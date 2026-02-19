セスク・ファブレガス、ACミラン監督アレグリとの激しいタッチラインでの対立後に謝罪　アレグリ監督がコモ監督を「子供」と呼んだとされる件で

メディアに対し悔恨の念を込めて説明したファブレガスは、自身の介入が悪意ではなく熱くなった瞬間から生まれたものだと述べた。「誇れない行為、スポーツマンシップに反する行為をしてしまったことをお詫びします。 ボールを奪った後、感情的になって（サエレマエカーズ選手に）軽く触れてしまった。先日（インテルのチブ監督が）言ったように、特に監督は手を出すべきではない。こんな行為は許されない。二度と繰り返さないことを願う」

アレグリはこの件を収束させる気は微塵もなく、若きスペイン人選手の行動を痛烈に批判した。「謝罪したのか？なるほど、では次に誰かがサイドラインを走ってきたら、俺もスライディングして突っ込んでやる。 私はサエレマエカーズを守るために動いた。選手が反応した瞬間、コモの選手の一人が私に近づいてきた。誰かはわからないが、何も起こらなかった」

ミラン監督はさらに、監督という立場に必要な規律についてファブレガスにはまだ学ぶべき点が多いと示唆した。「ピッチに立つ以上、審判や相手チームに対して敬意を払わねばならない。監督同士のやり取りはあった。彼は非常に若い監督だ。キャリアで多くの勝利を収めてほしい。その資質は十分備えている」

摩擦はあったものの、ファブレガスはミランの41歳のマエストロ、ルカ・モドリッチを称賛する瞬間を見出した。「彼のプレーを見るのは本当に喜びだ。 祝福の言葉を伝えた…他に何ができるだろう。彼は驚異的な存在だ。セリエAに彼がいることは特権だ。我々は激しい身体接触でプレッシャーをかけたが、彼は全く動じない。2人でも4人でも、常に解決策を見出す」