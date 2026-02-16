Getty Images Sport
「ストライカーのように！」－ベンフィカのゴールキーパー、アナトリー・トルビンがレアル・マドリード戦で得点を決めた際の「狂おしいほどの」感情を明かし、衝撃的な勝利後のティボ・クルトワの粋な振る舞いを称賛
チャンピオンズリーグの新たな地平を切り開く
ウクライナ人ゴールキーパーが驚きのラストプレーゴールを決め、ポルトガル勢がスペインの強豪相手に劇的な勝利を収める中、熱狂的な祝福が沸き起こった。 この勝利でベンフィカはチャンピオンズリーグプレーオフ進出を確定。24位で最終枠を獲得し、決勝トーナメント進出を保証された。シュートストッパーから決定的なフィニッシャーへの変貌を振り返り、トルビンは認めた。「6歳でサッカーを始めた時から、ゴールを防ぐために懸命に努力し、あらゆることをしてきた。今、一瞬の出来事によって、ゴールを決めたことで多くの人に知られるようになった」
世間の反応に未だ驚きを隠せない。「今でも信じられない」と彼は語った。「今でも時々、本当に起きたことなのか疑ってしまう。今日トレーニングを終えた時、ファンが写真を撮ってほしいと声をかけてきたんだ。『いいゴールだった』って。こんなこと前にはなかった。あの瞬間は一生忘れないだろう」
ベンチ内の混乱とピッチ上のカオス
ドラマは、選手もジョゼ・モウリーニョ監督も当初、もう1点必要だと気づいていなかったことでさらに高まった。モウリーニョはベンチでのテクノロジー使用を禁止しており、3-2のリードで十分だと信じてトゥルビンに時間を浪費するよう指示した。観客とクラブ会長ルイ・コスタが苛立ちの声を上げ始めたことで、ようやくその意図が伝わったのだ。
「勝っていたから急ぐ必要はなかった」とトルビンは笑いながら語った。「ファンがなぜ叫び始めたのか、チームメイトが『ワン、ワン、ワン』と私を指さしている理由が全く理解できなかった。 でもフリーキックを得た時、ミスター［モウリーニョ］が『上がれ』と合図したんだ。そこで誰かに『もう1点必要なのか？』って聞いたんだよ」
ついに合図が来た時、トルビンは最後のフリーキックに向けて突進した。チームメイトのフレドリック・アウルスネスが放ったボールは、トルビンが「完璧」と表現する絶妙なクロス。GKはマドリードのディフェンス陣を飛び越えた。「プレー中は考えないんだ。 ただ行動するだけだ。この瞬間はあっという間だった。クロスが完璧だったからか、あるいは（ゴールが）必然だったからか、僕にとっては自然な流れで、簡単に起こったことだった」と彼は語った。「この瞬間、リスクを冒す必要がある。全てを賭けるんだ。得点が必要なら、迷わず飛び込む。サポーターを喜ばせ、ベンフィカをより良くするために。 ただ走ったんだ。そして頭の動きは、まるで自分がストライカーのようだった。狂ってるよ」
クルトワ、痛恨の敗戦後に実力を証明
「奇跡」の直後、トルビンにとって最も印象深い瞬間の一つは、相手ゴールキーパーから訪れた。敗戦の痛みを抱えながらも、レアル・マドリードのティボ・クルトワがウクライナ人選手に近づき、祝福の言葉を贈ったのだ。この行為は24歳の若者に深い感銘を与えた。
「全てのゴールキーパーを尊敬しているが、特にクルトワは別格だ。この出来事を経て、彼への敬意はさらに深まった」とトルビンは語った。「苦い敗戦の後、彼は笑顔で祝福の言葉を届けてくれた。ピッチ上だけでなく、ピッチ外でも最高の選手であることを示してくれた。若い世代にとって良い手本だ。厳しい敗戦の後でも、敬意を示すことはできる」
ヨーロッパの王たちとの再会
運命のいたずらか、チャンピオンズリーグプレーオフの組み合わせでベンフィカとレアル・マドリードが再び対戦することになった。 物語を好むモウリーニョ監督は、すでに心理戦を開始。古巣が復讐を企てているとほのめかした。「彼らは傷ついている。傷ついた王は危険だ」と第1戦前に警告した。ただし、エースGKの得点シーンへの期待にはすぐに水を差すように、「トゥルビンはルス・スタジアムで攻撃に参加しない」と冗談めかして述べた。
トルビンにとって再戦は、ベンフィカの「奇跡」が偶然ではないことを証明する機会だ。リーグ戦で10ポイント差をつけられるなど不安定なシーズンを送ったものの、欧州での復活劇を経てチームの自信は揺るがない。「インテルかレアルかの選択だった。対戦相手は問わないが、レアルだからこそ、前回の試合の記憶が感情を揺さぶるだろう」とトルビンは締めくくった。
