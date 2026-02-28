元フランス代表デサイリは、チェルシーがまだ大きな可能性を秘めた26歳の選手を獲得すべきだと主張し、フットイタリアにこう語った。「私は実際にヌニェスをチェルシーに推薦したい。彼は非常に優れた選手で、賢い選手だ——ただ、実力を発揮できる適切な環境が必要なのだ。リバプールが彼の潜在能力を見出した時、統計的に彼の手腕を理解していた。

しかしスタートでつまずくと自信が失われ、周囲の評価もそれに追随する。 デニス・ベルカンプがインテルに移籍した時のように、全てが完全に狂ってしまった。あるいはロベルト・カルロスの初期のように、ボールをスタンドに打ち上げるようなものだ。自信がなかった。それがリヴァプールでのヌニェスの状況だった。だが、彼の質は依然として健在だ。現在はアル・ヒラルに所属し、16試合で6ゴール前後を挙げている。全く悪くない数字だ」

「彼が欧州サッカーへの復帰を望んでいるのは喜ばしい。金だけが全てではないことを示している。 チェルシーや新体制のマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブが最適だろう。週末ごとに確実にプレーする確固たる自信を持った選手たちに囲まれ、彼らが即座にボールを供給してくれる環境が必要だ。これが重要なポイントだ——彼が走り込んだ時、即座にボールを受け取れなければ、彼はすぐに自信を失ってしまう。

フランク・ランパードにも似たような問題があった。素晴らしい選手だが、ストライカーにワンタッチでボールを供給する代わりに、別の選択肢を探すことがあった。ストライカーのリズムが崩れるのが見て取れた。ヌニェスには即座のボール供給が必要だ。だが彼は質の高い選手であり、まだ十分に若い。」