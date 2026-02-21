トッテナムの新監督トドールは、日曜日にミケル・アルテタ率いるアーセナルとの初戦を控えている。スパーズは降格圏に迫る危険な状況で、2026年初のプレミアリーグ勝利を未だ探し続けている。しかしアーセナルもここ数週間、確信を持てるプレーを見せていない。 前回は最下位のウルブズ相手に2-0のリードをふいにし2-2の引き分けに終わり、直近7試合でわずか3勝しか挙げていない。

トッテナムの新監督は試合を前に自信を見せた。記者団にこう語った。「このスタートについて、以前も言った通り、我々はチームになる必要がある。出場可能な選手たち、さらに何かを捧げる選手たち、自分ではなく互いを助け合う選手たちの集団になる必要がある」 これが基本だ。その後にこそ真の質が発揮される。このチームは質に溢れていると確信している。才能ある選手たち、いわば強力なエンジン——走れる脚を持つ選手たちが揃っている。潜在能力は十分にある。その潜在能力を引き出すには、まず基本を固める必要がある」