Ameé Ruszkai

チェルシー女子対マンチェスター・ユナイテッド戦 選手評価：ナオミ・ギルマとサム・カーがFAカップの英雄に、ブルーズが準々決勝進出を決める

ナオミ・ギルマは日曜日にチェルシーでの初ゴールを決める絶好のタイミングを見極めた。延長戦での彼女の決勝点により、ブルーズはマンチェスター・ユナイテッドを劇的な2-1で下し、FAカップ準々決勝進出を決めた。 接戦の末、ソニア・ボンパストル監督率いるチームの勝利を決めるのはサム・カーの後半終了間際のゴールかと思われたが、シミ・アウォジョの素早い反撃で試合は延長戦へ。その延長戦でギルマがヒーローとなる舞台が整ったのだ。

ここ数週間の苦戦と精彩を欠いたプレーを経て、チェルシーはこの試合では格段に良い姿を見せた。試合を支配し、数多くのチャンスを作り出した。 しかしファロン・タリス＝ジョイスの好守に阻まれ、前半はアリッサ・トンプソン、エリン・カスバート、ローレン・ジェームズの決定的なシュートを次々と防がれ、先制点を許さなかった。コーナーキック後の混戦ではアメリカ人GKが破られたかに見えたが、ドミニク・ヤンセンがゴールライン上でクリアした。

チェルシーを封じ込めたユナイテッドは後半に勢いを増し、長時間にわたり得点のより可能性が高いチームとなった。そのハイライトは前半に好機をバーの上に外したジェス・パークが、ハンナ・ハンプトンのゴールを強烈なシュートで枠に叩きつけた場面だ。 その直前のリサ・ナールスンドのシュートはわずかに外れ、メルヴィーン・マラールはエレン・ワンガーハイムの好ダウンボールにうまく合わせられず、ハーフボレーは大きく枠を外れた。

延長戦が避けられないかに思われたその時、カーがチェルシーを救うかのように現れた。終了12分前に見事なフィニッシュを決め、ユナイテッド戦10試合で9得点目を記録したのだ。しかしブルーズがそのリードを守れたのはわずか数分。アウジョが巧みなシュートで応酬し、試合を延長戦へと導いた。

しかしそれは避けられない結末を遅らせたに過ぎず、トゥリス＝ジョイスがフェールレ・ブールマンのシュートを再び見事なセーブで防いだ直後、セットプレーからギルマが押し込み、試合3点目を決めるまでわずか9分しかかからなかった。これによりチェルシーのFAカップ連覇への道は確実に生き続け、ボンパストール率いるチームは月曜日に準々決勝の対戦相手を知る。

GOALがキングスメドウでのチェルシー選手を採点...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ハンナ・ハンプトン (6/10):

    配球はベストとは言えなかったが、自身のエリアをしっかりカバーし、ユナイテッドの攻撃の大半を処理した。

    エリー・カーペンター（7/10）：

    重要な守備的介入を幾度も見せ、攻撃面でも多くの貢献を果たした。カーの先制点に繋がったクロスもその一つだ。

    ルーシー・ブロンズ（7/10）：

    ボール保持時に数度のミスがあったが、それ以外は堅実なプレーでワンガーハイムを封じ込めた。同点弾の場面では不運にも、自身のヘディングクリアが味方に跳ね返りアウォジョの決定機を許す結果となった。

    ナオミ・ギルマ（8/10）：

    ボール保持に優れ、守備でも堅実。決定的なゴールを本能的に決め込んだ。

    フェールレ・ブーマン（8/10）：

    若手DFの見事な活躍。自身のサイドを突破された際もパクを完全に封じ、攻撃参加も効果的。カーの得点につながる見事なフリックも決めた。

  • 中盤

    キーラ・ウォルシュ（7/10）：

    チェルシーの支配的な時間帯で重要な役割を果たし、守備面でも十分な貢献を見せた。

    エリン・カスバート（6/10）：

    全てのプレーが成功したわけではないが、常に積極的に関与し、ボール保持時には堅実なプレーを見せた。

    スヨケ・ヌスケン（6/10）：

    シーズンの大半を控えに回されていたが、再び好調なプレーを見せた。チェルシーが偽9番を起用する際に彼女の巧みな動きが光る。後半にはボールのない場所での優れた状況判断で好機を掴んだが、クロスに思うように合わせられなかった。

    攻撃

    ヨハンナ・リッティン・カネリッド (5/10):

    前半終了時に交代。前半45分間は主にオーバーヒットしたパスを追いかけることに費やした。スピードと直線的な突破力は背後への脅威となったが、正確にパスが通った時のみだった。

    ローレン・ジェームズ（7/10）：

    今季2度目のフル出場ながら試合を支配。数多くの好機を創出し、チェルシーの好プレーのほとんどに関与した。

    アリッサ・トンプソン（6/10）：

    ボールを受けるたびに積極的なプレーを見せ、いくつかの好機を創出したが、決定的な最後のタッチが欠けていた。

    サブスクリプションとマネージャー

    サンディ・ボルチモア (7/10):

    左サイドで大きな違いを生み出した。マークを突破して何かを起こそうとする意欲が光った。

    サム・カー（8/10）：

    攻撃の焦点となり、関与できた場面では常に卓越したプレーを見せた。均衡を破る見事なフィニッシュを決め、一対一の対決では全てを制し、ユナイテッドの守備陣に常に脅威を与え続けた。

    カデイシャ・ブキャナン（7/10）：

    2024年11月の前十字靭帯断裂以来初出場で延長戦前に投入。全く錆びついておらず、追加の30分間ユナイテッドを抑え込む上で不可欠な存在だった。

    グルー・レイテン（7/10）：

    攻撃に膨大なエネルギーと推進力をもたらすと同時に、守備でも多くの良い働きを見せた。

    ウィーケ・カプテイン（7/10）：

    またしても非常にインパクトのある交代選手。広い範囲をカバーし、カーブをかけたシュートがわずかに外れるなど、得点に迫る活躍を見せた。

    ソニア・ボンパストール（7/10）：

    重要な局面で効果的な交代を成功させ、接戦を自チームの勝利へと導いた。

0