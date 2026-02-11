スーパーリーグ騒動に終止符　レアル・マドリードがUEFAと合意へ「欧州クラブサッカーの健全性」のため

プレミアリーグのアーセナル、チェルシー、リバプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパーは、スーパーリーグの初期提案に関与し、2021年に参加を表明した。しかしイングランドのサポーターからの激しい反発を受け、6クラブ全てが72時間以内に支持を撤回した。

バルセロナがようやく諦めたのは先週のことだ。当時、クラブ会長のジョアン・ラポルタは、バルサが今後UEFAとの緊密な関係構築を目指すことを表明した。

彼は次のように述べた：「UEFA会長とECA（欧州クラブ協会）会長、現在のEFC（欧州クラブ連盟）会長がローマへの参加を招請した。私は複数の会合に出席した。素晴らしく、刺激的で、多くの課題を議論した。 ご存知の通り、我々はスーパーリーグとUEFAの橋渡しに尽力している。バルサの立場は明確であり、関係者と責任者は既にそれを理解している。平和的解決を支持するのは、スーパーリーグ参加クラブがUEFA復帰する道筋を共に模索できる余地があるからだ。我々はUEFAとEFCに非常に近い立場にあると感じている。

「UEFAとの合意達成の段階にあります。アレクサンデル・チェフェリン会長もナセル・アル＝ヘライフィ会長も、合意を推進し我々をUEFAとEFCに迎え入れる立場にあります。欧州サッカーとクラブの利益となるため、この一歩を踏み出す決意です。選手にも利益をもたらすため、非常に広範な枠組みとなります」

クラブからの声明は以下の通り：「FCバルセロナは本日、欧州スーパーリーグ・カンパニー及び関係クラブに対し、欧州スーパーリーグ計画からの撤退を正式に通知したことをここに発表する」