけた。これによりチェルシーは4位のアーセナルに4ポイント差をつけ、日曜日にブライトン戦が延期となったアーセナルとの差を広げた。

GOALがキングスメドウでのチェルシー選手を採点...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ハンナ・ハンプトン (7/10):

    堅実なプレーだった。特に、彼女の前で守っていた守備陣が常に同じように言えるとは限らなかったことを考慮すればなおさらだ。

    エリー・カーペンター（6/10）：

    試合序盤は守備に追われ、攻撃に本領を発揮できなかった。しかし次第に調子を取り戻し、自分の役割をしっかりと果たした。

    ナオミ・ギルマ（6/10）：

    試合開始時は不安定な場面もあったが、次第に調子を上げ、守備では時間とともに落ち着きと確信を見せていた。

    フェール・ブールマン（7/10）：

    途中でのポジション変更に順応し、前線に上がると他の選手のスペース作りを助けた。

    サンディ・ボルチモア（5/10）：

    頻繁に前線へ上がっていたが、攻撃面では比較的効果的でなく、守備でも時折調子を崩す場面が見られた。ハーフタイムで交代となった。

  • 中盤

    キーラ・ウォルシュ（6/10）：

    序盤はボール保持が雑でリバプールのプレスに苦戦したが、他の選手同様、調整して改善した。

    エリン・カスバート（6/10）：

    ボール保持時に真の質を見せられた数少ない選手の一人だったが、1対1の局面ではしばしば物足りなさを感じさせた。

    スヨケ・ヌスケン（7/10）：

    今季は出場機会を得られずにいたが、ここでもチャンスを与えられると常に良い反応を見せてきた。見事なゴールを決めた。

    攻撃

    ヨハンナ・リッティン・カネリッド (5/10):

    広い範囲をカバーし良いポジションを取ったが、最終的なボールの質が伴わなかった。

    ローレン・ジェームズ（8/10）：

    自由な役割を与えられ、それを活かしてスペースを見つけ、試合で2つの決定的なチャンスを創出。チームに勝利をもたらした。

    アリッサ・トンプソン（5/10）：

    懸命に働き、積極的に絡んだが、今回は攻撃面で効果を発揮できなかった。

    サブスクリプションとマネージャー

    ルーシー・ブロンズ（7/10）：

    負傷からの復帰戦で堅実な45分間を過ごした。特にセンターバックという不慣れなポジションでの出場を考慮すれば評価できる。チェルシーの守備を大幅に強化する貢献を見せた。

    サム・カー（6/10）：

    好位置を取り、攻撃の重要な起点となったが、決定的なチャンスを無駄にした。

    レクシー・ポッター（評価対象外）:

    チェルシーチーム内での役割が拡大し続ける中、15分間の出場で良いプレーを見せた。

    ウィーケ・カプテイン（評価対象外）：

    チェルシーが勝利を確定させた終盤数分間に出場。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズ（出場時間なし）：

    またもや終盤の交代選手。

    ソニア・ボンパストール（7/10）：

    特に攻撃面でのチーム編成には疑問符が付く。しかしハーフタイムの交代で守備を固め、ジェームズが自由な役割を活かして試合を決める場面を生み出すなど、適切な対応を見せた。

