スペインで審判が逮捕、ビジャレアルの割引を得るための身分詐称容疑
犯人らはシーズンチケットで利益を得ようとしていた
警察報告書によると、関与した人物の一人が自身の立場を利用して若手選手から個人データや書類を入手したとされる。この情報はその後、25歳以下を対象としたビジャレアルのシーズンチケットや割引を不正に取得するために使用された。
クラブ側はスタジアム入口で改ざんされたチケットを発見し、当局に通報した。捜査の結果、容疑者らは公式プラットフォームでシーズンチケットを購入後、バーコードとQRコードを改変していたことが判明した。
改ざんされたシーズンチケットはデジタルマーケットプレイスや中古アプリに掲載され、法的価格制限を回避するため「プレゼント」として宣伝されていた。
捜査当局は、犯人の一人が「バレンシアのスカウトグループ所属」と偽り、18名をクラブ会員またはシーズンチケット保持者として登録したことを立証。被害者本人が全く知らない個人情報の身分証明書コピーを提供していた。
被疑者は供述後保釈され、事件はビラレアル裁判所へ送致された。有罪判決の場合、601ユーロから3万ユーロの罰金が科される可能性がある。
スペイン人審判員が売春婦への暴行で逮捕された
今シーズン、スペインの審判が警察の捜査対象となるのは初めてではない。昨年、スペイン2部リーグの審判員が性労働者への暴行容疑で逮捕された。
報道によれば、この審判は警察官を装い、金銭を支払わずに性的行為を強要したとされる。逮捕時、同人物は複数の国家警察（グアルディア・シビル）及び国家警察の徽章を所持していた。
一方、自宅の家宅捜索では、詐欺行為に使用された警察関連の物品が押収された。
誤って逮捕される
一方、審判になる前、スラヴコ・ヴィンチッチは間違った場所で間違った時間に居合わせたため、セックスパーティーを標的とした警察の作戦に巻き込まれ、誤って逮捕されるという不運に見舞われた。
2020年5月、2024年チャンピオンズリーグ決勝を裁くことになったこのスロベニア人審判は、審判業務とは別の事業計画に関連してボスニア・ヘルツェゴビナでビジネス会合に出席中だった。昼食会への招待を受け入れたためである。しかし、ヴィンチッチらが無実の食事会に参加している最中、会場で別の目的を持つ者たちの標的となった警察作戦により拘束された。
ヴィンチッチはその後釈放され、自身の非を認められることはなかった。「この牧場に来たのは偶然だ。私は自社を持ち、ビジネス会議のためボスニア・ヘルツェゴビナにいた」と彼は後に語った。「昼食の招待を受けたのが最大の過ちだった。後悔している。
「私は会社の関係者と共にテーブルに着いていたが、突然警察が来て、あの事態が起きた。逮捕・拘束されたグループとは私にもビジネスパートナーにも一切関わりはない。確かに警察に連行され、証人として事情聴取を受けたが、彼らと面識すらないと判明したため解放された」
ヴィンチッチは数多くのチャンピオンズリーグの試合を審判した
スロベニアサッカー審判協会の会長であるヴラド・サイーン氏は、この事件を「不運な状況の連鎖」と表現し、ヴィンチッチ氏は2年前にウェンブリーで開催されたレアル・マドリード対ボルシア・ドルトムントの試合（2-0でレアル・マドリードが勝利）の審判を務めました。
さらに最近では、先月行われたチャンピオンズリーグのリーグ戦最終日に、パリ・サンジェルマンとニューカッスルの1対1の引き分けの試合を担当しました。この夜、パルク・デ・プランスでヴィティーニャが先制点を決め、ハーフタイム直前にジョー・ウィロックがヘディングで同点ゴールを決めました。
この結果、両チームは決勝トーナメント1回戦プレーオフに進出することとなり、PSGはフランスのモナコを合計5-4で下し、ニューカッスルはカラバグを2試合合計9-3で下し、それぞれ勝ち上がった。
ヴィンチッチは水曜夜のレアル・マドリード対ベンフィカ戦でも指揮を執り、ロス・ブランコス（白軍）は逆転勝利で決勝トーナメント進出を決め、マンチェスター・シティとの対戦を確定させた。
