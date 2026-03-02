チェルシーの放出選手ミハイロ・ムドリク、8900万ポンドのスター選手に暫定ドーピング禁止処分が続く中、非リーグクラブでトレーニング

ムドリクは2024年11月のヨーロッパカンファレンスリーグの試合以来、チェルシーの公式戦に出場していない。彼の悪夢は同年12月、世界アンチ・ドーピング機関（WADA）が禁止する物質メルドニウムの陽性反応が出たことから始まった。 2025年6月にサッカー協会（FA）から正式な告発を受けた後、このウクライナ人選手は出場資格を剥奪された。彼は一貫して無実を主張しているが、法的手続きは長期にわたる出場資格に関する最終判断がいつ下されるかについて、ほとんど明確な見通しを示していない。

昨年、ソーシャルメディアでファンに告発を確認したムドリクはこの状況に驚きを表明。「FAに提出した検体に禁止物質が含まれていたと通知を受けたことを確認します。意図的に禁止物質を使用したり規則を破ったりしたことは一度もないため、これは完全な衝撃です。チームと緊密に連携し、この事態が起きた経緯を調査中です」と述べた。 私は何も間違ったことはしていないと確信しており、近い将来ピッチに戻れることを願っている。手続きの機密性のため現時点ではこれ以上言及できないが、可能な限り早く説明を行う」