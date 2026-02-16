「ストライカーのように！」－ベンフィカのゴールキーパー、アナトリー・トルビンがレアル・マドリード戦で得点を決めた際の「狂おしいほどの」感情を明かし、衝撃的な勝利後のティボ・クルトワの粋な振る舞いを称賛

ドラマは、選手もジョゼ・モウリーニョ監督も当初、もう1点必要だと気づいていなかったことでさらに高まった。モウリーニョはベンチでのテクノロジー使用を禁止しており、3-2のリードで十分だと信じてトゥルビンに時間を浪費するよう指示した。観客とクラブ会長ルイ・コスタが苛立ちの声を上げ始めたことで、ようやくその意図が伝わったのだ。

「勝っていたから急ぐ必要はなかった」とトルビンは笑いながら語った。「ファンがなぜ叫び始めたのか、チームメイトが『ワン、ワン、ワン』と私を指さしている理由が全く理解できなかった。 でもフリーキックを得た時、ミスター［モウリーニョ］が『上がれ』と合図したんだ。そこで誰かに『もう1点必要なのか？』って聞いたんだよ」

ついに合図が来た時、トルビンは最後のフリーキックに向けて突進した。チームメイトのフレドリック・アウルスネスが放ったボールは、トルビンが「完璧」と表現する絶妙なクロス。GKはマドリードのディフェンス陣を飛び越えた。「プレー中は考えないんだ。 ただ行動するだけだ。この瞬間はあっという間だった。クロスが完璧だったからか、あるいは（ゴールが）必然だったからか、僕にとっては自然な流れで、簡単に起こったことだった」と彼は語った。「この瞬間、リスクを冒す必要がある。全てを賭けるんだ。得点が必要なら、迷わず飛び込む。サポーターを喜ばせ、ベンフィカをより良くするために。 ただ走ったんだ。そして頭の動きは、まるで自分がストライカーのようだった。狂ってるよ」