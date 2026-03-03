Getty Images Sport
チェルシーとの秘密交渉が発覚、8-0勝利直後のフィリペ・ルイス衝撃解任の背景に
ブルーコ社との交渉における信頼関係の崩壊
UOLによれば、フィリペ・ルイスがフラメンゴから衝撃的な解任を宣告された主因は、ピッチ上のパフォーマンスだけでなく、重大な信頼の破綻にあった。バップの愛称で知られるルイス・エドゥアルド・バプティスタ会長は、監督が最近の契約更新プロセス中に、チェルシーとストラスブールを所有する持株会社ブルーコと秘密裏に交渉していた事実を発見した。この暴露は両者の業務関係に致命的な打撃を与えた。
交渉中、ルイスは3日間フラメンゴとの連絡を絶ったとされる。当初はチェルシーでの役職について話し合っていると信じていたが、実際にはフランスのクラブ、ストラスブールでのポジションだったと知った。この事実を悟り、彼はブラジルの強豪クラブとの交渉に戻ったが、すでに手遅れだった。バプ会長は秘密の会合に深く裏切られたと感じ、国内での最近の勝利にもかかわらず、38歳の監督を解任する決断を早めた。
緊張した関係と最近の苦闘
この劇的な退場の背景には、フラメンゴがマドゥレイラを8-0で粉砕し、カンピオナート・カリオカ準決勝で合計スコア11-0の勝利を収めた後でさえ、驚くほど緊張した雰囲気が漂っていた。 大差での勝利にもかかわらず、マラカナンスタジアムの観客の一部は選手たちに向かって「恥知らず」と叫んだ。この不満は、優勝候補筆頭のクラブがシーズン序盤のタイトル獲得に失敗した、2026年シーズンの出だしが振るわなかったことに起因していた。
国内での大勝前、フラメンゴはスーペルコパでコリンチャンスに、コナメボル・レコパではラヌスにそれぞれ痛烈な敗北を喫していた。昨季の功績にもかかわらず、こうしたシーズン序盤の挫折はクラブ幹部の忍耐力を厳しく試すものだった。 契約更新交渉の難航による既存の亀裂と、それに続くチェルシー移籍交渉発覚が相まって、環境はますます悪化。首脳陣は勝ち点喪失や不忠と見なされる行為に対して、ほとんど許容の余地を持たなくなった。
伝説的な在任期間が突然打ち切られた
ルイスは選手からユース指導者へ転身した後、トップチームの指揮官に就任し、疑いようのない輝かしい監督成績を残した。在任期間中、101試合を指揮し、64勝を挙げ、わずか15敗しか喫しなかった。
2024年と2025年シーズンの圧倒的な活躍は大きな成功をもたらし、クラブのトロフィーケースにコパ・ド・ブラジル、ブラジル選手権、そして名門コパ・リベルタドーレスを加えた。突然かつ冷酷な解任にもかかわらず、元左サイドバックは最後までプロフェッショナリズムを貫いた。 公式発表に先立ち、彼は感動的な別れの言葉を述べた。「何が起ころうと、明日ここがいなくなっても、フラメンゴへの愛と情熱は永遠に消えることはない」と。クラブ指揮官としての重圧を認めつつ、「ここで人生最高の年を過ごしたことに疑いの余地はない」と付け加えた。
アモリム、フラメンゴの候補者の中に
今週日曜日に迫った宿敵フルミネンセとの注目のカリオカ選手権決勝を控え、フラメンゴの経営陣は適切な後任監督を急いで探すことを余儀なくされている。ブラジル国内リーグの残りの行方を決定づけるであろうこの重要なダービー戦を前に、チームを指揮官不在の状態に置くわけにはいかないのだ。
報道によれば、ポルトガル人監督レオナルド・ジャルディムが指揮官就任の最有力候補として浮上している。元モナコおよびアル・ヒラル監督は現在フリーエージェントのため、迅速な就任に理想的な候補だ。ジャルディム側の代理人と、スポーツディレクターのホセ・ボトを含むフラメンゴ関係者との交渉は最終段階にあり、クラブはルイス監督の退任後の安定回復に向け、契約を早期に締結したい意向だ。
