チェルシーのリアム・ローゼニアー監督が、コール・パーマーが恋人オリビア・ホルダーとドバイへ旅行した件について、自身が手配したことを明かした

チェルシーはFAカップ4回戦でチャンピオンシップのハル・シティを4-0で下し、過密日程が続く2025-26シーズンの1週間の空白期間を迎えた。パーマーはこの試合で出場機会を与えられず、控え選手にも名を連ねなかった。

23歳の彼は土曜日のバーンリー戦に向け、完全に充電してプレミアリーグ復帰を果たす見込みだ。アラブ首長国連邦でビーチでのんびり過ごし、ドバイが提供する数々の特別な体験を満喫していたためである。

この旅行にはモデルの恋人ホルダーも同行。中東での休暇の写真はSNSで共有され、チェルシーの背番号10は恋人に巨大な赤いバラの花束とシャネルのバッグをプレゼントした。