スティーブン・ジェラード、ウルブズ戦敗戦に激怒「リバプールは本当にひどい」と痛烈批判　アルネ・スロット監督にリオ・ングモハ起用を要求

攻撃陣の不振に加え、ジェラードは降格争いを繰り広げる相手に対して異例の脆弱さを見せた守備陣に焦点を当てた。特にウルブズの先制点は、元レンジャーズとアストン・ヴィラの指揮官を苛立たせ、イブラヒマ・コナテとヴァージル・ファン・ダイクの基礎的な守備意識の欠如を指摘した。またアリソン・ベッカーのミスから生まれた2点目については、チームに緊迫感が欠けていたと述べた。 「ウルブズは非常に落ち着いており、リヴァプールを完璧に封じ込めた」とジェラードは語った。「ターゲットマンへの単純なロングボールで、2対1の状況が生まれた。これは対処すべき場面だった。 2点目はGK（アリソン）のミスパスが原因で、反応が全くなかった。FAカップで勝ち進むなら守備を大幅に改善すべきだ。『最終ラインでのプレーが不十分だった』と言うが、守備も同様に重要だ」