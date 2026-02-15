Getty Images Sport
チェルシーで失敗に終わったセスク・ファブレガスが、コモで退場処分を受けたアルバロ・モラタに「職業を変えろ」と助言
モラタの狂気 ストライカーが60秒の暴走で退場処分に
コモ（ACミランから期限付き移籍中）のモラタは、スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアで行われたセリエAの試合で、チームが0-2とリードされた57分に投入された。欧州カップ戦出場権を目指すコモと降格争いを繰り広げるフィオレンティーナの一戦。ホームチームは77分にファビアーノ・パリシのオウンゴールで1点を返すと、モラタの狂気が試合を決めた。
33歳のモラタは88分に自ら警告を招く行為で初警告を受けた後、わずか60秒後にさらにエスカレート。ボールのない状態でルカ・ラニエーリに頭突きを仕掛け、フィオレンティーナのエースを地面に倒した。試合終了間際にモラタは2枚目のイエローカードで退場処分となった。
試合終了の笛が鳴ると、当然ながらファブレガスは元チェルシーのチームメイトであるモラタに激怒し、チームの痛手となる敗戦を招いたこの無謀な退場について選手を非難した。
ファブレガス、モラタに「キャリアを変えるべきだ」と助言 退場処分が痛手となった試合後
ファブレガスは記者団にこう語った。「挑発はサッカーの一部だ。挑発に耐えられない者は職業を変えるべきだ。
「彼はベテラン選手だ。勝敗の境界線は非常に細い。彼にはもっと期待している。
言い訳は好まない。我々は自らのサッカーを貫かねばならない。他人の意見など気にする必要はない」
元バルセロナ、チェルシー、アーセナルの中盤選手ファブレガスは、フィオレンティーナ戦での敗戦について続けた。「チームメイトにこの試合の重要性を理解させられなかったことが悔しい。週を通してサッカー選手としての経験を伝えたが、おそらく過剰だったかもしれない。それでも十分ではなかった。我々は若いチームだ。
「後半はサッカーの試合とは言えなかった。それはさておき、試合は正しいモチベーションとエネルギーで勝ち取るものだ。
「監督として悔しい。今日、選手たちにそれを伝えられなかった。おそらく我々の頭の中にあった問題だ。姿勢に誤りがあった。もっと強い意欲を見せねばならない。前半はあまり気に入らなかった。後半は繰り返すが、サッカーの試合ではなかった」
元チェルシーの失敗作モラタ、コモへのレンタル移籍で苦戦中
モラタは文字通りの「渡り鳥選手」であり、欧州のビッグクラブを渡り歩いたものの、長期的な居場所を見いだせずにいる。
元チェルシーの失敗作は2017年、当時最高額となる7000万ポンド（約9億5500万ドル）でレアル・マドリードから移籍したが、72試合でわずか24得点6アシストに終わり、プレミアリーグへの適応に苦しみ、2年後にアトレティコ・マドリードへ移籍した。
現在ACミランから2度目のレンタル移籍中のモラタは、ユーロ2024優勝スペイン代表主将ながら、コモではタソス・ドゥビカスに控えに回され、全公式戦18試合でわずか1得点2アシストに留まっている。 今回の退場処分とチームの敗戦招致という行為は、ファブレガス監督の評価をさらに悪化させるだろう。監督の辛辣な批判は、キャリアのこの段階でより良い手本を示すべき選手の実情を如実に映し出している。
モラタのワールドカップ出場の望みが危うい
モラタは2018年以来初めて、10月にルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表から外れた。今夏に米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップの代表メンバー入りを果たすには、時間内に調子を戻すための戦いがますます厳しくなっている。
87キャップを誇るこのストライカーは2024年にスペイン代表主将として優勝を経験しており、今夏の代表メンバーから完全に外れることは大きなニュースとなるだろう。しかしまずはクラブレベルで調子を戻すため、ファブレガス監督とコモ監督との関係を早急に修復しなければならない。モラタは最近、妻アリス・カンペロとも別れたばかりであり、ピッチ内外で困難な時期を迎えている。
