セルヒオ・アグエロ、マンチェスター・ユナイテッドを痛烈に批判。ペップ・グアルディオラのシティ退団が、サー・アレックス・ファーガソンの引退のような壊滅的な影響を与えない理由を説明。
シティにおけるグアルディオラの去就は、誰もが避けて通れない問題だ
アグエロはシティでの10年間でプレミアリーグ優勝を5度経験し、そのうち3回はグアルディオラ監督の下でのものだった。2021年にバルセロナへ移籍したストライカーは、その後間もなく心臓疾患のため現役引退を余儀なくされた。グアルディオラ監督は9年間でシティを6度のリーグ優勝に導き、2023年にはクラブ初のチャンピオンズリーグ制覇を達成し、3冠を達成した。
英メディア『ザ・アスレティック』によれば、 今シーズンがグアルディオラ監督のシティ指揮官としての最後となる可能性が高まっており、エンツォ・マレスカら後任候補の検討が進められているという。しかしグアルディオラ監督は憶測についてコメントを拒否し、自身の将来については「わからない」と主張している。
アグエロ：グアルディオラの将来について推測しても意味がない
「シティは単なる優れた監督以上の存在だ」
アグエロは、2012年にクイーンズ・パーク・レンジャーズ戦で、シティの44年ぶりのリーグ優勝を決める、クラブ史上最も重要なゴールを決めた。当時、ロベルト・マンチーニが監督を務めており、アグエロは2年後、マヌエル・ペレグリニの就任1年目に2度目のプレミアリーグ優勝を果たし、リーグカップも制覇した。そして、このアルゼンチン人選手は、数々の優勝を経験してきた監督が最終的に退任する時が来ても、シティの将来を恐れてはいない。
「このような成功を収めた監督が去る場合、何らかの再編が行われるのは常です」と、全大会通算390試合で260ゴールを記録し、シティの歴代最多得点者であるアグエロは付け加えた。「しかし、その時が来れば、シティは彼に代わる人材をうまく見つけることができるだろうと感じています。 シティのようなクラブ、つまりエリート層に確立されたクラブは、単なる偉大な監督以上の存在だ。そして誰が引き継いでも、成長を続けるための強固な基盤が整っている」
シティが優勝争いでアーセナルに追い上げ
もしこれがグアルディオラ監督のシティでの最後のシーズンとなるなら、7度目のプレミアリーグ優勝で最高の形で幕を閉じようと決意しているだろう。そしてシティはその目標に一歩近づいた。首位アーセナルとの差を5ポイントに縮め、しかも1試合少ない状況だ。アーセナルはブレントフォードとウルブズとの直近2試合で勝ち点を落とした一方、シティはリヴァプールとフラムとの直近2試合で勝利を収めている。
しかしグアルディオラ監督は、残り12試合もありシーズン終了までに状況が大きく変わる可能性があるため、選手たちと優勝争いの状況について議論していないと強調した。金曜日に彼はこう語った。「ニューカッスル戦だけが私の関心事だ。アーセナルとのリーグカップ決勝については、その日が来るまで気にしない。 今はニューカッスル戦、休息、そしてリーズ戦だ。この先の12試合で何が起きるか分からない。選手たちとはその件について一言も話していない。
「昨日も一昨日もニューカッスル、ニューカッスル、ニューカッスルだ。順位やリーグ表の話は一切していない。全く気にしていない。残り12試合だ。あと2、3試合になったらこの質問をすれば答えるが、12試合残っているのは永遠に等しい。それが私の唯一の真実だ。
「9ポイント差（首位との差）があったのは我々が1試合多く消化していたからだ。全チームが同じ試合数を消化し、差が縮まった後にこそ真価が問われる。シーズン終了までには様々なことが起きる。選手の70％が新加入だから、こうした状況の経験がない。経験とは明日勝つことだ」
