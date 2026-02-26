チェルシーとイングランド代表、2026年ワールドカップを前にコール・パーマーの深刻な燃え尽き症候群の警告を受ける

PFA幹部はまた、チェルシーでの驚異的な年俸にもかかわらずパーマーへの共感を示し、過密日程により繰り返し負傷に苦しむ欧州のトップ選手たちへの理解も表明した。

彼は続けた。「これが現実だ。業界として本当に望んでいたことなのか疑問に思う。確信は持てない。時には自分自身に正直になり、『少ない方が良い』と理解する必要があると思う」

「彼は億万長者だと言う人もいる。確かにそうだ。だがそれによって肺が一つ増えたり足が一本増えたりするわけではない。そして『コール・パーマーがピッチに立つ姿を見たい。彼が僕に夢を見せてくれるからだ』という段階に到達するのだ」

「現実として、ファンは今やチケット代を100％支払っているのに、試合の70％しか見られないことも珍しくない。運が良ければ60％だ。選手たちが自らを律し始めるからだ。

「プレミアリーグはサッカー界最高の商品だ。38試合で40億ポンド以上を稼ぐ。つまり希少価値を重視する要素が確かに存在する。クリスマスは毎週火曜日ではないから特別だ。我々は『多ければ多いほど良い』というサッカー界の常識を見直すべきだ。時には少ない方が良いこともある。

「前回の代表戦期間を見れば、（ジュード）ベリンガムが離脱、ラミン・ヤマルが離脱、ルーシー・ブロンズが離脱——これが我々が望むサッカーなのか？率直に言って、人々は私のような選手を見るためだけに金を払いたくなかったのだから」