チェルシーのペドロ・ネトが、アーセナル戦での敗戦中にレッドカードを受けた後、ピッチを離れるのが遅すぎたとしてFAから告発された。また「侮辱的な言葉」を使用したとされる件も指摘されている。
狂気の3分間：ネトの致命的な退場
この事件は、ジュリアン・ティンバーがアーセナルを先制した直後に発生し、ネトが2枚のイエローカードを立て続けに受け、リアム・ロゼニオのチームは1人少ない状況に陥った。最初の警告は、アーセナルの2点目を激しく抗議した際、反論したとして受けたものだった。そしてわずか3分後、ガブリエル・マルティネッリに対する卑劣なファウルで、彼のこの日の試合は早々に終了し、チェルシーは10人でピッチに残り、終盤を苦戦することになった。
FAが不正行為の告発を認める
イングランドサッカー協会（FA）は、ペドロ・ネト選手に対し、ピッチ離脱の遅延と審判団への発言内容の両方を理由に追加処分を科す方針を明らかにした。 FAはソーシャルメディアで「ペドロ・ネトは3月1日（日）のチェルシーFC対アーセナルFC戦（プレミアリーグ）で70分に退場処分を受けた後、追加処分対象となった。選手は速やかにピッチを離れる義務を怠ったこと、および／または審判団に対する侮辱的発言を行ったことが申し立てられている。ペドロ・ネトは3月9日（月）までに回答を提出する必要がある」と発表した。
この新たな展開は、今シーズン全大会通算で9人の選手が退場処分を受けたブルーズ（チェルシー）の累積する規律危機に拍車をかけた。攻撃の要となる選手の冷静さの欠如は大きな反発を招き、元ブルーズFWのクリス・サットンは、このような重大な局面で冷静さを保てなかったことを理由に、このウインガーを「バカ」と評した。
ローゼニアーが控室での責任を要求
リアム・ローゼニオール監督は、チームが11人の選手をピッチに留められない状況に明らかに限界に達している。ゴールキーパーのロベルト・サンチェス個人への批判は擁護したものの、退場処分については全く容赦しなかった。監督はメンタリティの変化を切望しており、エミレーツでの事件後、ネトがチームに謝罪したことを指摘した。
この件についてロゼニオールは次のように語った。「私の仕事は責任感の文化を築くことだ。ミスを犯したら、二度と繰り返さないよう自ら手を挙げて認めなければならない。チームメイトの助けも必要だが、最終的には自分自身にかかっている。ペドロはチームに謝罪した。今こそ行動の改善を見たい… 我々は欧州でも最年少のチームの一つだ。成長には時に経験が必要だ。しかし、目指す成果を挙げられないままの『学びの経験』にはしたくない」
チェルシーの次戦はレックサムとPSG
アーセナル戦の結果はチェルシーにとって警鐘となり、ジョアン・ペドロのハットトリックを軸にヴィラ・パークで4-1の圧勝で応えた。 一方、ネトは出場停止処分を正式に終え、次節のカップ戦復帰が可能となった。プレミアリーグを一時中断しカップ戦に集中するチェルシーにとって、この戦力補強は重要なタイミングでの朗報だ。まずはFAカップ5回戦でハリウッド資本のレックサムをホームに迎え撃ち、その後パリへ遠征し、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦というビッグマッチに臨む。
