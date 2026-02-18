Getty Images Sport
翻訳者：
セビージャ監督、激闘のリーガ・エスパニョーラでレッドカードを受け7試合の出場停止処分に選手2名も出場停止処分
7試合の出場停止処分を分析する
アルメイダ監督はレアル・ソシエダ戦において、審判の判定に激しく抗議したため退場処分を受けた。事態はさらに悪化し、彼はピッチに侵入して1分近く抗議を続けた。 退場処分を受けた後、52歳のアルゼンチン人監督はラモン・サンチェス・ピスフアン・スタジアムのピッチに乱入し、1分以上にわたり審判団に激しく抗議。この行為は審判団とオブザーバー双方からさらなる行動監視を招いた。
アルメイダへの出場停止処分は、審判団が指摘した複数の具体的な違反行為に分類される。内訳は「侮辱行為」に対する3試合（処分の中で最も重い部分で、退場処分後の発言やジェスチャーが原因）を含む。 さらに、退場の直接原因となった抗議行為に対して2試合、水ボトルを蹴りアシスタント審判との対立を含む「スポーツマンシップに反する行為」に対して1試合が科された。最終的な1試合は「控室への退場拒否」によるもので、彼がトンネルエリアに留まりテクニカルエリアからの退出を遅延させた行為が理由となっている。
- Getty Images Sport
セビージャ、アルメイダの出場停止処分に異議申し立てへ
セビージャは既に、審判の公式報告書と矛盾すると主張する映像証拠を提出し、監督を擁護しようとした。その結果、アンダルシアのクラブは、この決定を控訴委員会に上訴することを確認し、現在残り14試合日の半分に及ぶ出場停止期間を短縮するため、必要であればスポーツ界の最高司法機関に訴える用意があることを明らかにした。
セビージャの声明は以下の通り：「クラブは、先週末のアラベス戦におけるレッドカードを受け、規律委員会から監督に7試合の出場停止処分が下されたことを受け、以下の声明を発表します。
我々は、過剰と考える処分に対し、監督を全面的に支持する。
「監督自身が試合後に自身の反応について表明した後悔と謝罪の意を共有する。
「クラブ法務部門は、試合数と事実認定の両面で過剰と判断される本処分に対し、あらゆる法的手段を尽くして異議申し立てを行う。
「我々はスポーツ法執行機関とその決定を尊重するが、我々と監督が有する正当な権利を守るため、あらゆる手段を講じる」
スペインサッカーにおける歴史的比較
この7試合の出場停止処分は、近年スペインのプロサッカー界で監督に科された最も厳しい罰則の一つである。 類似事例を探すには、2014-15シーズンまで遡る必要がある。当時アルメイダの同胞であり友人でもあるディエゴ・シメオネが8試合の出場停止処分を受けたのだ。アトレティコ・マドリード対レアル・マドリードのスペイン・スーパーカップ戦中、シメオネは「腕を高く上げて目立つ形で抗議し、度重なる警告にもかかわらず第四審判の指示を無視した」として退場処分となった。
シメオネの状況は身体的反応によってさらに悪化した。主審フェルナンデス・ボルバランは報告書で「退場処分後、第4審判に詰め寄り、平手で頭部を2度叩いた。 その後、控室へ退場する前に、判定への抗議の意思を示すため数度にわたり拍手を送った」と記している。事実上、アトレティコの指揮官は第四審判の頭部を二度叩いたことで、アルメイダの最近の暴挙まで基準となっていた歴史的な懲戒処分を招いたのである。
- Getty Images Sport
セビージャの存続と目標への影響
リーガ・エスパニョーラシーズン残り14節を控え、アルメイダ監督が7試合出場停止となる事態は、セビージャにとって運営上の悪夢だ。チームのシーズン決定的な局面を迎える中、監督はスタンドから観戦を強いられる。 セビージャの法務チームは、審判報告書がアラベス戦での映像記録と一致しないことを根拠に、次節までに控訴審が開かれるよう昼夜を問わず対応中だ。
アルメイダ監督だけでなく、ジョアン・ジョルダンとフアンルーもアラーベス戦で退場処分を受けたため、それぞれ2試合と1試合の出場停止処分を受けており、ゲタフェ戦では彼らも欠場する見込みだ。
広告