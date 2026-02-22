チェルシー女子対マンチェスター・ユナイテッド戦 選手評価：ナオミ・ギルマとサム・カーがFAカップの英雄に、ブルーズが準々決勝進出を決める

ここ数週間の苦戦と精彩を欠いたプレーを経て、チェルシーはこの試合では格段に良い姿を見せた。試合を支配し、数多くのチャンスを作り出した。 しかしファロン・タリス＝ジョイスの好守に阻まれ、前半はアリッサ・トンプソン、エリン・カスバート、ローレン・ジェームズの決定的なシュートを次々と防がれ、先制点を許さなかった。コーナーキック後の混戦ではアメリカ人GKが破られたかに見えたが、ドミニク・ヤンセンがゴールライン上でクリアした。

チェルシーを封じ込めたユナイテッドは後半に勢いを増し、長時間にわたり得点のより可能性が高いチームとなった。そのハイライトは前半に好機をバーの上に外したジェス・パークが、ハンナ・ハンプトンのゴールを強烈なシュートで枠に叩きつけた場面だ。 その直前のリサ・ナールスンドのシュートはわずかに外れ、メルヴィーン・マラールはエレン・ワンガーハイムの好ダウンボールにうまく合わせられず、ハーフボレーは大きく枠を外れた。

延長戦が避けられないかに思われたその時、カーがチェルシーを救うかのように現れた。終了12分前に見事なフィニッシュを決め、ユナイテッド戦10試合で9得点目を記録したのだ。しかしブルーズがそのリードを守れたのはわずか数分。アウジョが巧みなシュートで応酬し、試合を延長戦へと導いた。

しかしそれは避けられない結末を遅らせたに過ぎず、トゥリス＝ジョイスがフェールレ・ブールマンのシュートを再び見事なセーブで防いだ直後、セットプレーからギルマが押し込み、試合3点目を決めるまでわずか9分しかかからなかった。これによりチェルシーのFAカップ連覇への道は確実に生き続け、ボンパストール率いるチームは月曜日に準々決勝の対戦相手を知る。

GOALがキングスメドウでのチェルシー選手を採点...