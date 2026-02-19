AFP
セスク・ファブレガス、ACミラン監督アレグリとの激しいタッチラインでの対立後に謝罪 アレグリ監督がコモ監督を「子供」と呼んだとされる件で
サン・シーロでのタッチライン騒動
水曜の夜、サン・シーロのテクニカルエリアは激しいドラマの舞台と化した。ACミランとコモが1-1の乱闘のような引き分けを演じたのだ。戦術的な摩擦と個人間の衝突が特徴の試合中、両チームのベンチ間の緊張は限界点に達し、ミランのアレグリ監督とコモのファブレガス監督が激しい嵐の中心に立った。
主な火種は、アレクシス・サエレマエカーズが2枚目のイエローカードを受けずに済んだことに激怒したファブレガスが、自ら行動を起こしたように見えた場面で発生した。ベルギー人ウインガーが攻撃の切り替えを試みた際、スペイン人監督が物理的に妨害し、選手のシャツをつかんで進路を阻んだと報じられている。このプロトコル違反にミランベンチが激怒し、大規模な乱闘へと発展。アレグリ監督は退場処分を受けた。
ベテラン対新人
試合後の謝罪にもかかわらず、場には依然として敵意が漂う空気が残っていた。この対立の種は今シーズン初めのスタディオ・シニガリアでの初対戦時にまかれたが、その不満はミラノでの再戦で公然と爆発した。この結果によりミランは優勝争いでさらに後退したが、アッレグリ監督は明らかな苛立ちを見せながらもその事実を軽視しようとした。
両監督は記者会見場へ続く狭い通路で顔を合わせ、再び口論となったと報じられている。アッレグリ監督はトンネル内でコモの監督に対し「お前はコーチとして始めたばかりの子供だ」と発言したとされる。ベテラン監督は、この出来事を単なる感情的な爆発ではなく、規律違反として位置づけた。
余波の中で交わされた言葉
メディアに対し悔恨の念を込めて説明したファブレガスは、自身の介入が悪意ではなく熱くなった瞬間から生まれたものだと述べた。「誇れない行為、スポーツマンシップに反する行為をしてしまったことをお詫びします。 ボールを奪った後、感情的になって（サエレマエカーズ選手に）軽く触れてしまった。先日（インテルのチブ監督が）言ったように、特に監督は手を出すべきではない。こんな行為は許されない。二度と繰り返さないことを願う」
アレグリはこの件を収束させる気は微塵もなく、若きスペイン人選手の行動を痛烈に批判した。「謝罪したのか？なるほど、では次に誰かがサイドラインを走ってきたら、俺もスライディングして突っ込んでやる。 私はサエレマエカーズを守るために動いた。選手が反応した瞬間、コモの選手の一人が私に近づいてきた。誰かはわからないが、何も起こらなかった」
ミラン監督はさらに、監督という立場に必要な規律についてファブレガスにはまだ学ぶべき点が多いと示唆した。「ピッチに立つ以上、審判や相手チームに対して敬意を払わねばならない。監督同士のやり取りはあった。彼は非常に若い監督だ。キャリアで多くの勝利を収めてほしい。その資質は十分備えている」
摩擦はあったものの、ファブレガスはミランの41歳のマエストロ、ルカ・モドリッチを称賛する瞬間を見出した。「彼のプレーを見るのは本当に喜びだ。 祝福の言葉を伝えた…他に何ができるだろう。彼は驚異的な存在だ。セリエAに彼がいることは特権だ。我々は激しい身体接触でプレッシャーをかけたが、彼は全く動じない。2人でも4人でも、常に解決策を見出す」
静けさを求めて
ACミランは今、タッチライン上の騒動から目を離し、セリエAの順位表に集中せねばならない。彼らは優勝争いの後続グループに必死に食らいついている状況だ。ホームで2点を失ったことはアッレグリ監督の野心に大きな打撃となり、乱闘中に退場処分を受けた監督はタッチライン出場停止処分を受ける可能性が高い。
ファブレガスとコモにとって、サン・シーロでの勝ち点1は大きな意思表示となった。時折ルールを逸脱する手法を用いるものの、イタリアの強豪と互角に戦えることを証明したのだ。スペイン人監督は騒動を乗り越え、戦術的な成長に集中したいところだろう。混乱が支配する前、パスの活躍でチームは閃光のような輝きを見せた。
ミランの粘り強さは、日曜日のパルマ戦で試されることになる。一方コモは、土曜日のユヴェントス戦で勢いを築くことを目指す。
