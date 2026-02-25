「スペインが彼を望まないなら、返せ！」―レアル・マドリードのキリアン・エムバペ批判者へ、フランス代表のレジェンドが「大げさに言うな」と警告

デュガリーの批判はすぐに、マドリードというクラブの格に「見合わない」と彼が判断した特定のレギュラー選手たちへの痛烈な批判へと変わった。 「これらはスターを目指すクラブであり、最高の存在だ。だが、水準に達していない選手がいると思う。長く在籍している選手たちだ。例えば［エドゥアルド］カマヴィンガ、［アルダ］ギュレル、［フェデリコ］バルベルデ、［アレリオエン］チュアメニ… [マルコ]・アセンシオは怪我人が続出したため突然スタメンに抜擢された。彼は良い選手だと証明したが、レアル・マドリードの中盤選手ではない。アラバは負傷が続き、3ヶ月に1週間しかプレーしていない。彼はそのレベルに達していない」

バルベルデやカマヴィンガといった名前がこのようなリストに挙がるのは、ベルナベウのサポーターからの人気を考慮すれば確かに驚きを呼ぶだろう。しかしデュガリーは、これらの選手たちが過去の成功に対して過大な評価を与えられながら、現在の時代においてステップアップできていないと考える。彼にとって、ピッチ全体にわたる一貫性の欠如は、たとえその選手がどれほど高額で、どれほど知名度があっても、単一の攻撃的選手の適応期間よりもはるかに大きな懸念事項なのだ。