チェルシーがシーズン全体を台無しにする危機に直面。リアム・ローゼニアー率いる問題児揃いのブルーズが、シーズンを左右する2週間を迎える

チェルシーは北ロンドンで特に良いサッカーを見せたわけではないが、アーセナルも同様だった。率直に言って、これはひどい試合だった——しかしアウェーチームは少なくとも引き分け、勝てたはずだった。

前半 45 分間は、枠内シュートを 1 本も打つことができませんでしたが、前半のロスタイムにピエロ・ヒンカピーのミスで同点ゴールを奪った後、チェルシーは後半に試合を支配しました。ボールの支配率（61 対 39%）、シュート数（6 対 4）、決定的なチャンス（3 対 2）、コーナーキック数（7 対 2）のすべてで、ホームチームを上回っていました。

しかし、3分間の間に、すべてが変わった。まず、チェルシーは、この日の2点目となるセットプレーのゴールを許した。そして、ペドロ・ネトが、デクラン・ライスのコーナーからジュリアン・ティンバーが完全に正当なヘディングシュートを決めた後、レフェリーに抗議してすでに警告を受けていたにもかかわらず、ガブリエル・マルティネリに対してまったく不必要なタックルを敢行した。

それでも、10人となったチェルシーは終盤に同点ゴールを脅かす場面もあり、試合終了のホイッスルが鳴ったとき、ロゼニオールのフラストレーションはさらに大きくなった。

「戦術的なセットアップは良かったと思う」と、元ストラスブール監督はスカイ・スポーツに語った。「アーセナルはセットプレーまでは何の問題も引き起こさなかった」

彼の指摘は正しかった。しかしロゼニオールは同時に、この試合のポジティブな要素すべてが、2つの明らかな欠点によって完全に相殺されてしまったことも痛感していた。