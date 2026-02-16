レックサムは大会3回戦でプレミアリーグのノッティンガム・フォレストを劇的な3-3の引き分けの末、PK戦で破った。その後イプスウィッチ・タウンを1-0で下し、5回戦進出を決めた。チェルシーはこれまでチャールトン・アスレティックを5-1、ハル・シティを4-0でそれぞれ撃破している。

ウェールズのクラブが5回戦進出を果たすのは1997年以来となるが、フィル・パーキンソン監督は過去ではなく未来を見据えている。

イプスウィッチ戦勝利後、彼は記者団にこう語った。「試合前に歴史を刻むチャンスについて話し合った。それを成し遂げられた。非常に強い相手との厳しい試合になるのは分かっていたから、本当に嬉しい」

今シーズンはチャンピオンシップでの戦いに加え、FAカップでの快進撃という挑戦がある。この喜びを存分に味わいたい。今夜はまさにそれを実現できた」

さらに彼は続けた。「オーナーにとって、5回戦進出は素晴らしいことだろう。

月曜夜の抽選会を心待ちにしている。その時はブリストルのホテルにいる予定だ。その瞬間を味わうつもりだが、今はFAカップは後回しにして、リーグ戦に集中する」