ダニエル・ファーケ監督、マンチェスター・シティ戦でのレッドカードでFAから出場停止と罰金処分　リーズ監督「審判は全世界の前で私を恥をかかせた」と主張

ファーケ監督は自身の意図が平和的だったと強く主張し、追加時間の不足について説明を求めただけだと説明した。「私は小走りで近づいた」とリーズの指揮官は強調した。「悪意の言葉は一切ない。罵倒や汚い言葉も使わなかった。ただなぜ追加時間を加えなかったのか尋ねたかっただけだ。彼は私に話しかけもせず、ただレッドカードを突きつけた」

しかし審判からの説明の欠如に、監督は呆然とした。ファーケは処罰の厳しさに驚きを表明し、「レッドカードを出して全世界の前で恥をかかせるなんて、納得できなかった。副審たちでさえレッドカードが出されたことに驚いていた」と語った。