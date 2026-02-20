セルヒオ・アグエロ、マンチェスター・ユナイテッドを痛烈に批判。ペップ・グアルディオラのシティ退団が、サー・アレックス・ファーガソンの引退のような壊滅的な影響を与えない理由を説明。

もしこれがグアルディオラ監督のシティでの最後のシーズンとなるなら、7度目のプレミアリーグ優勝で最高の形で幕を閉じようと決意しているだろう。そしてシティはその目標に一歩近づいた。首位アーセナルとの差を5ポイントに縮め、しかも1試合少ない状況だ。アーセナルはブレントフォードとウルブズとの直近2試合で勝ち点を落とした一方、シティはリヴァプールとフラムとの直近2試合で勝利を収めている。

しかしグアルディオラ監督は、残り12試合もありシーズン終了までに状況が大きく変わる可能性があるため、選手たちと優勝争いの状況について議論していないと強調した。金曜日に彼はこう語った。「ニューカッスル戦だけが私の関心事だ。アーセナルとのリーグカップ決勝については、その日が来るまで気にしない。 今はニューカッスル戦、休息、そしてリーズ戦だ。この先の12試合で何が起きるか分からない。選手たちとはその件について一言も話していない。

「昨日も一昨日もニューカッスル、ニューカッスル、ニューカッスルだ。順位やリーグ表の話は一切していない。全く気にしていない。残り12試合だ。あと2、3試合になったらこの質問をすれば答えるが、12試合残っているのは永遠に等しい。それが私の唯一の真実だ。

「9ポイント差（首位との差）があったのは我々が1試合多く消化していたからだ。全チームが同じ試合数を消化し、差が縮まった後にこそ真価が問われる。シーズン終了までには様々なことが起きる。選手の70％が新加入だから、こうした状況の経験がない。経験とは明日勝つことだ」