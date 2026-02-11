IMAGO
スーパーリーグ騒動に終止符 レアル・マドリードがUEFAと合意へ「欧州クラブサッカーの健全性」のため
スーパーリーグはついに消滅した
スーパーリーグ構想は正式に終結した。UEFAは、分離リーグ創設をめぐるレアル・マドリードとの法的紛争を終結させたと発表した。バルセロナが先週撤退した後、この失敗に終わった構想に残っていたのはスペインのクラブのみであった。
UEFA、欧州クラブ協会、レアル・マドリードCFによる共同声明は次のように述べている：「UEFA、欧州クラブ協会、レアル・マドリードCFは欧州クラブサッカーの利益のために合意に達した。
欧州サッカーの利益を最優先に数ヶ月にわたる協議を重ねた結果、UEFA、欧州サッカークラブ連盟（EFC）、レアル・マドリードCFは、スポーツの功績を尊重しつつ、クラブの長期的な持続可能性とテクノロジーを活用したファン体験の向上に重点を置く、欧州クラブサッカーの健全性を確保するための基本合意に達したことを発表する。
「この原則合意は、欧州スーパーリーグに関連する法的紛争の解決にも寄与するものであり、当該原則が実行・実施された時点でその効力を発揮する。」
レアルもバルサの真似をする…結局は
プレミアリーグのアーセナル、チェルシー、リバプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパーは、スーパーリーグの初期提案に関与し、2021年に参加を表明した。しかしイングランドのサポーターからの激しい反発を受け、6クラブ全てが72時間以内に支持を撤回した。
バルセロナがようやく諦めたのは先週のことだ。当時、クラブ会長のジョアン・ラポルタは、バルサが今後UEFAとの緊密な関係構築を目指すことを表明した。
彼は次のように述べた：「UEFA会長とECA（欧州クラブ協会）会長、現在のEFC（欧州クラブ連盟）会長がローマへの参加を招請した。私は複数の会合に出席した。素晴らしく、刺激的で、多くの課題を議論した。 ご存知の通り、我々はスーパーリーグとUEFAの橋渡しに尽力している。バルサの立場は明確であり、関係者と責任者は既にそれを理解している。平和的解決を支持するのは、スーパーリーグ参加クラブがUEFA復帰する道筋を共に模索できる余地があるからだ。我々はUEFAとEFCに非常に近い立場にあると感じている。
「UEFAとの合意達成の段階にあります。アレクサンデル・チェフェリン会長もナセル・アル＝ヘライフィ会長も、合意を推進し我々をUEFAとEFCに迎え入れる立場にあります。欧州サッカーとクラブの利益となるため、この一歩を踏み出す決意です。選手にも利益をもたらすため、非常に広範な枠組みとなります」
クラブからの声明は以下の通り：「FCバルセロナは本日、欧州スーパーリーグ・カンパニー及び関係クラブに対し、欧州スーパーリーグ計画からの撤退を正式に通知したことをここに発表する」
ペレスのUターン
レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、クラブがスーパーリーグのために戦うと主張していたが、UEFAとの共同声明は事実上の休戦に等しい。
バルサの離脱を受けて彼はこう述べた。「我々は依然として（スーパーリーグが）サッカーにとって不可欠なプロジェクトだと主張する。欧州裁判所の歴史的判決とマドリード裁判所の追加判決2件により、状況は大きく変わった。 我々は独自の大会創設権を認められた。UEFAの行為に対し数百万ユーロの損害賠償も請求可能だ。我々には二つの権利がある：損失の補償と将来の大会開催権だ。両方を断固として追求する」
レアル・マドリードの次なる展開は？
レアル・マドリードは今週末、リーガ・エスパニョーラでレアル・ソシエダと対戦した後、チャンピオンズリーグプレーオフでベンフィカと対戦する。第1戦は2月17日にポルトガルで行われる。
