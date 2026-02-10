チェルシーのリアム・ローゼニアー監督、アーセナル戦で初タッチ失敗を笑い飛ばす

ロゼニオールは記者会見でネット上の誹謗中傷について全面的に言及した。批判を避けるどころか、デイヴィッド・ブレントとの比較やアーセナル戦でのタッチプレーへの反応に真正面から向き合いながら、家族への影響も認めた。

「私がこれを理解しているのは、10代の子供がいるからです。彼らはSNSを利用しています。彼らに影響します。私の両親にも、家族全体にも影響します。しかしこの職に就く際、こうした事態が起こると承知していました。当然のことです。覚悟ができていれば、むしろ笑ってしまいます。私は自信のある人間です。もしそうしたことに動揺するなら、この仕事には向いていないでしょう。 ネガティブな影響を受けるなら、この仕事は絶対にできない。正直言って、むしろ楽しんでいる。アーセナルでの初タッチは自滅的だったけど、それもこの仕事の宿命だ。今は仕事を楽しんでいる。やがて人々はピッチ上の結果で私を評価し始めるだろう。それが最も重要なことだ」

反発が予想された理由について問われると、ローゼニオールはスタンフォード・ブリッジの指揮官への異例の経歴を挙げた。「おそらく私の経歴や指導者としての背景、そしてこの規模のクラブに所属していることが異質だからだ。確かに違う。私は大物ではない。異なるタイプのクラブ出身で、異なるタイプの性格を持っている」

