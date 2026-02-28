Getty/GOAL
ダーウィンを獲得せよ！チェルシーがヌニェスを「新たなデニス・ベルカンプ」と評する中、元リヴァプールFWの移籍をクラブのレジェンドが推奨
ヌニェスの記録（リヴァプール）：プレミアリーグ優勝＆得点
元オランダ代表のベルカンプは、インテルでのイタリア生活では最高のパフォーマンスを発揮できなかったが、1995年に北ロンドンへ移籍したアーセナルではクラブのレジェンドとなった。2003-04シーズンには伝説的な優勝チーム「無敗のチーム」の一員として活躍した。
ヌニェスは既にイングランドでトップリーグの王座を獲得しており、2024-25シーズンにリヴァプールが国内での支配力を取り戻すのに貢献した。レッドズで143試合出場40得点を記録した後、アル・ヒラルと共にサウジ・プロリーグへ移籍した。
ベンフィカから6400万ポンド（約860億円）で移籍した後のマージーサイドでの在籍期間中、安定性の欠如が課題となったが、中東での挑戦で序列が下がった後、再び環境を変える計画が進められている。
チェルシー、ヌニェス獲得が理にかなう理由を説明
元フランス代表デサイリは、チェルシーがまだ大きな可能性を秘めた26歳の選手を獲得すべきだと主張し、フットイタリアにこう語った。「私は実際にヌニェスをチェルシーに推薦したい。彼は非常に優れた選手で、賢い選手だ——ただ、実力を発揮できる適切な環境が必要なのだ。リバプールが彼の潜在能力を見出した時、統計的に彼の手腕を理解していた。
しかしスタートでつまずくと自信が失われ、周囲の評価もそれに追随する。 デニス・ベルカンプがインテルに移籍した時のように、全てが完全に狂ってしまった。あるいはロベルト・カルロスの初期のように、ボールをスタンドに打ち上げるようなものだ。自信がなかった。それがリヴァプールでのヌニェスの状況だった。だが、彼の質は依然として健在だ。現在はアル・ヒラルに所属し、16試合で6ゴール前後を挙げている。全く悪くない数字だ」
「彼が欧州サッカーへの復帰を望んでいるのは喜ばしい。金だけが全てではないことを示している。 チェルシーや新体制のマンチェスター・ユナイテッドのようなクラブが最適だろう。週末ごとに確実にプレーする確固たる自信を持った選手たちに囲まれ、彼らが即座にボールを供給してくれる環境が必要だ。これが重要なポイントだ——彼が走り込んだ時、即座にボールを受け取れなければ、彼はすぐに自信を失ってしまう。
フランク・ランパードにも似たような問題があった。素晴らしい選手だが、ストライカーにワンタッチでボールを供給する代わりに、別の選択肢を探すことがあった。ストライカーのリズムが崩れるのが見て取れた。ヌニェスには即座のボール供給が必要だ。だが彼は質の高い選手であり、まだ十分に若い。」
ウィル・パーマーはチェルシーに残留するのか、それともマンチェスター・ユナイテッドに戻るのか？
ダーウィンはコール・パーマーのような選手が供給源となれば、チェルシーで主役級の活躍を見せられるだろう。このイングランド代表選手は、古巣マンチェスター・ユナイテッドへの復帰が噂されている。デサイリは、23歳のプレイメーカーが将来について重大な決断を下さねばならないと認めた。
フランス人元選手は続けた。「チェルシーはチャンピオンズリーグ出場権を獲得するだろう。仮に獲得できなくても、現代のサポーターは以前とは違う。クラブ全体が重要で、特定の選手ではない。チェルシーはパーマー抜きでも戦えるポテンシャルがある。彼は長期契約を結んでいるため、移籍すれば多額の資金が流入する。その資金を監督の方針に合致する選手獲得に再投資できる」
「彼がチェルシーをトップ4に導くために全力を尽くしているのは確かだ。だが心が行けと告げるなら――私もかつてモナコとマルセイユの選択を迫られ、心に従った。ファンだったマルセイユを選んだ。現代サッカーでは選手は移籍するが、サポーターの心の中ではクラブが最優先なのだ」
トロフィー争奪戦：ブルーズがさらなる主要タイトル獲得を目指す
チェルシーは現在プレミアリーグで5位につけており、マンチェスター・ユナイテッドに3ポイント差をつけられている。現在はリアム・ローゼニオ監督の下で活動しており、チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント16強、FAカップでは5回戦に進出している。FAカップではライアン・レイノルズとロブ・マックが率いるレックサムと対戦する。
