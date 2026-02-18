セスク・ファブレガスが今夏、欧州のビッグクラブの監督候補リストに名を連ねるべき理由：コモがタイトル獲得とチャンピオンズリーグ出場権を追い求める中で

しかし、ファブレガスが偉大な監督になる素質を備えていることは否定できない。だからこそ、38歳の彼はすでに欧州のトップクラブの指揮官候補として名前が挙がっており、しかも近い将来に就任する可能性が高いのだ。
ではなぜファブレガスはコモでこれほど高く評価されているのか？そして彼は本当に世界サッカー界の最高峰のポストに就く準備ができているのか？ここではGOALが、セリエAで最も驚きの成功を収めたチームのキープレイヤーの一人を詳しく見ていく...
しかし、ファブレガスが偉大な監督になる素質を備えていることは否定できない。だからこそ、38歳の彼はすでに欧州のトップクラブの指揮官候補として名前が挙がっており、しかも近い将来に就任する可能性が高いのだ。
ではなぜファブレガスはコモでこれほど高く評価されているのか？そして彼は本当に世界サッカー界の最高峰のポストに就く準備ができているのか？ここではGOALが、セリエAで最も驚きの成功を収めたチームのキープレイヤーの一人を詳しく見ていく...
まず最初に認識すべきは、コモが2019年にイタリア4部リーグから現在のセリエA7位まで躍進できたのは、世界有数の富豪であるハルトノ兄弟（ロバート・ブディとマイケル・バンバン）が率いるジャルム・グループによる莫大な資金支援があったからこそだということである。
また、クラブのスタジアムがイタリアで最も美しい湖の一つであるコモ湖の湖畔に位置していることも有利に働いている。この立地は世界中から観光客や有名人を惹きつけている。
しかし、2022年にファブレガスがコモ加入を決断させたのは、驚くほど野心的なプロジェクトで重要な役割を担うという約束だった。選手としてだけでなく、株主としてもだ。
「金銭は全く気にしていなかった」とスペイン人選手は断言する。「ただ、心を躍らせるプロジェクトに参加したかった。このクラブには長期的な未来が見えている」
ファブレガスにとって最も重要な点は、彼が計画の不可欠な要素と見なされていたことだ。明確な監督への道筋は、コモがベテランのプレイメーカーに提示した当初の提案の一部だった。アーセナルの元監督アルセーヌ・ヴェンゲルは、これほど知性豊かで多才な選手が最終的に監督職に就くことに疑いを抱いたことはなかったが、ファブレガスのコモトップチーム昇格は、誰もが予想していたよりも早く訪れた。
2023年の夏に引退後、彼はすぐにコモのU-19チームとBチームでの仕事を始めたが、新シーズンが始まって3ヶ月も経たないうちにクラブがモレノ・ロンゴを解雇した時点で、UEFAの資格をすべて取得できていなかった。その結果、コモは2023-24年シーズン終了まで、オシアン・ロバーツを暫定監督に任命し、ファブレガスをウェールズ人監督のアシスタントに指名しなければならなかった。
しかし、スペイン人監督が明らかに主導権を握っており、イタリアの他の監督たちよりもクラブに対して大きな影響力と支配力を持っていました。マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラを、はるかに小規模で想像してみてください。
「コモでは、基本的にゼロからスタートしました」と彼は説明する。「練習場すらありませんでした。クラブを取り巻く環境は非常に貧弱でした。そこで、私は、トップチームだけでなく、アカデミーのためにも何ができるかを考える時間をとりました」
ファブレガスはまた、自身のサッカー哲学を確立するために膨大な時間と労力を費やした。
「我々はサッカーに存在するあらゆる戦術的構造を分析し、『この構造に対して最善の攻撃法は何か？』と問い続けた。基本的に、対戦相手のフォーメーションに対して常に最善と考えた攻撃法を基にした情報データベースを構築していた」 とファブレガスは説明した。「同じプレースタイル、同じ攻守の方法を繰り返すだけの監督にはなりたくない 。確かに原則や構造は必要だ。だが可能な限り支配的でありたい。現代において支配的であるためには、可能な限り多くの解決策を持つ必要がある」
「4-5-1で深く守ってくるチームを攻撃するのと、アタランタのようにマンマークでピッチ中を追いかけてくるチームを攻撃するのでは、全く異なるからだ」
この緻密で深いアプローチは確かに実を結んだ。ファブレガス監督就任初年度、コモはセリエBで2位となりセリエA昇格を果たす。全費用負担のイビサ旅行を約束したことが、選手管理における見事な手腕となったのだ。
その後、21年ぶりのトップリーグ挑戦は苦戦したものの、コモは10位でシーズンを終えた。これを受けインテルがファブレガス獲得に動いたが、クラブ側は即座に拒否。「我々の旅は長く、数シーズンにわたりセスク・ファブレガスを中心に展開する。彼はクラブを離れない」とミルワン・ムワルソ会長は宣言した。
ファブレガスがサン・シーロでシモーネ・インザーギの後任となる可能性に前向きだという報道もあったが、彼は文字通り深く投資しているクラブを無理に去るつもりは全くなかった。さらに、シニガリアに残留したことが彼の成長やキャリアの見通しに全く悪影響を与えていないことは明らかだ。今やコモはクラブ史上初となる大陸大会出場を目前に控えている。
