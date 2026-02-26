セスク・ファブレガス率いるコモが「最高のサッカー」を披露する中、ティエリ・アンリがインテルのクリスチャン・チブ監督を痛烈に批判。チャンピオンズリーグでボーデ・グリムトに敗退した件について

インテルの欧州制覇への望みは、ノルウェーのボーデ・グリムトに予想外の敗北を喫し、チャンピオンズリーグから脱落したことで打ち砕かれた。グリムトはイタリアでの第2戦で2-1の勝利を収め、合計スコア5-2で勝ち上がった。 この敗北を受け、アーセナルのレジェンドであるアンリはCBSスポーツ・ゴラソで辛辣な評価を下し、クリスティアン・キヴ監督率いるネラッズーリの現状を率直に批判した。イタリアサッカーの勢力図が変化していることを示す驚くべき展開として、アンリは大胆にも「最も美しく革新的なサッカーはもはや歴史あるサン・シーロではなく、先見の明を持つファブレガスが率いる野心的なコモで見られる」と主張した。

アンリは、インテルがセリエA首位を安泰に維持している一方で、その優位性はほぼ偶然に過ぎないと強調した。「インテルがイタリアで首位なのは、ほぼデフォルト状態だ」と彼は語った。「我々は長い間この問題について議論してきた。現在イタリアで最高のサッカーをしているのはコモだ。予算や戦力の質について議論することはできるが、これが現状だ。先週もイタリアチームの現状を尋ねられたが、残念ながら状況は明らかだ。

「ボド/グリムトは間違いなく良いチームだ。だがインテルは監督を失い、新監督で再出発するのは容易ではない。これはチブへの攻撃ではない：問題は批判があるかどうかだった。チャンピオンズリーグでは確かに批判がある。リーグ戦ではそれほどでもない。なぜなら彼らは大きなアドバンテージを持っているからだ。」