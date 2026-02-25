Getty Images Sport
「スペインが彼を望まないなら、返せ！」―レアル・マドリードのキリアン・エムバペ批判者へ、フランス代表のレジェンドが「大げさに言うな」と警告
率直なレジェンドが「不当な」ムバッペ批判を痛烈に非難
ドゥガリーは輝かしいキャリアを築き、率直な物言いで知られる人物だが、このほどRMCスポーツに出演した際に不満を露わにした。彼は、ムバッペを巡る論調が不当に偏っていると主張し、スペインの巨人が看板選手にそれほど不満なら、彼をフランスに帰すべきだと述べた。 このワールドカップ優勝者は、スペインの首都が「ガラクティコ」の戦術的適応に数ヶ月を要したことへの反応を、遠慮なく評した。 ムバッペはクラブ初年度、批判を振り切り、レアル・マドリードが主要タイトルを獲得できなかったにもかかわらず、リーガ・エスパニョーラの得点王に輝いた。今シーズンは、トップリーグで23試合で驚異的な23得点を記録し、さらにわずか8試合のチャンピオンズリーグで13得点を追加している。
フランス人スーパースターの擁護
デュガリーの主張の核心は、クラブ全体の構造的な失敗のスケープゴートとしてムバッペが利用されているという考えにある。「レアル・マドリードの問題がムバッペだけのせいだとは、かなり驚きだ。そろそろ誇張を止めるべきだろう。スペイン側がもう彼を望まないなら、戻すべきだ。もしかしたら去って他の誰かを喜ばせるかもしれない、わからないが。 だが正直、非常に驚きだ。レアル・マドリードには、レアル・マドリードの選手とは言えない選手が多すぎると思う。彼らは過大評価されている、申し訳ないが。私もビッグクラブでプレーする機会があった。バルセロナではあまりユニフォームを着なかったが、それにも理由がある…」
脇役を非難する
デュガリーの批判はすぐに、マドリードというクラブの格に「見合わない」と彼が判断した特定のレギュラー選手たちへの痛烈な批判へと変わった。 「これらはスターを目指すクラブであり、最高の存在だ。だが、水準に達していない選手がいると思う。長く在籍している選手たちだ。例えば［エドゥアルド］カマヴィンガ、［アルダ］ギュレル、［フェデリコ］バルベルデ、［アレリオエン］チュアメニ… [マルコ]・アセンシオは怪我人が続出したため突然スタメンに抜擢された。彼は良い選手だと証明したが、レアル・マドリードの中盤選手ではない。アラバは負傷が続き、3ヶ月に1週間しかプレーしていない。彼はそのレベルに達していない」
バルベルデやカマヴィンガといった名前がこのようなリストに挙がるのは、ベルナベウのサポーターからの人気を考慮すれば確かに驚きを呼ぶだろう。しかしデュガリーは、これらの選手たちが過去の成功に対して過大な評価を与えられながら、現在の時代においてステップアップできていないと考える。彼にとって、ピッチ全体にわたる一貫性の欠如は、たとえその選手がどれほど高額で、どれほど知名度があっても、単一の攻撃的選手の適応期間よりもはるかに大きな懸念事項なのだ。
採用戦略への疑問
個人のパフォーマンスを超え、元ストライカーはフロレンティーノ・ペレス会長の最近の移籍政策にも矛先を向け、クラブが純粋な質よりも金銭的機会主義を優先していると示唆した。 「限られた資金しか使えなかったから、契約切れ間近の選手を大量に獲得した印象を受ける。そういうクラブでプレーする時は、シーズンを通して自分が偉大な選手だと証明し、チームを率い、決定的な役割を果たさねばならない。それが我々が国内リーグで日々経験するレベルとレアル・マドリードのレベルとの違いだ」
この評価は「マドリードDNA」の希薄化を指摘するもので、単に優れた選手であるだけでは世界最強クラブの要求を満たせなくなったことを示唆している。トニ・クロースとカリム・ベンゼマの退団後の移行期を歩むレアル・マドリードにおいて、デュガリーの言葉はチームのバランスが崩れているという高まる懸念を反映している。
