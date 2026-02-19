ファブレガスはまた、自身のサッカー哲学を確立するために膨大な時間と労力を費やした。

「我々はサッカーに存在するあらゆる戦術的構造を分析し、『この構造に対して最善の攻撃方法は何か？』と問い続けた。基本的に、対戦相手のフォーメーションに対して常に最善と考えた攻撃方法に基づく情報データベースを構築していた」 とファブレガスは説明した。

「同じプレースタイル、同じ攻撃・守備方法に固執する監督にはなりたくない 。確かに原則や構造は必要だ。だが私は可能な限り支配的でありたい。現代において支配的であるためには、可能な限り多くの解決策を持つ必要がある」

「4-5-1で深く守りを固めるチームを攻撃する場合と、アタランタのようにマンマークでピッチ中を追いかけてくるチームを攻撃する場合では、全く異なるからだ」

この緻密で深いアプローチは確かに実を結んだ。ファブレガス監督就任初年度、コモはセリエBで2位となりセリエA昇格を果たす。全費用負担のイビサ旅行を約束したことが、選手管理における見事な手腕となったのだ。

その後、21年ぶりのトップリーグ挑戦は苦戦したものの、コモは10位でシーズンを終えた。これを受けインテルがファブレガス獲得に動いたが、クラブ側は即座に拒否した。「我々の旅は長く、数シーズンを要する。その中心にはセスク・ファブレガスがおり、彼はクラブを離れない」とミルワン・ムワルソ会長は宣言した。

ファブレガスがサン・シーロでシモーネ・インザーギの後継者となる可能性に前向きだという報道もあったが、彼は文字通り多く投資しているクラブを無理に去るつもりは全くなかった。さらに、シニガリアに留まったことが彼の成長やキャリアの見通しに全く悪影響を与えていないことは明らかだ。今やコモはクラブ史上初となる大陸大会出場の瀬戸際に立っている。

水曜日のACミラン戦を控えたラリアーニ（コモの愛称）はセリエAで7位につけ、カンファレンスリーグ出場権を争うアタランタにわずか1ポイント差。さらにコッパ・イタリアではすでに準決勝進出を決めており、インテルとの2試合制の対戦を控えている。