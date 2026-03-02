セットプレーの試合は退屈極まりない！規律の乱れたチェルシーをアーセナルが退け、勝者と敗者が決まる。このセットプレー対決は、美しいゲームの暗い未来を予感させる。

ウェズリー・フォファナは先週のバーンリー戦（1-1の引き分け）で、チェルシーのプレミアリーグ今季6枚目の退場処分を受けた。ロゼニオールは即座に、これが自身の指揮下での初の退場処分だと指摘した。 さて、ブルーズ（チェルシー）はここ2試合で2枚の退場処分を受けた。この比較的若く経験の浅いチーム内で規律の乱れが深刻な問題ではないと主張するのは、もはや通用しないだろう。ロゼニオール監督もそれを理解している。

「原因を特定するのは難しい」と、エミレーツでのネト退場後、BBCスポーツに語ったロゼニオール監督は語った。「我々は対処しようとしている。取り組んでいる。これが今シーズンの、そして直近2試合の課題だ。時には結果や痛みから学ぶ必要があるが、我々はそれをできておらず、それがもどかしい」

ロゼニオ監督に同情せざるを得ない。この問題は彼が引き継いだものだ。さらに25歳のネトはスタンフォード・ブリッジではむしろベテラン選手の一人であり、プレミアリーグで7年間プレーしてきた。それなのに、ポルトガル人選手がこれほど愚かなイエローカードを2枚も受けたのは言い訳の余地がない。

結果として、負傷者が続出するチェルシーは、水曜日のアストン・ヴィラとの重要な試合で、最も効果的な攻撃陣の一人を欠くことになる。はっきり言おう：もしロゼニオ監督が何とかして選手たちを統制できなければ、馬鹿げた退場処分や愚かな出場停止が、チェルシーのチャンピオンズリーグ出場権を台無しにするだろう。