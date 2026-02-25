AFP
翻訳者：
チェルシーとウェストハム、アダム・トラオレとマルク・ククレラ、ジョアン・ペドロの衝突が引き金となった醜い乱闘を受けFA処分を受ける
タッチライン乱闘：小さな火花が猛烈な炎へと変わる
試合終盤、ウェストハムのアダマ・トラオレがチェルシーのマルク・ククレラと激しい口論に発展したことが発端となった。最初の火花が瞬く間に大火事へと変わり、ジョアン・ペドロがチームメイトを援護に駆けつけたことで、両チームの選手たちがタッチライン上で押し合いへし合いする大乱闘へと発展した。 審判団は数分間、事態の収拾に苦慮した。この「醜い乱闘」は、リアム・ロゼニオール率いるチェルシーとヌーノ・エスピリト・サント指揮下のウェストハムによる、それまで見せていた戦術的な攻防戦を完全に覆い隠すものとなった。
- Getty Images Sport
FAが懲戒処分に関する公式声明を発表
試合映像と審判報告書を精査した結果、FAは両クラブが選手らの秩序ある行動を確保できなかったと確認した。FA広報担当者は水曜日に発表した声明で具体的な違反内容と罰金額を詳述した。
FAの公式声明は以下の通り：「チェルシーとウェストハム・ユナイテッドは、2026年1月31日（土）のプレミアリーグ試合において両クラブ選手による集団乱闘が発生した件に関し、それぞれ32万5000ポンド（約5800万円）と30万ポンド（約5300万円）の罰金を科された。両クラブは、試合終了間際の90分前後に選手らが不適切かつ挑発的な行動を取らないよう確保できなかった事実を認めた。 独立規制委員会が聴聞を経てこれらの罰金を科した」と記されている。この決定は、両ロンドンクラブに対し、今後のピッチ上での行動に関する厳しい警告となる。
ロンドン・スタジアムの混乱の引き金となった要因
公式の告発はクラブ全体の不手際を主眼としているが、トラオレとククレラの個人間の争いが混乱の引き金となったのは疑いない。トラオレの身体的なプレーとククレラの守備的執念が、後半を通じて持続的な小競り合いを生んだ。スペイン代表選手がコーナーフラッグ付近で元ウルブズのウインガーを妨害したように見えた瞬間、事態はついに爆発した。 ペドロの介入は事態をさらに悪化させ、両チームの選手が巻き込まれる中、ピッチ上の緊張は沸点に達した。
現行規定ではプレミアリーグチームは厳格な規律維持が求められており、チェルシーの罰金がやや高額となったのは、最近の規律違反記録が反映されたものと見られる。ブルーズは今シーズン、イエローカードの多発により頻繁に注目を集めてきた。
- Getty Images Sport
規律に関する対話：監督陣が選手の行動について指導
チェルシーのローゼニオール監督は試合後、選手たちに今後同様の状況への対応について話し合った。一方、ウェストハムの匿名幹部はヌノ・エスピリト・サント監督とジャロッド・ボウエン主将と面会し、選手の行動規範について協議した。
現在45ポイントで5位につけるチェルシーは、再びチャンピオンズリーグ出場権獲得への戦いに集中する。一方、25ポイントで18位に低迷するウェストハムは、今後数週間で降格回避を必死に争わねばならない。ピッチ上でのパフォーマンスに、その攻撃性を再び向け直す方法を見出さねばならない。
広告