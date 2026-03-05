チェルシーのペドロ・ネトが、アーセナル戦での敗戦中にレッドカードを受けた後、ピッチを離れるのが遅すぎたとしてFAから告発された。また「侮辱的な言葉」を使用したとされる件も指摘されている。

リアム・ローゼニオール監督は、チームが11人の選手をピッチに留められない状況に明らかに限界に達している。ゴールキーパーのロベルト・サンチェス個人への批判は擁護したものの、退場処分については全く容赦しなかった。監督はメンタリティの変化を切望しており、エミレーツでの事件後、ネトがチームに謝罪したことを指摘した。

この件についてロゼニオールは次のように語った。「私の仕事は責任感の文化を築くことだ。ミスを犯したら、二度と繰り返さないよう自ら手を挙げて認めなければならない。チームメイトの助けも必要だが、最終的には自分自身にかかっている。ペドロはチームに謝罪した。今こそ行動の改善を見たい… 我々は欧州でも最年少のチームの一つだ。成長には時に経験が必要だ。しかし、目指す成果を挙げられないままの『学びの経験』にはしたくない」