Getty Images & @mmudryk10
チェルシーの放出選手ミハイロ・ムドリク、8900万ポンドのスター選手に暫定ドーピング禁止処分が続く中、非リーグクラブでトレーニング
ムドリクが非リーグクラブでトレーニング中ムドリクはSNSを通じて、現在の「流浪生活」の様子を垣間見せた。動画には、サザンリーグ・プレミアサウスディビジョン所属クラブのハニークロフト・グラウンドで練習するウインガーの姿が収められていた。 映像では、人工芝の上で黄色いトレーニングマネキンをかわすフェイントから、彼の代名詞とも言える左足の強烈なシュートを放ち、ポストを揺らしてネットを揺らす様子が確認できた。プレミアリーグのスーパースターにとってこの練習場所の選択は異例だが、同グラウンドは彼が居住する高級住宅街インペリアル・ワーフ（フラム地区）から車で約40分の距離にあると伝えられている。
ムドリクは依然として出場停止処分中である
ムドリクは2024年11月のヨーロッパカンファレンスリーグの試合以来、チェルシーの公式戦に出場していない。彼の悪夢は同年12月、世界アンチ・ドーピング機関（WADA）が禁止する物質メルドニウムの陽性反応が出たことから始まった。 2025年6月にサッカー協会（FA）から正式な告発を受けた後、このウクライナ人選手は出場資格を剥奪された。彼は一貫して無実を主張しているが、法的手続きは長期にわたる出場資格に関する最終判断がいつ下されるかについて、ほとんど明確な見通しを示していない。
昨年、ソーシャルメディアでファンに告発を確認したムドリクはこの状況に驚きを表明。「FAに提出した検体に禁止物質が含まれていたと通知を受けたことを確認します。意図的に禁止物質を使用したり規則を破ったりしたことは一度もないため、これは完全な衝撃です。チームと緊密に連携し、この事態が起きた経緯を調査中です」と述べた。 私は何も間違ったことはしていないと確信しており、近い将来ピッチに戻れることを願っている。手続きの機密性のため現時点ではこれ以上言及できないが、可能な限り早く説明を行う」
ソーシャルメディアでファンに向けて発信する
8900万ポンドの移籍金で加入した同選手は、暫定的な出場停止期間中は表舞台からほぼ姿を消していたが、ピッチ上でほとんど姿を見せないファン層との再接続を断続的に試みてきた。昨夏のクラブのカンファレンスリーグ優勝トロフィー祝賀会には、出場不能にもかかわらず出席。元日にはインスタグラムで、イングランドサッカー界での最も困難な時期を支えてくれた人々への心からの感謝のメッセージを発信した。
ムドリクはサポーターに向けたメッセージでこう綴った。「ファンの皆さん、明けましておめでとう。 支えてくれた皆さんに感謝を伝えたい。全てのメッセージを目にして心から感謝している。どうか私を見捨てないでほしい。私自身も決して諦めないから。近いうちに会えるのを楽しみにしている」と綴った。ウクスブリッジでのトレーニングが解決への兆しとなるかは未知数だが、現時点で元シャフタール・ドネツクのスーパースターは、自身の運命を待つ間、プレミアリーグで最も高額な観客として存在し続けている。
8900万ポンドの投資の不透明な将来
ムドリクが最後にプレーして以来、ブルーズは選手層と戦術的方向性において数多くの変化を経験しており、出場停止処分が解除された場合、彼がチーム内の序列にどこに位置づけられるかは依然として不透明だ。現時点では、彼の弁護団が背景で繰り広げる法廷闘争に焦点が当てられている。FAが最終的な裁定を下すまで、ムドリクはおそらく単独トレーニングを継続し、プレミアリーグでのキャリア再開を可能にする解決策を待ち続けるだろう。
