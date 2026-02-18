セビージャ監督、激闘のリーガ・エスパニョーラでレッドカードを受け7試合の出場停止処分に選手2名も出場停止処分

セビージャは既に、審判の公式報告書と矛盾すると主張する映像証拠を提出し、監督を擁護しようとした。その結果、アンダルシアのクラブは、この決定を控訴委員会に上訴することを確認し、現在残り14試合日の半分に及ぶ出場停止期間を短縮するため、必要であればスポーツ界の最高司法機関に訴える用意があることを明らかにした。

セビージャの声明は以下の通り：「クラブは、先週末のアラベス戦におけるレッドカードを受け、規律委員会から監督に7試合の出場停止処分が下されたことを受け、以下の声明を発表します。

我々は、過剰と考える処分に対し、監督を全面的に支持する。

「監督自身が試合後に自身の反応について表明した後悔と謝罪の意を共有する。

「クラブ法務部門は、試合数と事実認定の両面で過剰と判断される本処分に対し、あらゆる法的手段を尽くして異議申し立てを行う。

「我々はスポーツ法執行機関とその決定を尊重するが、我々と監督が有する正当な権利を守るため、あらゆる手段を講じる」