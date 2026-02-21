チェルシーのリアム・ローゼニアー監督が、住宅探しが中断されたため今もホテル生活を送っている理由を説明

チェルシーの前節、FAカップでのハル戦4-0勝利から8日が経過し、ロゼニオール監督は選手たちに休暇を与えた。複数の主力選手がドバイへ飛び、暖かい気候を楽しんだ。しかし41歳の監督は、チームの短期休暇中も完全に仕事から離れることに苦労したことを認め、当面の間、恒久的な住居探しを延期したことも明かした。

試合前記者会見でロゼニオールは語った。「仕事に終わりはない。たった1日だ。私は1日だけ完全に切り離すことができた。スタッフも同様だ。同行したスタッフだけでなく、チームと共に移動し懸命に働く全てのスタッフのために」

「家族と過ごす時間は彼らにとって重要だ。全員がリフレッシュできた。また、すぐに同じようなスケジュールに戻るため、これは必要だった。

「今もホテルに滞在している。おそらくシーズン終了までここにいるだろう。時間がない。この仕事に集中している。生活環境は今の優先事項ではない」