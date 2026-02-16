Goal.com
チェルシーはFAカップ5回戦でライアン・レイノルズとロブ・マックのレックサムと対戦。マンチェスター・シティはニューカッスルと、アーセナルはマンスフィールドと対戦する。

2025-26シーズンFAカップ第5ラウンドの抽選が月曜日に実施され、次ラウンドに向けた興味深い対戦カードが確定した。チェルシーはレックサムと対戦、マンチェスター・シティはエディ・ハウ率いるニューカッスル・ユナイテッドとの難敵との試合が組まれ、プレミアリーグ首位のアーセナルはリーグ1のマンズフィールド・タウンにアウェーで遠征する。

  • FAカップ第5ラウンドの組み合わせ全発表

    FAカップ5回戦抽選が月曜夜に行われ、残留チーム8組の対戦カードが決定した。最大の注目カードは間違いなくレックサム対チェルシーの一戦。ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるチームが、リアム・ローゼニアー監督が指揮を執るプレミアリーグの強豪と激突する。

    マンチェスター・シティはニューカッスルとのアウェイ戦（セント・ジェームズ・パーク）という難敵を相手に、リヴァプールはプレミアリーグで苦戦中のウルヴァーハンプトンと対戦する。サンダーランドはポート・ヴェイル対ブリストル・シティの勝者と、ウェストハムはマックルズフィールドかブレントフォードのいずれかと対戦する。

    ミケル・アルテタ率いるアーセナルは、リーグ1のマンスフィールド・タウンへの遠征に臨む。

    抽選結果詳細：

    フラム vs サウサンプトン

    ポート・ヴェイル または ブリストル・シティ vs サンダーランド

    ニューカッスル vs マンチェスター・シティ

    リーズ対ノリッジ・シティ

    マンスフィールド・タウン対アーセナル

    ウルヴァーハンプトン vs リヴァプール

    レックサム対チェルシー

    ウェストハム対マックルズフィールドまたはブレントフォード

    レックサムがここまで至った経緯

    レックサムは大会3回戦でプレミアリーグのノッティンガム・フォレストを劇的な3-3の引き分けの末、PK戦で破った。その後イプスウィッチ・タウンを1-0で下し、5回戦進出を決めた。チェルシーはこれまでチャールトン・アスレティックを5-1、ハル・シティを4-0でそれぞれ撃破している。

    ウェールズのクラブが5回戦進出を果たすのは1997年以来となるが、フィル・パーキンソン監督は過去ではなく未来を見据えている。

    イプスウィッチ戦勝利後、彼は記者団にこう語った。「試合前に歴史を刻むチャンスについて話し合った。それを成し遂げられた。非常に強い相手との厳しい試合になるのは分かっていたから、本当に嬉しい」

    今シーズンはチャンピオンシップでの戦いに加え、FAカップでの快進撃という挑戦がある。この喜びを存分に味わいたい。今夜はまさにそれを実現できた」

    さらに彼は続けた。「オーナーにとって、5回戦進出は素晴らしいことだろう。

    月曜夜の抽選会を心待ちにしている。その時はブリストルのホテルにいる予定だ。その瞬間を味わうつもりだが、今はFAカップは後回しにして、リーグ戦に集中する」

  • チェルシーも栄光を狙っている

    ローゼニオール監督は今季ブルーズ（チェルシー）での初タイトル獲得を望んでおり、ハル戦での4-0勝利におけるチームの取り組みを称賛した。この再現は元ストラスブール指揮官にとって非常に喜ばしい結果となるだろう。

    試合後、彼はこう語った。「前半の選手たちの姿勢と態度には大いに満足している。難しい試合だった。ハルに敬意を表したい。彼らはチャンピオンシップで好調だ。今年こそプレミアリーグ昇格を果たしてほしい。しかし我々の姿勢と試合への取り組み、そして常に備わる質の高さが、今夜の勝利の基盤となった」

    我々は90分を通して良いプレーを見せた。もちろん、毎試合の毎分が完璧であってほしいとは思うが。

    改善すべき点は多いが、チームとしてのスタートとしては満足している。ペドロ・ネトは傑出していた。彼は非常に努力家で、高いクオリティを持っている。

    彼が今日のようなゴールを決めた姿を見られて嬉しい。全員が互いのために本当に、本当に懸命に戦った。

    「最も喜ばしい点はメンタリティだ。選手たちはクラブの名に恥じない戦いぶりを見せた。成功に必要な精神的な集中力という点で、非常に力強いパフォーマンスだった」

    次に何が来る？

    FAカップ第5ラウンドの試合日程は3月7日～8日の週末に実施される。第5ラウンドで勝利したクラブには23万8500ポンドが授与され、下部リーグのクラブにとって大きなインセンティブとなる。

