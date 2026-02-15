チェルシーで失敗に終わったセスク・ファブレガスが、コモで退場処分を受けたアルバロ・モラタに「職業を変えろ」と助言

コモ（ACミランから期限付き移籍中）のモラタは、スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアで行われたセリエAの試合で、チームが0-2とリードされた57分に投入された。欧州カップ戦出場権を目指すコモと降格争いを繰り広げるフィオレンティーナの一戦。ホームチームは77分にファビアーノ・パリシのオウンゴールで1点を返すと、モラタの狂気が試合を決めた。

33歳のモラタは88分に自ら警告を招く行為で初警告を受けた後、わずか60秒後にさらにエスカレート。ボールのない状態でルカ・ラニエーリに頭突きを仕掛け、フィオレンティーナのエースを地面に倒した。試合終了間際にモラタは2枚目のイエローカードで退場処分となった。

試合終了の笛が鳴ると、当然ながらファブレガスは元チェルシーのチームメイトであるモラタに激怒し、チームの痛手となる敗戦を招いたこの無謀な退場について選手を非難した。