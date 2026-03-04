チェルシーがシーズン全体を台無しにする危機に直面。リアム・ローゼニアー率いる問題児揃いのブルーズが、シーズンを左右する2週間を迎える

「私がここに来てからも、集中力の欠如や責任感の不足から失点するケースが多すぎる。ウルブズ戦（アウェイ）、クリスタル・パレス戦（アウェイ）、リーズ戦（ホーム）、そして今日のバーンリー戦だ。このレベルのクラブにとって、我々がより優れたチームだったと私が言うだけでは不十分だ。試合に勝たねばならない。しかし解決策は分かっている。今週中に取り組むつもりだ」
しかし、ロゼニオールが選手たちに何を語ったにせよ、効果はなかった。プレミアリーグの放火魔たちが、日曜日にエミレーツで再び暴れ回ったのだ。
チェルシーは北ロンドンで特に良いサッカーを見せたわけではないが、アーセナルも同様だった。率直に言って、これはひどい試合だった——しかしアウェーチームは少なくとも引き分け、勝てたはずだった。
前半 45 分間は、枠内シュートを 1 本も打つことができませんでしたが、前半のロスタイムにピエロ・ヒンカピーのミスで同点ゴールを奪った後、チェルシーは後半に試合を支配しました。ボールの支配率（61 対 39%）、シュート数（6 対 4）、決定的なチャンス（3 対 2）、コーナーキック数（7 対 2）のすべてで、ホームチームを上回っていました。
しかし、3分間の間に、すべてが変わった。まず、チェルシーは、この日の2点目となるセットプレーのゴールを許した。そして、ペドロ・ネトが、デクラン・ライスのコーナーからジュリアン・ティンバーが完全に正当なヘディングシュートを決めた後、レフェリーに抗議してすでに警告を受けていたにもかかわらず、ガブリエル・マルティネリに対してまったく不必要なタックルを敢行した。
それでも、10人となったチェルシーは終盤に同点ゴールを脅かす場面もあり、試合終了のホイッスルが鳴ったとき、ロゼニオールのフラストレーションはさらに大きくなった。
「戦術的なセットアップは良かったと思う」と、元ストラスブール監督はスカイ・スポーツに語った。「アーセナルはセットプレーまでは何の問題も引き起こさなかった」
彼の指摘は正しかった。しかしロゼニオールは同時に、この試合のポジティブな要素すべてが、2つの明らかな欠点によって完全に相殺されてしまったことも痛感していた。
ウェズリー・フォファナがバーンリー戦で退場処分を受けた後、ロゼニオール監督は即座に「自身の指揮下で初のレッドカード」と指摘した。しかしエミレーツでのネトの無意味な退場は、規律の欠如が依然としてブルーズにとって重大な問題であることを痛感させた。
覚えておいてほしい、このチームは2022-23シーズンにフェアプレーリーグ最下位、2023-24シーズンには2番目に低い順位に終わり、今やプレミアリーグ1シーズンにおける歴代最多退場記録（10枚）にあと2枚と迫っているのだ。
ローゼニオールが指揮を執ったのは1月からであるため、同情の余地がないとは言えない。スタンフォード・ブリッジに蔓延るわがままな文化は彼が作り出したものではない。また、経験不足で未熟な若手選手ばかりを集め、ベテランの知恵や真のリーダーを欠いたチーム編成の責任も彼にはない。問題は根深く、解決は困難を極めるだろう。
「改善が必要だ」とロゼニオールは月曜日に認めた。「私の仕事は責任感の文化を築くことだ。ミスをしても構わないが、手を挙げて認め、二度と繰り返さないこと。成長を見せている選手を選ぶ。2～3試合ごとにレッドカードを受ける状態でシーズンを乗り切れない」
この見解はキャプテンのリース・ジェームズも同調し、犯人が一人ではない点を指摘した。今シーズン全大会でチェルシーが受けた9枚のレッドカードは、すべて異なる選手に提示されている。
「毎回違う選手が対象だ」とジェームズは嘆いた。「内部で検証が必要だ。これは問題だからだ。我々は世界で最も過酷なリーグで戦っている。11対11でも厳しいのに、11対10となれば相手に関わらずさらに厳しい」
ジェームズはまた、チェルシーがエミレーツで直面した5つのコーナーキックのうち2つから失点したことに苛立っていた。というのも、彼らは過去7日間セットプレーの守備を重点的に練習していたからだ。
「後半に1-1となった時、我々は2-1にできる半ばチャンスがあったが、相手のGKが好セーブを見せた」とイングランド代表選手はスカイに語った。「その後、相手は反対側でコーナーを獲得し、得点に成功した。これが2026年のサッカーだ。得点の90％はおそらくセットプレーから生まれ、彼らは得点力と守備の両面でトップクラスだろう」
アーセナル戦で示したように、チェルシーは自らコーナーから混乱を招くことに長けているが、この試合は彼らがそれを処理する能力がはるかに劣っていることも浮き彫りにした。
「我々が取り組むべき重要な課題だ」とローゼニオールは認めた。「この1週間、その点でより責任を負っている。改善が必要な部分だと認識しているからだ」
