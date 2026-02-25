チェルシーとウェストハム、アダム・トラオレとマルク・ククレラ、ジョアン・ペドロの衝突が引き金となった醜い乱闘を受けFA処分を受ける

試合映像と審判報告書を精査した結果、FAは両クラブが選手らの秩序ある行動を確保できなかったと確認した。FA広報担当者は水曜日に発表した声明で具体的な違反内容と罰金額を詳述した。

FAの公式声明は以下の通り：「チェルシーとウェストハム・ユナイテッドは、2026年1月31日（土）のプレミアリーグ試合において両クラブ選手による集団乱闘が発生した件に関し、それぞれ32万5000ポンド（約5800万円）と30万ポンド（約5300万円）の罰金を科された。両クラブは、試合終了間際の90分前後に選手らが不適切かつ挑発的な行動を取らないよう確保できなかった事実を認めた。 独立規制委員会が聴聞を経てこれらの罰金を科した」と記されている。この決定は、両ロンドンクラブに対し、今後のピッチ上での行動に関する厳しい警告となる。