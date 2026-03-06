Getty Images Sport
翻訳者：
ダニエル・ファーケ監督、マンチェスター・シティ戦でのレッドカードでFAから出場停止と罰金処分 リーズ監督「審判は全世界の前で私を恥をかかせた」と主張
エランド・ロードでの画期的な解任
2月28日のシティ戦での1-0の惜敗後、ダニエル・ファーケは珍しい感情のコントロール喪失により論争に巻き込まれた。試合終了の笛が鳴ると、リーズ・ユナイテッドの監督は主審ピーター・バンクスに近づき、プロ指導者としてのキャリア初の退場処分を受けた。 その後、FAは49歳の監督に対し、審判団との対立行為を理由にルール12違反の告発を行った。ファーケは直ちに不正行為の告発を認める選択をし、公式処分として1試合のタッチライン立ち入り禁止と8,000ポンドの罰金が科せられた。前半ロスタイムにアントワーヌ・セメニョが放った一撃が、チームの規律あるプレーを台無しにしたのである。
- Getty Images Sport
公衆面前での屈辱の主張
ファーケ監督は自身の意図が平和的だったと強く主張し、追加時間の不足について説明を求めただけだと説明した。「私は小走りで近づいた」とリーズの指揮官は強調した。「悪意の言葉は一切ない。罵倒や汚い言葉も使わなかった。ただなぜ追加時間を加えなかったのか尋ねたかっただけだ。彼は私に話しかけもせず、ただレッドカードを突きつけた」
しかし審判からの説明の欠如に、監督は呆然とした。ファーケは処罰の厳しさに驚きを表明し、「レッドカードを出して全世界の前で恥をかかせるなんて、納得できなかった。副審たちでさえレッドカードが出されたことに驚いていた」と語った。
相互尊重と誤った判断
退場処分への明らかな怒りを露わにしながらも、ファーケ監督は審判職への敬意を改めて表明。バンクス主審は単に熱くなった瞬間の判断ミスだったと示唆した。「審判には深い敬意を抱いている。ピーター（バンクス）が故意にやったとは思わない。単に誤審だった」とファーケ監督は述べ、さらに「二度とジョギングはしない」と皮肉を交えて付け加えた。
FAの声明によれば、監督が告発を認めたため標準的な罰則が適用されたことが確認された。これは、監督がピッチに侵入して審判団と接触する行為に対し、使用言語に関わらず、統括団体が厳格な姿勢を貫いていることを改めて示したものである。
- Getty Images Sport
短い不在と物語的な帰還
この出場停止処分により、ファーケ監督は日曜日のFAカップ5回戦をベンチから離れて迎えることになる。この試合は古巣ノリッジ・シティとの対戦となるため、感慨深い一戦となるはずだった。 エランド・ロードでの指揮機会を逃す一方、3月15日のクリスタル・パレス戦（プレミアリーグ）からはベンチ復帰する見込みだ。リーズは現在調子が安定せず、指揮官不在でチャンピオンシップのチームとカップ戦を戦うことは、チームの自律性が試されることになる。国際試合期間を控える中、ファーケ監督はこの規律違反による一時的な問題が、リーズの中位圏での堅実なシーズン終盤戦への勢いを損なわないよう、確実にしたいと考えているだろう。
広告