水曜日のACミラン戦を控えたラリアーニ（コモの愛称）はセリエAで7位につけ、カンファレンスリーグ出場権を争うアタランタにわずか1ポイント差。さらにコッパ・イタリアでは既に準決勝進出を決めており、インテルとの2試合制の対戦を控えている。
マッシミリアーノ・アッレグリ率いるミランの来訪は、ファブレガスの戦術的洞察力だけでなく、監督としての成熟度を試す興味深い試金石となる。一ヶ月余り前にシニガリアで両チームが対戦した際、コモはボール支配率とピッチ支配率で優位に立ち、スコアボードという最も重要な要素を除けば、ほぼ全ての局面で圧倒的な数値を記録していた。
その結果、3-1という悔しい敗戦後にカメラの前に立ったファブレガスは、やや苦々しい口調でこう語った。
「結果だけを重視する人々は、この試合を楽しんだだろう」と彼は語り、イタリアに蔓延する『勝つことだけが全て』という考え方を暗に批判した。「しかし、サッカーそのものを楽しむ人々は、コモが10回中8回勝つと考えるはずだ。我々は700本のパスを繋ぎ、彼らは200本――信じられない」
現実主義で知られる（そして成功している）アッレグリ監督は、ファブレガスがミランの勝利は幸運だったとほのめかしたことに全く感心していなかった。
「運は人生の一部だが、我々の結果を偶然に還元するのは失礼だ」とロッソネリの指揮官は記者団に語った。「努力が必要なのは承知しているが、このチームには限界を理解し、その範囲内で働く謙虚さがある。ファブレガスは若き監督であり、既に多くの成果を上げ、今後も成し遂げるだろう。だが試合において『もしも』や『しかし』はほとんど意味をなさない」
ファブレガスに公平を期すなら、試合前にはまったく傲慢な様子は見せていなかった。アレグリのようなチャンピオンズリーグ級の監督と比べれば自分はセリエDレベルだと発言した一方で、試合直後の感情のコントロールを改善すべきだと謙虚に認めている。
とはいえ、彼がイタリアで最も感情的な監督の一人というわけではない。むしろアッレグリの方が感情的になることで有名だ。先週末のフィオレンティーナ戦での衝撃的なホーム敗戦に対する彼の比較的抑制された反応からも、すでに失望への対処法を学んでいることがうかがえる。
さらに、ファブレガスが土曜日のフィオレンティーナ戦で愚かな退場処分を受けたベテランFW（かつ元チームメイト）アルバロ・モラタを叱責した一方で、彼はコモが勝ち点3を逃した責任を全面的に引き受けた。この勝ち点があれば、チームはトップ4争いに再び加わることができたはずだ。
「チームメイトに試合の重要性を理解させられなかったことが悔しい」と彼はDAZNに語った。「 今週はサッカー選手としての経験を話した。多分話しすぎたが、それでも足りなかった。 我々の姿勢に誤りがあった。自分たちのサッカーを貫くには、もっと強い意欲を示し、攻撃面で向上しなければならない」
コモの戦術は、表向きは4-2-3-1のフォーメーションながら、バックラインからのビルドアップとボール支配を核としている。技術に長けた選手たちが好む冒険的なアプローチであり、ニコ・パスやハコボ・ラモンといった選手がファブレガス監督の下で成長を遂げた理由でもある。近い将来、レアル・マドリードが彼らを再び獲得する可能性すらある。
「伝説的な人物が監督を務めるのは信じられないことです」とパスはクラブ公式メディアで語った。「彼は選手をリラックスさせ、人生とサッカーの両面で多くのことを教えてくれる人物です」
しかし時にファブレガスは、イタリアメディアから「自身が成功を収めたポゼッション重視のスペイン代表の影響を強く受けた戦術に固執しすぎている」との批判に直面してきた。 例えば昨年12月、サン・シーロでインテルに0-4の大敗を喫した直後、攻撃的でない戦術を採用する考えはないかと問われると、彼はこう答えた。「確かに考えたよ。でも頭が『ノー』と言ったんだ。正直、今のやり方に満足している。バカみたいに見えるかもしれないし、負け犬扱いされるかもしれない。
「しかし今日はチームに成長が見えた。勝って『天才』と称賛される時より、大敗した後にこそ多くを学び、全てを深く理解できる。コモは正しい方向に進んでいる。6-3-1や5-4-1で守備的に臨む選択肢もあるが、私は4-0で負ける方を選ぶ」
とはいえ、ファブレガスがあの時ほど頑固な人物ではないことは確かだ。同じインタビューで、彼はその月の後半にインテル対リヴァプール戦を観戦するためサン・シーロに自ら足を運ぶと明かしている。ネラッズーリ戦での自身の改善点を分析するためだ。また現役時代には様々な戦術的アプローチに触れてきたことも、彼は繰り返し強調している。
「アントニオ・コンテのもとで優勝し、[ジョゼ]・モウリーニョのもとで優勝し、ウェンガーのもとで優勝し、グアルディオラのもとでも優勝した」と彼は『ザ・コーチズ・ボイス』に語った。「 あらゆる異なるスタイルで優勝してきた。だから『これが有効であれが非効率だ』などとは決して言わない」
「さらに私が着任した日、クラブとオーナーはコモ湖の環境、ライフスタイル、攻撃的なプレースタイルを求める人々のことを話した。それが私に求められたことだ。『勝て、勝て、勝て』とは言わなかった。『勝つと同時に、アイデンティティを築き、コモでプレーしたいと思う特定のタイプの選手を育成せよ』と言われたのだ」
彼は間違いなくその目標を達成した。コモはもはやセレブリティにとって魅力的な場所だけではない。今や世界サッカー界で最も尊敬されるプロジェクトの一つがここにある——そして選手時代と同様に優れた指導者となる可能性を秘めた、魅力的な象徴的存在がここにいるのだ。