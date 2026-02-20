Getty/Instagram
チェルシーのリアム・ローゼニアー監督が、コール・パーマーが恋人オリビア・ホルダーとドバイへ旅行した件について、自身が手配したことを明かした
パーマーはモデルのパートナー、ホルダーと共にドバイへ飛び立った
チェルシーはFAカップ4回戦でチャンピオンシップのハル・シティを4-0で下し、過密日程が続く2025-26シーズンの1週間の空白期間を迎えた。パーマーはこの試合で出場機会を与えられず、控え選手にも名を連ねなかった。
23歳の彼は土曜日のバーンリー戦に向け、完全に充電してプレミアリーグ復帰を果たす見込みだ。アラブ首長国連邦でビーチでのんびり過ごし、ドバイが提供する数々の特別な体験を満喫していたためである。
この旅行にはモデルの恋人ホルダーも同行。中東での休暇の写真はSNSで共有され、チェルシーの背番号10は恋人に巨大な赤いバラの花束とシャネルのバッグをプレゼントした。
ローゼニオールがシーズン途中の休暇を許可した理由
ロゼニオール監督は、選手たちがリラックスする機会がチームに良い影響を与えることを期待している。チェルシーの指揮官は、西ロンドンからのフライトを許可した。昨夏のFIFAクラブワールドカップ優勝以来、ほとんど休養を取れていないチェルシーの選手たちが、降格の危機にあるバーンリーとのホーム戦を控える中、監督は記者団にこう語った。「過去1年半から2年間の選手たちのスケジュールを確認した。
「選手たちに日光浴に行くよう勧めた。時には完全にオフにしてリフレッシュするのが最善の方法だ。選手たちにとって正しい選択だと考えた」
ドバイ滞在中、パーマーは親友のタンデと再会した。マンチェスターを拠点とするラッパーはインスタグラムに「いつか必ずCP（パーマー）を本拠地であるユナイテッドへ戻す。彼に好きなチームを聞いてみろ」と投稿し、将来的なマンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性に関する憶測に拍車をかけた。
他にドバイで過ごしたチェルシーのスター選手は誰ですか？
ローゼニオの許可を得て荷物をまとめて太陽を求めて旅立ったチェルシーのスター選手はパーマーだけではなかった。エンツォ・フェルナンデス、ペドロ・ネト、ジョアン・ペドロ、トレヴォ・チャロバーはUAE行きのプライベートジェットを共有した。
ユーロ2024優勝のディフェンダー、マルク・ククレラも妻クラウディア・ロドリゲスと共に同地へ直行。ネト、ペドロとそのパートナーたちと合流し、上質なワインと食事を囲む夜を過ごした。
ククレジャはチェルシーがスタンフォード・ブリッジで再びピッチに立つ際には出場しない。スペイン代表選手は不運な負傷を癒している最中だ。ロゼニオール監督は27歳の左サイドバックについて最新情報を伝える際、こう述べた。「繰り返しになるが、マルクの復帰時期については正確な見通しを示せない。彼はハムストリングの負傷を負った。リーズ戦の前半終了前に負傷したのだ」
「彼のような傑出した選手を失うのは本当に残念だ。世界最高峰の左サイドバックの一人だ。だが代役としてヨレル［ハト］やマロ［グスト］が左サイドをカバーできる。我々には本当に優秀な選手たちが揃っている。彼の復帰が早ければ早いほど良い」
チェルシーがトップ4入りを狙う
一方、アレハンドロ・ガルナチョはエジプトを訪れた。アルゼンチン代表のウインガーは北アフリカ滞在中に象徴的なピラミッドを見学し、海で泳いだりラクダに乗ったりもした。
2025年夏にマンチェスター・ユナイテッドから4000万ポンド（約54億円）でチェルシーに移籍して以来、安定した最高のパフォーマンスを発揮できていない彼は、バーンリー戦での活躍を強く望んでいる。
プレミアリーグ上位4位以内を狙うチェルシーは、クラレッツ（バーンリー）をホームに迎えるにあたり、攻撃の起爆剤となる選手を必要としている。現在5位のチェルシーは、暫定監督マイケル・キャリックの下で再起を図っているマンチェスター・ユナイテッドに1ポイント差で追いついている。
