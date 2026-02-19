(C)Getty Images
翻訳者：
スパーズ、数百万ポンドの損失！降格懸念の中、長年のスポンサーが北ロンドンのクラブとの契約を解除
スパーズ、主要スポンサーが契約終了で打撃
テレグラフ紙が報じたところによると、トッテナムは激動のシーズンにおいて新たな打撃を受けた。プレミアリーグ降格争いによる損害が明らかになる中、長年のスポンサー1社が今シーズン終了をもってクラブとの関係を断つことを既に決定した。
このスポンサー企業（社名は非公表）は、2025/26シーズン終了をもって提携を終了するとクラブに通知した。スパーズがどのディビジョンに所属しているかは関係なく、この有名企業との関係悪化には複数の要因が絡んでいると見られている。この契約によりスパーズは過去数年間で数百万ポンドの収益を得ていたとされる。
情報筋によれば、主要因はアンジェ・ポステコグルー監督体制下で昨季、収益性の高いプレミアリーグを事実上放棄したクラブの決断にある。スポンサー側は、新暫定監督イゴール・トゥドールが状況を好転させられない限り、今季の国内リーグにおける2年連続の不振が恒常化する恐れがあると懸念。前季の17位という成績を「容認できない」と断じた。
- Getty Images Sport
スポンサーシップ危機の核心にある競技場内問題
ある関係者はテレグラフ紙にこう語った。「クラブ側からは国内での成績不振に関する説明も認識も一切なかった。代わりに、彼らのメッセージはヨーロッパリーグに集中していたが、いわゆる『エリートクラブ』にグローバルスポンサーが期待する大会レベルではない」
試合日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで空席が目立ち、不穏な雰囲気が漂うようになったホームサポーターの失望感の高まりも要因として挙げられており、情報筋はこう語る。「自クラブのファンから嫌われているクラブと関わりたいと思う者などいるだろうか？客席が埋まらず、人々が怒っているスタジアムで顧客をもてなしたいと思う者などいるだろうか？それが現実だ」
スタジアムが半分空いていて不機嫌な観客に囲まれた状態で自社ブランドが掲出されるのはスポンサーにとって懸念材料だ。トッテナムのスポンサー各社は、観客動員数の減少とファン満足度の低下がスポンサー契約の価値評価に影響を与えていると認識していると報じられている。
さらに、トッテナムは注目度の高い移籍市場における影響力において「ビッグ6」のライバルクラブに後れを取っていることを示している。アーセナルがエベレチ・エゼ、モーガン・ギブス＝ホワイト、アントワーヌ・セメニョらを横取りしたように、過去2回の移籍期間において、北ロンドンのクラブはこれらの選手から敬遠されてきた。 ダニエル・レヴィ会長の退任もスポンサーにとってマイナス材料と見られている。前会長からは非常に尊重されていたが、新体制下では時折、驚くほど情報から締め出されるケースが生じている。
さらなるスポンサー契約の喪失が続く可能性がある
今シーズン終了までに、スパーズはさらなるスポンサー契約を失う可能性がある。また、多くの契約には解約条項が含まれていると報じられている。
情報筋がテレグラフ紙に語ったところによると、「長期契約や複数年契約に見える場合でも、通常は降格や欧州大会出場権獲得だけでなく、解約や離脱条項が含まれている。契約年度終了時に再交渉する権利を定めた契約もあるかもしれない」という。
そのため、一部のスポンサーは既に状況を注視しており、シーズン終了後の見通しを踏まえて判断を下しつつある。契約解除を行うのは1社に留まらない可能性がある」
今週初め、トッテナムの広報担当者は「パートナー企業との契約内容については開示しておりません。この機密保持方針は多くの業界で標準的な対応です」と述べた。
- Getty
スパーズに清算の時が迫る
複数の報道によれば、トッテナムのスポンサー契約のうち1件は既に終了が確定している一方、別の企業も今シーズン終了をもってリリーホワイトズとの契約が終了する見通しで、更新交渉は未着手だ。さらに別の企業も「選択肢を検討中」とされ、残る契約の多くには欧州大会出場を条件とした高額ボーナスが含まれているが、その達成はほぼ絶望的と見られている。
現実として、プレミアリーグでの状況が改善されない限り、ピッチ外の問題は増え続けるばかりだろう。
広告