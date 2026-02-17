スティーブ・マクラレン、マンチェスター・ユナイテッドで起きたクリスティアーノ・ロナウドとエリック・テン・ハグの「対立」の原因を明かす

オールド・トラッフォードでサー・アレックス・ファーガソンの右腕として働いた経験があり、テン・ハグと協力関係にあったマクラレンは、ポッドキャスト「The Good, The Bad & The Football」で、マンチェスターでのロナウドと監督の関係が最終的に決裂した経緯について次のように語っています。「トレーニング場では多くの争いがありました。 「君にやってほしいのは、これ、これ、これ、そしてこれだけだ」というやり取りが何度も繰り返されました。それがエリックの指導方法でした。ロニー、これが君の役割だ、と。

「私はロニーに『彼（テン・ハグ）が君に求めているのは、最初のプレス、1回、2回、そして気分が乗ったら3回走ることだけだ。そして、ボールを奪ったら、中盤に戻って、君にパスを出せるようにすることだ。彼が君に求めているのはそれだけだ。 それができなければ、お前は出場できない。あるいは、それをやろうとしないなら、出場する資格はない。いいか、彼［テン・ハフ］はお前を起用しない。断言する、彼は起用しない」

「他の監督ならそうするだろうけど、彼は違った。エリックは『俺はこうする。ロナウドも従え。さもなくば出場させない』と。ちょっとした対立だった。いや、対立というより膠着状態。どちらが勝つか？エリックは自分の主張を貫いたんだ」 大抵の監督ならそれに合わせるだろう。そういう監督もいる。だが彼は自分の主張を貫いたんだ」