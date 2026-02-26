Getty Images Sport
チェルシーとイングランド代表、2026年ワールドカップを前にコール・パーマーの深刻な燃え尽き症候群の警告を受ける
パーマー警告
モランゴは、シーズン終了を前にパーマーが「打ちのめされた」状態にあると警告した。イングランド代表の同選手は今季これまでに19試合に出場しているが、負傷により出場機会は限られている。2023/24シーズンはフル出場を果たし、欧州選手権にも出場。さらに昨夏のクラブワールドカップでもプレーした。
モランゴはチェルシーのトレーニング施設を視察した結果、過密日程による負担でパーマーをはじめとする選手たちが深刻な負傷リスクに晒されていると指摘した。
彼は次のように語った。「我々の懸念は、もちろん選手の健康だ。コール・パーマーのような選手を見ると、彼には心配がある。もし彼が3年連続で休む間もなくワールドカップに出場したら、故障のリスクがある」
代表で10週間の遠征を終え、わずか4日後にアメリカでクラブワールドカップ（7月14日終了）を戦い、さらに2週間以内にトレーニングに復帰することを求められる…チェルシーが帰国した時のトレーニングキャンプでは、選手たちは完全に消耗しきっていた」
「彼は大金持ちだと言われている」
PFA幹部はまた、チェルシーでの驚異的な年俸にもかかわらずパーマーへの共感を示し、過密日程により繰り返し負傷に苦しむ欧州のトップ選手たちへの理解も表明した。
彼は続けた。「これが現実だ。業界として本当に望んでいたことなのか疑問に思う。確信は持てない。時には自分自身に正直になり、『少ない方が良い』と理解する必要があると思う」
「彼は億万長者だと言う人もいる。確かにそうだ。だがそれによって肺が一つ増えたり足が一本増えたりするわけではない。そして『コール・パーマーがピッチに立つ姿を見たい。彼が僕に夢を見せてくれるからだ』という段階に到達するのだ」
「現実として、ファンは今やチケット代を100％支払っているのに、試合の70％しか見られないことも珍しくない。運が良ければ60％だ。選手たちが自らを律し始めるからだ。
「プレミアリーグはサッカー界最高の商品だ。38試合で40億ポンド以上を稼ぐ。つまり希少価値を重視する要素が確かに存在する。クリスマスは毎週火曜日ではないから特別だ。我々は『多ければ多いほど良い』というサッカー界の常識を見直すべきだ。時には少ない方が良いこともある。
「前回の代表戦期間を見れば、（ジュード）ベリンガムが離脱、ラミン・ヤマルが離脱、ルーシー・ブロンズが離脱——これが我々が望むサッカーなのか？率直に言って、人々は私のような選手を見るためだけに金を払いたくなかったのだから」
パーマーはワールドカップに出場できるだろうか？
パーマーは負傷の影響でトーマス・トゥヘル監督の下ではまだ出場していない。イングランド代表での最後の出場は6月のアンドラ戦（1-0勝利）だった。セネガル戦（1-3敗戦）ではベンチ入りしたが、フィル・フォーデン、エベレチ・エゼ、モーガン・ロジャース、ジュード・ベリンガムらとの激しい競争を勝ち抜かなければ、10番ポジションを確固たるものにすることは難しい。
11月にトッテナム戦でハットトリックを決めたイェーゼについて、ティム・シャーウッドはこう語った。「ノースロンドン・ダービーでハットトリックを決めたからといって、我々は少し浮かれるかもしれない。イェーゼにとって、そしてアーセナルにとってこれは大きな出来事だ。しかし、もし私に『最も才能ある10番、真の10番、中央エリアでプレーする選手は誰か』と尋ねられたら？ 」と語った。「彼は足が速く、両足でプレーできる。全てを備えている。視野も広い。イングランドで最も才能ある10番だ。もし我々が10番を起用するなら、トーマス・トゥヘルがワールドカップでそれを望むかはわからない。10番を起用するなら、それはイェズでなければならない」
次に何が来る？
イングランドは来月、ワールドカップ前の親善試合でウルグアイと日本と対戦する。パーマーの招集の可能性は、トゥヘル監督が彼にどのような計画を持っているかを多く物語るだろう。
