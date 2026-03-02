セットプレーの試合は退屈極まりない！規律の乱れたチェルシーをアーセナルが退け、勝者と敗者が決まる。このセットプレー対決は、美しいゲームの暗い未来を予感させる。

ミケル・アルテタ監督は、選手たちが示した精神的な強さに当然ながら感激していた。特に前夜にエランド・ロードでリーズ・ユナイテッドを辛くも下したシティが、ホームチームに圧力をかけていた状況ではなおさらだった。
ミケル・アルテタ監督は、選手たちが示した精神的な強さに当然ながら感激していた。特に前夜にエランド・ロードでリーズ・ユナイテッドを辛くも下したシティが、ホームチームに圧力をかけていた状況ではなおさらだった。
一方、チェルシーのライアン・ローゼニオール監督は、自チームの退場処分を招く傾向を嘆くしかなかった。ペドロ・ネトの愚かな後半の退場が、ブルーズが当然の分け前を得られる可能性を大きく損なったのだ。
では、ロンドン北部でのこの試合の勝者と敗者は誰だったのか？ GOALが以下に分析する...
ユリアン・ティンバーはスカイスポーツの試合後インタビューで、アーセナルが「勝利に値した」と語った。しかし実際にはそうではなかった。低品質な試合展開の中で、ガナーズはチェルシーと同程度に精彩を欠いていた。実際、ティンバーのゴールがホームサポーターから熱狂的に祝福されたのは、流れに反する得点だったからだ。
ホームチームは10人となった相手に対しても酷い内容だった。ネトの愚かな退場後、試合を楽に締めくくるべきだった。それにもかかわらず、終盤は辛うじて凌ぐ展開となった。
とはいえ、我々はアーセナルのメンタルの強さを度々疑問視してきた（直近ではウルブズ戦での惨敗後の引き分けがそうだった）。だから称賛すべき点は称賛しよう。アルテタのチームはここで勝ち点を落とす可能性があったし、実際落とすべきだった。しかし彼らは3ポイントを守り抜き、マンチェスター・シティに対して「今季の我々はより強靭な精神の持ち主だ」というメッセージを送ったのだ。
ウェズリー・フォファナは先週のバーンリー戦（1-1の引き分け）で、チェルシーのプレミアリーグ今季6枚目の退場処分を受けた。ロゼニオールは即座に、これが自身の指揮下での初の退場処分だと指摘した。 さて、ブルーズ（チェルシー）はここ2試合で2枚の退場処分を受けた。この比較的若く経験の浅いチーム内で規律の乱れが深刻な問題ではないと主張するのは、もはや通用しないだろう。ロゼニオール監督もそれを理解している。
「原因を特定するのは難しい」と、エミレーツでのネト退場後、BBCスポーツに語ったロゼニオール監督は語った。「我々は対処しようとしている。取り組んでいる。これが今シーズンの、そして直近2試合の課題だ。時には結果や痛みから学ぶ必要があるが、我々はそれをできておらず、それがもどかしい」
ロゼニオ監督に同情せざるを得ない。この問題は彼が引き継いだものだ。さらに25歳のネトはスタンフォード・ブリッジではむしろベテラン選手の一人であり、プレミアリーグで7年間プレーしてきた。それなのに、ポルトガル人選手がこれほど愚かなイエローカードを2枚も受けたのは言い訳の余地がない。
結果として、負傷者が続出するチェルシーは、水曜日のアストン・ヴィラとの重要な試合で、最も効果的な攻撃陣の一人を欠くことになる。はっきり言おう：もしロゼニオ監督が何とかして選手たちを統制できなければ、馬鹿げた退場処分や愚かな出場停止が、チェルシーのチャンピオンズリーグ出場権を台無しにするだろう。
今思えば面白い話だが、2023年当時、アーセナルの新たな正ゴールキーパーが必要だと感じていたサポーターは多くはなかった。アーロン・ラムズデールという優秀なGKであり、人柄も好感の持てる選手に満足していたのだ。しかしアルテタ監督は、デビッド・ラヤの獲得がアーセナルを新たな次元へ導くために不可欠だと強く主張した。特に、同じスペイン人である彼の足元の技術の高さが理由だった。
しかし元ブレントフォードのエースは、驚異的なセーブ能力も繰り返し証明しており、日曜日のエミレーツでもその真価を発揮。後半に幾度もの決定的なセーブでチームの勝利を支えた。
アルテタ監督は試合後、30歳のレイアを「素晴らしい」と称賛したが、我々も異論はない。わずか3000万ポンド（約40億円）という移籍金は、アーセナル史上最も優れた取引の一つと言えるだろう。
レイアが日曜日の試合でアーセナルの勝利に決定的な役割を果たした一方で、ロベルト・サンチェスはチェルシーが敗れた主因の一人だった。
