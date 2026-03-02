チェルシーのリアム・ローゼニオール監督が、アーセナル戦で不安定なプレーを見せたロベルト・サンチェスを評価。ペドロ・ネトが愚かな退場処分について謝罪したか明かす

敗戦はさらにペドロ・ネトの狂気の沙汰によって悪化。彼は抗議行為を含む2度の警告で一発退場を宣告された。 この退場は評論家たちの激しい反響を呼び、元チェルシーFWクリス・サットンはチームメイトを裏切ったとして同選手を「バカ」と断じた。しかしローゼニオールは、今季9度目の退場処分を乗り越えようとするクラブにおいて、元ウルブス選手が既にロッカールームで償いの行動を起こしていると明かした。

ロゼニオールは退場処分による内部の反響について説明し、「改善が必要だ。私の仕事は責任感の文化を築くことだ。ミスを犯したら、二度と繰り返さないよう自ら手を挙げて認めなければならない。チームメイトの助けも必要だが、最終的には自分自身にかかっている」と語った。 ペドロはチームに謝罪した。今後は行動の改善が見られる必要がある。ペドロだけではない。エンツォ［フェルナンデス］はトップリーダーだ。これは改善すべき点だ。我々は欧州で最も若いチームの一つだ。時には経験を積むことで成長する。しかし、目指す成果を達成できないままの『学びの経験』にはしたくない」