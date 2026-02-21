GOAL
「スパーズには青写真がある！」 - イゴール・トゥドール監督が初指揮を控える中、トッテナムが北ロンドン・ダービーでアーセナルに衝撃を与えると予想される
テューダー朝はスパーズで始まる
トッテナムの新監督トドールは、日曜日にミケル・アルテタ率いるアーセナルとの初戦を控えている。スパーズは降格圏に迫る危険な状況で、2026年初のプレミアリーグ勝利を未だ探し続けている。しかしアーセナルもここ数週間、確信を持てるプレーを見せていない。 前回は最下位のウルブズ相手に2-0のリードをふいにし2-2の引き分けに終わり、直近7試合でわずか3勝しか挙げていない。
トッテナムの新監督は試合を前に自信を見せた。記者団にこう語った。「このスタートについて、以前も言った通り、我々はチームになる必要がある。出場可能な選手たち、さらに何かを捧げる選手たち、自分ではなく互いを助け合う選手たちの集団になる必要がある」 これが基本だ。その後にこそ真の質が発揮される。このチームは質に溢れていると確信している。才能ある選手たち、いわば強力なエンジン——走れる脚を持つ選手たちが揃っている。潜在能力は十分にある。その潜在能力を引き出すには、まず基本を固める必要がある」
トッテナムがアーセナルを撃破するとの予想
クラウチも自信を持っており、パディ・パワーの独占インタビューでこう語った。「イゴール・トゥドールにとって厳しい初戦だが、トッテナムは新監督効果を得られるか？奇妙な人事に思えたが、彼の記者会見や話し方は気に入っている。選手をベンチに置く決断も躊躇しないだろうが、厳しい状況にあるのは否めない」
ウルブズとの引き分けはアーセナルにとって不本意な結果だ。シティも好調を維持しており、彼らは週半ばにウルブズ戦を見ながら舌なめずりしていただろう。94分の同点弾はまさに重大な瞬間だった。もしリーグ優勝を果たせば、ブレントフォード戦引き分けは貴重な1ポイントと評価されるだろうが、現時点では100％失った2ポイントだ。
「アーセナルには不安感が漂うだろう。そしてスパーズが今手にしたのは、アーセナルに対処する青写真だ。ブレントフォードは戦術的に見事だったと思う。深く守りを固め、カウンターで攻撃し、フィジカルを活かし、セットプレーを最大限に活用した。これがスパーズが参考にできる青写真だ。ブレントフォード戦前よりも確実に彼らの勝機は高まった。
「それでもアーセナルが結果を出すとは思う。数週間前の予想より接戦になるだろう。もしスパーズが結果を出せば、マンチェスター・シティは圧倒的に有利な立場に立つことになる」
降格はスパーズにとって選択肢ではない
クラウチはまた、スパーズが降格する可能性は全くないと確信しており、こう付け加えた。「現実的に考えて、彼はトップ10入りを目指すべきだ。降格は問題にならないと思う、本当にそう思う。 そんなことは信じられない。勝ち点だけ見れば危機的状況だが、実際に起きるとは思えない。トゥドール監督にとっての成功とは、現時点では単に試合に勝つことだ。欧州カップ戦出場やトップ10入りといったプレッシャーは全くない。現状を固め、試合に勝ち、その過程で良い姿を見せることだけが求められている」
次に何が来る？
トッテナムでのキャリアをアーセナル戦でスタートさせたテュドールは、3月のプレミアリーグでフラム、クリスタル・パレス、リヴァプール、ノッティンガム・フォレストと対戦する。また今月末に行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強の抽選で、テュドールとトッテナムの対戦相手が決定する。
