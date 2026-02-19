Getty
チェルシーが4000万ポンドの新戦力をコバム練習場に迎え入れた理由――10代の天才少年が移籍を完了する数ヶ月前のこと
負傷したクエンダ、高額移籍を完了させる準備中
クエンダは現在、中足骨骨折の負傷から回復中である。18歳の同選手はリスボンでリハビリプログラムを完了する代わりに、BBCスポーツが報じた通り、「コバムのワールドクラス施設」を利用するよう招待されている。
巨額の移籍金は既に承認済みで、7月に正式に完了する見込みだ。2025年3月に事前契約条件が合意され、チェルシーは欧州サッカー界で最も注目される若手選手の一人が持つ潜在能力に投資した。
クエンダが西ロンドンに長く留まらない理由
クエンダはイングランドに長期滞在する予定はなく、3月の復帰を目指している。昨年12月のベンフィカ戦で不運な負傷を負って以来、戦線離脱を余儀なくされていた。スポルティングでのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に間に合う可能性もあり、国内リーグでの連覇を目指すチームの戦力となる見込みだ。
彼のスタンフォード・ブリッジ行きは意外な展開だ。チェルシーは他の負傷選手については、レンタル先のクラブで完全回復を待つ方針を取っている。エマヌエル・エメガはストラスブールに、ダスタン・サトパエフは中東のFCカイラトに在籍中だ。
しかしチェルシーはクエンダに大きな期待を寄せており、できるだけ早くチームに順応させたい考えだ。同選手はプレミアリーグの強豪クラブと7年契約に合意したとされ、さらに12ヶ月の延長オプションが付帯しているという。
ポルトガル人若手選手がアーセナルのサカ選手に例えられる
クエンダはチェルシーでプロとしての夢を追うため、他の複数のクラブからのオファーを断った。同クラブは彼の将来像において最も魅力的なビジョンを示した。この若き選手は両サイドのウイングバックを務められるほか、より前線でのプレーも可能だ。
彼はアーセナルのスター選手ブカヨ・サカに例えられており、スポルティングの元アカデミーコーチであるファビオ・ロケはスカイスポーツにこう語っている。「ジオは守備局面で自らに非常に厳しい要求を課す。相手をマークし、素早く戻り、チームメイトのために守備的な一騎打ちを制する。それはキャリア初期にフルバックとしてプレーしていたブカヨ・サカを思い出させる」
「しかしジオバニ・クエンダは唯一無二の存在だ。私が指導したどの選手とも異なる。彼はサッカー界に全く新しい足跡を残す可能性を秘めている。ラミン・ヤマルやエステバオ・ウィリアンと共に、2007年生まれ世代でおそらく最高の選手たちの一人と言えるだろう」
クエンダがロナウドに夢中になった経緯
ポルトガルU-21代表のクエンダは、2024年9月にわずか17歳で初めて招集されて以来、すでに代表チームのメンバーに名を連ねている。
その合宿でクリスティアーノ・ロナウドと顔を合わせたが、5度のバロンドール受賞者に圧倒された。クエンダはCanal 11に少し現実離れした体験を語った。「彼（ロナウド）は上へ、僕は下へ。エレベーターを呼んだ時、彼が上へ来て現れたんだ。少し気まずかったけど、当然だよ！ 何も言えなかった。彼は全ての子供たち、サッカー選手を夢見る者たちにとっての模範だ」
ロナウドはこのやり取りについてこう語った。「多くの選手が僕と話すのを恥ずかしがるんだ。少し前に自分の部屋へ上がろうとしたら、17歳の新しい選手クエンダがいた。僕は彼に近づいて『試合の疲れは取れたか？』と声をかけた。彼が照れているのがわかった」
「俺は父親とは言わないが、兄貴分だ。誰かにとっては父親かもしれない。前にも言ったが、俺も彼らと同じ経験をしてきた。代表チームは家族なんだ」
クエンダはその後、名だたる選手たちとの交流に次第に慣れ、貴重な経験をさらに積み重ねている。この経験が、新たな挑戦であるチェルシーでのプレーに完全に溶け込む助けとなるだろう。
