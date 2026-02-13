「タッチを無駄にしすぎている」―マイケル・オーウェンがトーマス・トゥヘル監督にハリー・ケインへの戦術的助言を授け、これがイングランドのワールドカップ制覇の鍵となる可能性も

ケインが最前線から下がる意思について問われるのは今回が初めてではない。彼の数字はさらに向上する可能性すらある。オーウェンはイングランドが主将の能力を最大限に引き出す方法を見出せることを望んでいる。

元イングランド代表ストライカー（現在はオンラインカジノ比較サイトcasino.orgの英国アンバサダーを務める）は、ケインがピッチ上で自由に動き回ることに問題があるかと問われるとGOALにこう語った。「それは彼が誰とプレーしているかに大きく依存する。 トッテナム時代は（ソン・フンミンが）驚異的なスピードを持ち、互いにポジションを入れ替えながらプレーしたため非常に効果的だった。一方が下がり、もう一方が前線へ上がる動きはディフェンダーにとってマークが困難だった。

「チーム内の誰がプレーしているかにも大きく依存する。彼は下がってボールを散らすこともできるが、個人的にはハリー・ケインには——特に今の年齢では——エネルギーを温存し、ゴールを決めるためにペナルティエリア周辺に留まることを望む。

センターフォワードの課題は、ボール供給をチームメイトに依存せざるを得ない点だ。厳しい試合でボールが来ないと、自然と深く下がって関与したくなる。それは自信につながり、試合に関与している感覚を得られるが、時には確実に狙えるターゲットが必要だ。

個人的には、彼は間違いなく世界最高のフィニッシャーだと思う。深く下がって無駄なタッチを重ねるのは避けてほしい。もちろんプレーの繋ぎ役として、チームの基盤となる役割は果たすべきだが、あまり深く下がるのは望ましくない。

「年齢を重ねるとスピードが0.5ヤード落ちることもある。得点できなくても、数本のパスやアシストで貢献できれば良い試合だったと感じられる。私も経験がある。

「全体的に見て、彼は我々の最大の希望だ。大会前に負傷しない選手は誰か？最も必要とされる選手は？やはり彼に他ならない。我々のリーグに誰がいる？ハリー・ケインは他に類を見ない得点能力を持つ。最高の状態で臨み、得点のために全てのエネルギーを温存してほしい」