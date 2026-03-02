Getty/GOAL
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督が、アーセナル戦で不安定なプレーを見せたロベルト・サンチェスを評価。ペドロ・ネトが愚かな退場処分について謝罪したか明かす
ローゼニオールはサンチェスを支持する
コブハムでの記者会見で、ロゼニオールはロンドン・ダービー敗戦後にゴールキーパーに向けられた批判に言及した。彼は次のように述べた。「各選手がチーム全体の機能性に寄与していると思う。確かに試合開始直後は緊張した時間帯もあった。しかし我々がバックラインからボールを繋いだことで相手のプレスを崩し、狙っていたエリアにスペースを生み出せた。 これは明白な事実だ。だから特定の選手を指摘して改善点を論じるつもりはない。重要なのはチーム全体の機能性だ。セットプレーからの2失点を除けば、試合中にチームが機能不全に陥ったとは誰も言えないだろう。ちなみに相手はリーグ首位のチームであり、チャンピオンズリーグでもトップを走る強豪だ。 試合の大部分で我々は非常に良く機能していた。敗因は決定的な局面を処理しきれなかった点にある。ロブの戦術構築やプレー内容とは無関係だ。勝利を掴むにはそうした局面を管理しなければならない」
ネトのレッドカード騒動
敗戦はさらにペドロ・ネトの狂気の沙汰によって悪化。彼は抗議行為を含む2度の警告で一発退場を宣告された。 この退場は評論家たちの激しい反響を呼び、元チェルシーFWクリス・サットンはチームメイトを裏切ったとして同選手を「バカ」と断じた。しかしローゼニオールは、今季9度目の退場処分を乗り越えようとするクラブにおいて、元ウルブス選手が既にロッカールームで償いの行動を起こしていると明かした。
ロゼニオールは退場処分による内部の反響について説明し、「改善が必要だ。私の仕事は責任感の文化を築くことだ。ミスを犯したら、二度と繰り返さないよう自ら手を挙げて認めなければならない。チームメイトの助けも必要だが、最終的には自分自身にかかっている」と語った。 ペドロはチームに謝罪した。今後は行動の改善が見られる必要がある。ペドロだけではない。エンツォ［フェルナンデス］はトップリーダーだ。これは改善すべき点だ。我々は欧州で最も若いチームの一つだ。時には経験を積むことで成長する。しかし、目指す成果を達成できないままの『学びの経験』にはしたくない」
「根深い」規律問題の解決
チェルシーの規律違反記録はプレミアリーグで大きな話題となっており、クラブは驚くべきペースで警告を積み重ねている。ローゼニオールは、プレッシャーのかかる局面でチームが集中力を欠く「根本的な」原因を探っていると認めた。 監督は選手団に対し、今後のチーム編成は選手のピッチに留まる能力に大きく左右される可能性があると警告した。順位を上げるためには、10人で戦う状況を続ける余裕がないからだ。
監督は続けた。「レッドカードを受けないことの価値がここにある。勝率が飛躍的に上がる。逆境への対応——時にはボールを失うこと、時には審判の判定に異議を唱えることだ。成長を示す選手を選ぶ必要がある。 2、3試合ごとに退場者が出るシーズンを乗り切る余裕はない。チーム編成はそれを踏まえて行わねばならない」
アストン・ヴィラの挑戦が待ち受ける
チェルシーは、直近の不振から巻き返しを図るアストン・ヴィラを訪問する準備を進める中、短期間での切り替えを迫られている。ウナイ・エメリ率いるチームは決定力に優れており、ロゼニオールはセットプレーで脆弱性を露呈しているチェルシー守備陣に対する脅威を十分に認識している。攻撃力に定評のあるヴィラを相手に、ブルーズが結果を掴むにはサンチェスと守備陣の完璧なパフォーマンスが不可欠だ。
今後の課題を説明し、ロゼニオールはこう締めくくった。「ヴィラが素晴らしいゴールを決める理由は、優れた攻撃的選手を擁しているからだ。非常に厳しい試合になるだろう。彼らが創出する期待値ゴール（xG）の面では極めて決定的だ。前回の結果を受けて反撃に出てくるはずだから、我々は非常に困難な試合に備える」
