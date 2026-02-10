Getty Images Sport
チェルシーのリアム・ローゼニアー監督、アーセナル戦で初タッチ失敗を笑い飛ばす
エミレーツでの話題の一瞬
ローゼニオールはエンツォ・マレスカの後任として就任後、統計的には印象的なスタートを切った。しかし彼の在任期間に関する議論は、依然としてその個性と最近の注目すべき失態に支配されている。アーセナル戦での敗戦時、ヘッドコーチはテクニカルエリアでボールをミスコントロール。この場面は即座に切り取られ、数千人のライバルサポーターによって拡散された。これは既に数週間にわたり彼の明晰な話し方や指導者としての経歴を精査してきた批判者たちにとって、格好の攻撃材料となった。
嘲笑は激しく、元ストラスブール監督はデヴィッド・ブレントに例えられ、「リンクトイン・リアム」というあだ名まで付けられた。 こうした騒動にもかかわらず、ロゼニオールのピッチ上での実績は依然として否定しがたい。就任後9試合で7勝を挙げ、クラブをチャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出に導いた。しかし、41歳の指揮官がリーズ戦という重要なホームゲームに臨む今、注目は戦術的成功とネット上で拡散した評判の二点に分散したままである。
「リンクトインのリアム」とデイヴィッド・ブレントの皮肉への対応
ロゼニオールは記者会見でネット上の誹謗中傷について全面的に言及した。批判を避けるどころか、デイヴィッド・ブレントとの比較やアーセナル戦でのタッチプレーへの反応に真正面から向き合いながら、家族への影響も認めた。
「私がこれを理解しているのは、10代の子供がいるからです。彼らはSNSを利用しています。彼らに影響します。私の両親にも、家族全体にも影響します。しかしこの職に就く際、こうした事態が起こると承知していました。当然のことです。覚悟ができていれば、むしろ笑ってしまいます。私は自信のある人間です。もしそうしたことに動揺するなら、この仕事には向いていないでしょう。 ネガティブな影響を受けるなら、この仕事は絶対にできない。正直言って、むしろ楽しんでいる。アーセナルでの初タッチは自滅的だったけど、それもこの仕事の宿命だ。今は仕事を楽しんでいる。やがて人々はピッチ上の結果で私を評価し始めるだろう。それが最も重要なことだ」
反発が予想された理由について問われると、ローゼニオールはスタンフォード・ブリッジの指揮官への異例の経歴を挙げた。「おそらく私の経歴や指導者としての背景、そしてこの規模のクラブに所属していることが異質だからだ。確かに違う。私は大物ではない。異なるタイプのクラブ出身で、異なるタイプの性格を持っている」
注目を浴びる若き英国人監督
ローゼニアーが直面する厳しい監視は、トップクラスの役職に就く若手イングランド人監督を取り巻く文化に疑問を投げかけている。彼の明らかな将来性にもかかわらず、特定の方法で自己表現する傾向が「やりすぎ」との批判を招いている。しかしローゼニアーはこうした評価に動じず、特定の監督像に合わせるために自分の性格を変えるつもりはないと主張する。
同コーチは「人々は会う前から先入観を持つ」と認めつつも、自身のありのままの姿勢に確信を持っている。「何か言わせようとしているのかはわからないが」と彼は語った。「全く影響はない。 この仕事に就く準備は数十年も前から整っていた。それに伴うものも承知していた。実際、全く気にならない。重要なのは仕事に集中し、それを楽しむことだと分かっているからだ。
「この仕事が好きなんだ。楽しんでいる。自分らしくあることを恐れない。眼鏡をかけていても、話し方が少し大げさに聞こえても、特定の言い回しを使っても、あるいは監督らしく見えなくても、全く気にならない」
チェルシー、リーズ戦に向け準備を進める
チェルシーが火曜夜のリーズ戦を控える中、ローゼニオールはアーセナル戦での敗戦から勝利への道に戻ることに集中している。週末のウルブズ戦（3-1勝利）で負った足首の負傷から回復し、アンドレイ・サントスが戦列復帰可能となった知らせがチームに活気をもたらしている。中盤での彼の存在は、チェルシーがボール支配率を高め勢いを取り戻す上で極めて重要となるだろう。
しかし、キャプテンのリース・ジェームズの出場可否は依然として大きな懸念材料だ。このディフェンダーは軽傷でここ数試合を欠場しており、つい先週の月曜日まで体調不良を訴えていたため、ロゼニオールは最終局面まで彼のコンディションに気を配らざるを得ない。チャンピオンズリーグでの戦いとトップ4争いを両立させる必要がある中、ブルーズの指揮官は、SNSのミームから話題を遠ざけ、再びトロフィー獲得への戦いに集中させるプロフェッショナルなパフォーマンスを期待している。
