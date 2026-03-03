チェルシーとの秘密交渉が発覚、8-0勝利直後のフィリペ・ルイス衝撃解任の背景に

この劇的な退場の背景には、フラメンゴがマドゥレイラを8-0で粉砕し、カンピオナート・カリオカ準決勝で合計スコア11-0の勝利を収めた後でさえ、驚くほど緊張した雰囲気が漂っていた。 大差での勝利にもかかわらず、マラカナンスタジアムの観客の一部は選手たちに向かって「恥知らず」と叫んだ。この不満は、優勝候補筆頭のクラブがシーズン序盤のタイトル獲得に失敗した、2026年シーズンの出だしが振るわなかったことに起因していた。

国内での大勝前、フラメンゴはスーペルコパでコリンチャンスに、コナメボル・レコパではラヌスにそれぞれ痛烈な敗北を喫していた。昨季の功績にもかかわらず、こうしたシーズン序盤の挫折はクラブ幹部の忍耐力を厳しく試すものだった。 契約更新交渉の難航による既存の亀裂と、それに続くチェルシー移籍交渉発覚が相まって、環境はますます悪化。首脳陣は勝ち点喪失や不忠と見なされる行為に対して、ほとんど許容の余地を持たなくなった。