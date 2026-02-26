Getty Images Sport
翻訳者：
セスク・ファブレガス率いるコモが「最高のサッカー」を披露する中、ティエリ・アンリがインテルのクリスチャン・チブ監督を痛烈に批判。チャンピオンズリーグでボーデ・グリムトに敗退した件について
ヘンリーがコモを称賛し、インテルを痛烈に批判する
インテルの欧州制覇への望みは、ノルウェーのボーデ・グリムトに予想外の敗北を喫し、チャンピオンズリーグから脱落したことで打ち砕かれた。グリムトはイタリアでの第2戦で2-1の勝利を収め、合計スコア5-2で勝ち上がった。 この敗北を受け、アーセナルのレジェンドであるアンリはCBSスポーツ・ゴラソで辛辣な評価を下し、クリスティアン・キヴ監督率いるネラッズーリの現状を率直に批判した。イタリアサッカーの勢力図が変化していることを示す驚くべき展開として、アンリは大胆にも「最も美しく革新的なサッカーはもはや歴史あるサン・シーロではなく、先見の明を持つファブレガスが率いる野心的なコモで見られる」と主張した。
アンリは、インテルがセリエA首位を安泰に維持している一方で、その優位性はほぼ偶然に過ぎないと強調した。「インテルがイタリアで首位なのは、ほぼデフォルト状態だ」と彼は語った。「我々は長い間この問題について議論してきた。現在イタリアで最高のサッカーをしているのはコモだ。予算や戦力の質について議論することはできるが、これが現状だ。先週もイタリアチームの現状を尋ねられたが、残念ながら状況は明らかだ。
「ボド/グリムトは間違いなく良いチームだ。だがインテルは監督を失い、新監督で再出発するのは容易ではない。これはチブへの攻撃ではない：問題は批判があるかどうかだった。チャンピオンズリーグでは確かに批判がある。リーグ戦ではそれほどでもない。なぜなら彼らは大きなアドバンテージを持っているからだ。」
- AFP
インザーギ退任後、インテルは迷走する
ヘンリーの戦術分析の大部分は、昨夏サウジアラビアへ移籍した前監督シモーネ・インザーギが築いた流動的で洗練されたアイデンティティが完全に消滅した点に焦点を当てていた。チブが指揮を執って以来の退行に、ヘンリーは深い懸念を表明した。「戦術的にインテルは変わった。 3人のセンターバックが中盤に上がるあの構築、予測不能な動きはもう見られない」と説明した。「シモーネ・インザーギのインテルは、下位チーム相手に苦戦することもありつつも、欧州のビッグマッチには備えていた。しかし今のチームは、少なくとも欧州では、どの相手に対しても少し苦戦しているように見える」
また、監督の人選や交代タイミングにも疑問を呈し、国内リーグでのローテーションへの固執が、チームの結束力とチャンピオンズリーグの過酷な要求への準備態勢を著しく損なっていると示唆した。
「チブ監督はいくつかの選択を説明しなければならない。なぜこれほど多くの選手が起用されなかったのか？なぜ特定の交代があれほど遅れたのか？」と彼は鋭く問いかけた。 「確かにレッジェ戦があり、リーグで10ポイント差をつけることが目標だった——そして今や実質的に10ポイントリードしている。しかしセリエAについて言えば、言うことはほとんどない：彼らは大きな差をつけて首位だ。だがチャンピオンズリーグについて言えば、疑問が必然的に生じるだろう」
ホームでは勝利するも、ヨーロッパでは敗北する
コーチングスタッフへの激しい批判にもかかわらず、インテルはセリエAで圧倒的な10ポイント差を保ち、スクデット獲得に向けて確固たる軌道に乗っている。これが今シーズンの核心に奇妙な逆説を生み出している——国内での絶対的優位と、欧州での深刻な失敗が共存しているのだ。 アンリは、チウの徹底的なローテーション政策がリーグ戦での地位維持には効果的だった一方で、同時に両刃の剣として機能し、ハイレベルなノックアウトステージに必要なチームワークの構築を妨げたと指摘した。
継続性の欠如がインテルの結束したチームとしての機能性を阻害し、この弱点は欧州の舞台で容赦なく突かれた。結局のところ、このチャンピオンズリーグ敗退の重みが今シーズンの決定的な物語として残るだろう。アンリは厳しい警告で締めくくった——チウへの批判は敗退という事実だけでなく、その敗れ方からも生じるだろうと。 「チャンピオンズリーグで勝ち進めなかったという理由だけでチブを評価するのか？おそらく違うだろう」とアンリは結論づけた。「だが、誰に敗れたか、そして何よりもどう敗れたかが重要だ…チャンピオンズリーグでは疑問が噴出するだろう」
- Getty Images Sport
インテルの今後の道
チャンピオンズリーグでの屈辱的な敗退後、インテルは今週土曜にジュゼッペ・メアッツァで行われるジェノア戦での巻き返しを誓っている。チブ監督はこの一戦に臨むにあたり、特にボーデ/グリムト戦での衝撃的な敗北がサポーターの信頼を大きく損ねたことを踏まえ、もはや失敗の余地はないと強く認識している。大陸大会での苦い別れにもかかわらず、インテルは国内での地位を固める絶好の機会を握っている。 現在64ポイントで首位を走り、54ポイントの直接ライバルであるACミランに対して10ポイントの余裕ある差を維持している。この一戦の主目的は安定性を取り戻し、セリエAにおける絶対的な支配力を再確認することにある。
広告