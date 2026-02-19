チェルシーが4000万ポンドの新戦力をコバム練習場に迎え入れた理由――10代の天才少年が移籍を完了する数ヶ月前のこと

クエンダはイングランドに長期滞在する予定はなく、3月の復帰を目指している。昨年12月のベンフィカ戦で不運な負傷を負って以来、戦線離脱を余儀なくされていた。スポルティングでのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に間に合う可能性もあり、国内リーグでの連覇を目指すチームの戦力となる見込みだ。

彼のスタンフォード・ブリッジ行きは意外な展開だ。チェルシーは他の負傷選手については、レンタル先のクラブで完全回復を待つ方針を取っている。エマヌエル・エメガはストラスブールに、ダスタン・サトパエフは中東のFCカイラトに在籍中だ。

しかしチェルシーはクエンダに大きな期待を寄せており、できるだけ早くチームに順応させたい考えだ。同選手はプレミアリーグの強豪クラブと7年契約に合意したとされ、さらに12ヶ月の延長オプションが付帯しているという。