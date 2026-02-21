Getty Images Sport
チェルシーのリアム・ローゼニアー監督が、住宅探しが中断されたため今もホテル生活を送っている理由を説明
ロゼニオール、チェルシー監督として好調なスタートを切る
チェルシーは1月、姉妹クラブであるストラスブールからロゼニオールをヘッドハンティングした。これは新年早々にマレスカが退団した直後のことだった。元ディフェンダーはスタンフォード・ブリッジでの新天地で好調なスタートを切り、これまで11試合中8勝を挙げている。唯一の敗戦はカラバオカップ準決勝でプレミアリーグ首位のアーセナルに喫したものだ。
ブルーズは、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、5位と好位置につけています。イングランドの現在の強力な係数ランキングを考えると、この順位は、来シーズンのヨーロッパのエリートクラブ大会への出場権を得るのに十分な位置であると言えます。今シーズンの大会では、リーグ戦6位で終了したため、決勝トーナメント1回戦で、モナコ、パリ・サンジェルマン、カラバグ、ニューカッスル・ユナイテッドのいずれかと対戦することになります。
ローゼニアー：「私の生活環境は優先事項ではない」
チェルシーの前節、FAカップでのハル戦4-0勝利から8日が経過し、ロゼニオール監督は選手たちに休暇を与えた。複数の主力選手がドバイへ飛び、暖かい気候を楽しんだ。しかし41歳の監督は、チームの短期休暇中も完全に仕事から離れることに苦労したことを認め、当面の間、恒久的な住居探しを延期したことも明かした。
試合前記者会見でロゼニオールは語った。「仕事に終わりはない。たった1日だ。私は1日だけ完全に切り離すことができた。スタッフも同様だ。同行したスタッフだけでなく、チームと共に移動し懸命に働く全てのスタッフのために」
「家族と過ごす時間は彼らにとって重要だ。全員がリフレッシュできた。また、すぐに同じようなスケジュールに戻るため、これは必要だった。
「今もホテルに滞在している。おそらくシーズン終了までここにいるだろう。時間がない。この仕事に集中している。生活環境は今の優先事項ではない」
チェルシー監督、人種差別行為があれば選手をピッチから退場させる
ロゼニオールはまた、ベンフィカ対レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ戦中に発生した人種差別問題についても言及した。この試合でビニシウス・ジュニオールがジャンルカ・プレスティアーニから差別的発言を受けたと報告した件だ。主審は反人種差別プロトコルを発動し、試合再開まで10分間中断した。その後、アルゼンチン人選手はUEFAに対し、差別的発言ではなく同性愛者への侮蔑表現を使用したと説明している。
ローゼニアーは次のように述べた。「もし私が明確に人種差別的発言を聞き、何の対応もなされなかったなら、私はチームをピッチから引き上げ、試合を続行しないだろう。
「私は本当に恵まれている。混血だ。父は黒人、母は白人だ。人生で学んだのは、人間は皆ほぼ同じだという事実だ」
このプレーオフ決勝トーナメント第2戦は来週開催され、レアル・マドリードはヴィニシウスの見事な個人技によるゴールで1-0のリードを握っている。
ブルーズ、バーンリー戦で大勝を目指す
チェルシーの次戦は土曜午後のプレミアリーグ、バーンリー戦となる。勝利すればロゼニオ率いるチームは、チャンピオンズリーグ出場権を争うライバルであるマンチェスター・ユナイテッドを上回る。ユナイテッドは月曜夜にエバートンを訪問するまで試合がない。
この試合後、ブルーズは再び短い休息期間を経て、翌週末に首位アーセナルと対戦する。ロゼニオール監督はミケル・アルテタ率いるチームに過去2度敗れているが、3度目の正直を願っている。3月はさらに厳しい日程が待ち受けており、ウェストロンドン勢はFAカップでアストン・ヴィラとレックサムを遠征で戦い、その後ニューカッスルをホームに迎える。
さらに2月27日（金）に行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦（16強）、準々決勝、準決勝の組み合わせ抽選で、16強戦の対戦相手が決定する。
