Getty Images Sport
翻訳者：
スティーブン・ジェラード、ウルブズ戦敗戦に激怒「リバプールは本当にひどい」と痛烈批判 アルネ・スロット監督にリオ・ングモハ起用を要求
- Getty Images Sport
ジェラードがングモハの即時先発起用を要求
ジェラードの怒りの主な矛先は攻撃の火花が欠けていたことで、彼は10代の若き才能ングモハの起用を強く主張した。17歳の彼は短い出場時間ながら強烈なインパクトを残し、4400万ポンドという高額移籍金にもかかわらず試合に影響を与えられなかったガクポのパフォーマンスとは対照的だった。 ジェラードは、金曜日にロブ・エドワーズ監督率いるウルブズとのFAカップ再戦を控える中、この若手が先発出場する権利を勝ち取ったと断言している。 「65分間、リヴァプールは今夜絶望的だった。本当にひどい内容だ」とTNTスポーツの解説者として語った。「適切なテンポも質も欠いていた。彼は短い出場時間で（コディ）ガクポの65分間以上の働きを見せた。だから先発に値する。（スロット）監督は金曜の夜、この若者を起用すべきだ」
- Getty Images Sport
守備のミスが激しい批判を浴びる
攻撃陣の不振に加え、ジェラードは降格争いを繰り広げる相手に対して異例の脆弱さを見せた守備陣に焦点を当てた。特にウルブズの先制点は、元レンジャーズとアストン・ヴィラの指揮官を苛立たせ、イブラヒマ・コナテとヴァージル・ファン・ダイクの基礎的な守備意識の欠如を指摘した。またアリソン・ベッカーのミスから生まれた2点目については、チームに緊迫感が欠けていたと述べた。 「ウルブズは非常に落ち着いており、リヴァプールを完璧に封じ込めた」とジェラードは語った。「ターゲットマンへの単純なロングボールで、2対1の状況が生まれた。これは対処すべき場面だった。 2点目はGK（アリソン）のミスパスが原因で、反応が全くなかった。FAカップで勝ち進むなら守備を大幅に改善すべきだ。『最終ラインでのプレーが不十分だった』と言うが、守備も同様に重要だ」
スロットとファン・ダイク、モリーヌックスでの苦境を振り返る
キャンプ内では、敗戦の現実が浸透するにつれ、同様に沈んだ空気が漂っていた。スロット監督は、ますます不安定さを増すシーズンにおけるこの結果を「さらなる後退」と表現。一方ファン・ダイクは、この夜のチームの技術的欠陥について率直に認めた。 「動きが遅く、予測可能で、ボール保持は雑だった。判断ミスも多かった」とファン・ダイクは試合終了後に認めた。リヴァプールは今、不安な水曜の夜を迎える。チェルシーがアストン・ヴィラに勝利すれば、得失点差でリヴァプールを抜きトップ5入りする可能性があるからだ。
- Getty Images Sport
レッズの先行きは厳しい
複数の大会を跨ぐ過密日程を乗り切ることは、スロットにとって困難な課題だ。FAカップ5回戦ウルブズ戦を終えたリバプールは、早急にプレミアリーグ優勝争いに集中せねばならない。来週日曜にはアンフィールドでトッテナム・ホットスパーとの重要なホーム戦が控えている。チャンピオンズリーグ出場権が懸かる中、ジェラードが正式に認めたングモハの起用も相まって、監督には勝利の方程式を見出す重圧がかかっている。
広告