彼の指摘は正しい。チェルシーは今シーズン、セットプレーから14失点を喫している。これが、リードしていた試合で勝ち点を落とした数において、ウェストハム（20）に次いでブルーズ（19）が2番目に多い理由の一端を説明している。
もちろん、チェルシーがそれほど脆弱な守備陣を持っていなければ、セットプレーやロングスローへの対応ははるかに容易だっただろう。
クラブのオーナー陣は2022年の買収以降、前例のない巨額を投じてきたが、世界クラスのセンターバックを一人も獲得できていない。 負傷中のレヴィ・コルウィルは疑いなく将来性豊かなディフェンダーだが、チェルシーが若手獲得に病的な執着を示す最たる例が、2024年夏にトレヴォ・チャロバをクリスタル・パレスへ貸し出した件だろう。スタンフォード・ブリッジにディフェンダーが溢れる中、不要と判断したにもかかわらず、わずか半年後に呼び戻したのだ。
表向きは負傷者続出の危機を乗り切るためだったが、後に明らかになったように、彼が獲得した数多くのセンターバック（ばかげた金額で）の誰よりも優れていたことも理由だった。
チェルシーは過去3年間で次々とゴールキーパーを獲得してきたにもかかわらず、日曜日のティンバーの決勝点でミスを犯したロベルト・サンチェスが、なぜか在籍する中で最高のGKとなっている。これはまさにブルーズの補強戦略に対する痛烈な批判と言える。
チェルシーは良い補強もいくつか行っている。モイセス・カイセドはプレミアリーグ最高の守備的ミッドフィルダーであり、コール・パーマーはおそらくリーグで最も危険な攻撃的ミッドフィルダーだ。少なくとも一時期はそうだった。
過去18ヶ月でパーマーの調子は急降下した。支持者は昨季のカンファレンスリーグ決勝やクラブワールドカップ決勝で彼がチェルシーを救った事実を挙げるだろうが、現実には過去1年間でリーグ戦9得点しか挙げておらず、そのうち6得点がPKによるものだ。
明らかに疲労がパマーの不振の一因であり、今シーズン前半の出場時間を大幅に制限した鼠径部負傷にも確実に影響した。しかし原因が何であれ、パマーの急激なパフォーマンス低下はチェルシーにとって壊滅的な結果をもたらす可能性がある。
彼はビッグゲームの選手であるにもかかわらず、日曜日のエミレーツではほぼ存在感を消した。85分間の出場でチャンスを1度も創出できず、枠外シュート1本のみに終わった。ロゼニオール監督は試合後、パルマーが軽い「打撲」の影響を受けていたと明かした。真偽はともかく、チェルシーが水曜日のバーミンガム戦で背番号10の活躍を切実に必要としていることは痛切に明らかだ。
実際、チェルシーもアストン・ヴィラも、この巨大なトップ5対決に負けるわけにはいかない――文字通り命がけと言っても過言ではないだろう。
ヴィラがプレミアリーグの財政規制に不満を抱いていることは周知の事実であり、チャンピオンズリーグ復帰を逃せば、今夏の補強で弱体化した戦力を強化したいウナイ・エメリ監督の望みは打ち砕かれるだろう。
一方チェルシーは、スタンフォード・ブリッジの状況が、イングランドサッカー史上最大の税引き前損失が示すほど危ういものではないと主張している。しかしUEFAの最新データが示す通り、ブルーズはリヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドといったクラブに比べ、チケット売上、試合日の収益、商業契約、グッズ販売からの収入がはるかに少ない。つまりチャンピオンズリーグ出場権獲得が極めて重要なのである。
とはいえ、容易な道のりではない。リーグ戦3試合未勝利のチームが、まさに「6ポイントの戦い」となるアストン・ヴィラ戦を戦った後、今後6週間でニューカッスル（ホーム）、エバートン（アウェイ）、シティ、ユナイテッド（いずれもホーム）と対戦しなければならないのだ。 そのため、ロゼニオール監督は、土曜日に開催されるレックサムとの難しい FA カップの試合では、主力選手の一部を休ませるかもしれない。特に、今月のチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマンとの 16 強対決では、両試合とも選手を休ませることは不可能だからだ。
プラス面としては、マーク・ククレラとエステバオという2人の重要な選手が、負傷から復帰する見通しだ。 前者は、アストン・ヴィラ戦にも出場できるほど回復している。ヴィラも、過去 7 試合で 2 勝しか挙げておらず、タイトル争いから脱落し、ユナイテッド、リヴァプール、そしてもちろん、週末に 6 位に転落したチェルシーとの 5 位争いの激しい戦いに突入していることは、認めざるを得ない。
ヴィラ・パークでの勝利は、ローゼニオ監督率いる自滅的なチームをホームチームに3ポイント差まで迫らせるが、そのためには監督が「自ら招いた」と指摘する問題の解決が不可欠だ。
「我々のプレーには多くの良さが認められる」とロゼニオール監督は日曜夜の『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。「技術面、戦術面、プレーの質において多くのポジティブな要素がある。だが（退場処分やセットプレーでの失点といった）これらの問題を根絶しなければ、代償を払うことになる」
実際、チェルシーが水曜日にさらに勝ち点を失えば、シーズン全体が台無しになる可能性がある。