ロゼニオール監督は、アーセナルの決勝点となる2点目を許した責任をGKに帰すことを拒否し、デクラン・ライスのコーナーキックに対してチーム全体がもっと上手く対応すべきだったと主張した。しかし、サンチェスがボールの軌道を見誤り、その後情けなくも背中を押された被害者だと主張した様子を無視するのは、本当に、本当に難しい。
彼は単純に強さが足りなかった。なぜなら、単純に実力が足りないからだ。これは新しい話ではない。チェルシーのファンなら誰もが、サンチェスが2023年にブライトンから西ロンドンに移籍して以来、常にチームの足を引っ張ってきたと語るだろう。クラブがその後何人もの選手を獲得してきたことを考えれば、このスペイン人選手が今なおブルーズの登録選手の中で最高のゴールキーパーと見なされている事実は、本当に驚くべきことだ。
したがって、ローゼニオールがシーズン終了まで指揮を執り続けるなら、夏の移籍市場で後任の獲得を強く求めるだろう。信頼できる守護神なしにプレミアリーグ優勝は不可能だからだ。
チェルシーが2月7日にウルブズを下し、新監督ロゼニオ率いるチームとしてプレミアリーグ4連勝を達成した時点では、順位表で5位に位置し、マンチェスター・ユナイテッドとはわずか1ポイント差、順位も1つ下だった。しかし現在では6ポイント差、順位も3つ離れている。
復活の兆しを見せるレッドデビルズ（ユナイテッド）は、アストン・ヴィラの予想通りの調子の落ち込みを最大限に利用してウナイ・エメリ率いるチームと勝ち点を並べた一方、ブルーズ（チェルシー）は来季のチャンピオンズリーグ出場権を懸けた争いでリヴァプールに追い抜かれてしまった。
もちろん、ロゼニオール率いるチームが首位とのアウェイ戦で勝ち点を落とす可能性は常にあった。現在、上位5チームのライバルはいずれも見事なプレーを見せているわけではない。しかし、ユナイテッドとリヴァプールが連勝を積み上げ始めている一方で、チェルシーは水曜日のヴィラ・パーク遠征を前に3試合勝ち星から遠ざかっている。
バーミンガムで勝利を収めなければ、クラブワールドカップの優勝チームは、今後 1 か月間に、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグの 2 試合、そしてレックサムへの FA カップの難しいアウェイ戦など、非常に厳しい試合日程をこなさなければならないため、本当に大きな問題に陥ってしまうでしょう。
間違いなく、チェルシーが注意を怠れば、6週間後にユナイテッドをホームに迎える頃には、トップ5入りを争う立場から脱している可能性もある。
スカイスポーツでアーセナルの勝利について議論する中、元リヴァプールFWダニエル・スタリッジは「エンターテイメント性は時に欠けるが、サッカーは勝つためのゲームだ」と述べた。彼の主張は理解できる。
アーセナルのサポーターの中には、自チームがプレミアリーグを制した姿すら見たことがない者もいる。だから結果さえ出せれば、その過程はどうでもいいのだ。『無敵のチーム』を記憶する我々にとっては、『セットプレーFC』に失望せざるを得ない。パトリック・ヴィエラでさえ、スターリッジの隣に座りながら認めたように「アーセナルにはもっと期待している」のだ。
セットプレーを極めたことで北ロンドンのクラブが罰せられるべきではない。彼らはルールを破っているわけではない（とはいえ、コーナーキック時の露骨なブロックがビデオアシスタントレフェリーの目を逃れるのは不思議だ）。他のチームも今や彼らの手法を真似ている。リバプールが両サイドのセットプレーを改善して以降、成績が向上した様子を見よ。チェルシーは日曜日にアーセナルに同じ手口で仕返しをした。
しかしセットプレーが重要な要素であるとはいえ、ここまで重要視されるべきではない。「良いサッカー」は主観的な表現かもしれないが、プレミアリーグの試合ごとに6ヤードボックスで繰り広げられる「ロイヤルランブル」を楽しんでいる人を見つけるのは難しいだろう。特にそれがオープンプレーでのエキサイティングな展開を犠牲にしている以上はなおさらだ。
エミレーツでローゼニアーが指摘したように、アーセナルはセットプレー以外ではチェルシーに全く脅威を与えられなかった。これはリーグ首位の創造性欠如に対する痛烈な批判だ。
イングランドサッカーの激しさ、雰囲気、ドラマ、支配力についていくら語ろうとも、国内最強チームが「美しいゲーム」を非常に憂慮すべき方向へ導いているのは事実だ。
元チェルシーFWのクリス・サットンはBBCラジオ5ライブで「アーセナルはプレミアリーグ史上最も醜い優勝チームになるのか？」と問いかけた。その答えは「イエス」だ。なぜならデッドボールサッカーは退屈極まりなく、その実用主義はジョゼ・モウリーニョやラファエル・ベニテスの「棒に糞」時代を想起させるからだ。