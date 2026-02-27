スウェーデン代表監督、ワールドカッププレーオフを前に負傷したアレクサンダー・イサクとデヤン・クルセフスキの最新情報を発表

クルセフスキの体調は特に懸念材料だ。昨年5月に膝蓋骨の大手術を受けて以来、今季の国内リーグ戦を全休している。ポッター監督は、医療スタッフが24時間体制で主力選手の復帰に尽力する中、現在は希望にすがる状態だと認めた。 「今はただ祈るばかりだ。何人かの選手を復帰させられることを願っている」と彼は語った。「もし叶わなければ、現在在籍する選手たちで解決策を見つけねばならない」

25歳の選手のリハビリは、周囲から「ジェットコースターのような過程」と評されている。トッテナムを去る直前の元監督トーマス・フランクは、スウェーデン人MFの回復の複雑さについてこう説明した。「複雑な怪我で、膝に痛みがない状態を保つことが重要だ。だから注射を打った。それが効果を発揮することを願っている」 3～4週間後には痛みなくピッチに立てるだろう」と述べた。しかしクルセフスキは最近、さらなる診察のためバルセロナへ向かう姿が目撃されており、復帰が差し迫っていないことを示唆している。