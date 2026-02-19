スパーズ、数百万ポンドの損失！降格懸念の中、長年のスポンサーが北ロンドンのクラブとの契約を解除

ある関係者はテレグラフ紙にこう語った。「クラブ側からは国内での成績不振に関する説明も認識も一切なかった。代わりに、彼らのメッセージはヨーロッパリーグに集中していたが、いわゆる『エリートクラブ』にグローバルスポンサーが期待する大会レベルではない」

試合日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで空席が目立ち、不穏な雰囲気が漂うようになったホームサポーターの失望感の高まりも要因として挙げられており、情報筋はこう語る。「自クラブのファンから嫌われているクラブと関わりたいと思う者などいるだろうか？客席が埋まらず、人々が怒っているスタジアムで顧客をもてなしたいと思う者などいるだろうか？それが現実だ」

スタジアムが半分空いていて不機嫌な観客に囲まれた状態で自社ブランドが掲出されるのはスポンサーにとって懸念材料だ。トッテナムのスポンサー各社は、観客動員数の減少とファン満足度の低下がスポンサー契約の価値評価に影響を与えていると認識していると報じられている。

さらに、トッテナムは注目度の高い移籍市場における影響力において「ビッグ6」のライバルクラブに後れを取っていることを示している。アーセナルがエベレチ・エゼ、モーガン・ギブス＝ホワイト、アントワーヌ・セメニョらを横取りしたように、過去2回の移籍期間において、北ロンドンのクラブはこれらの選手から敬遠されてきた。 ダニエル・レヴィ会長の退任もスポンサーにとってマイナス材料と見られている。前会長からは非常に尊重されていたが、新体制下では時折、驚くほど情報から締め出されるケースが生じている。