AFP
翻訳者：
スウェーデン代表監督、ワールドカッププレーオフを前に負傷したアレクサンダー・イサクとデヤン・クルセフスキの最新情報を発表
クルセフスキの長い復帰への道のり
クルセフスキの体調は特に懸念材料だ。昨年5月に膝蓋骨の大手術を受けて以来、今季の国内リーグ戦を全休している。ポッター監督は、医療スタッフが24時間体制で主力選手の復帰に尽力する中、現在は希望にすがる状態だと認めた。 「今はただ祈るばかりだ。何人かの選手を復帰させられることを願っている」と彼は語った。「もし叶わなければ、現在在籍する選手たちで解決策を見つけねばならない」
25歳の選手のリハビリは、周囲から「ジェットコースターのような過程」と評されている。トッテナムを去る直前の元監督トーマス・フランクは、スウェーデン人MFの回復の複雑さについてこう説明した。「複雑な怪我で、膝に痛みがない状態を保つことが重要だ。だから注射を打った。それが効果を発揮することを願っている」 3～4週間後には痛みなくピッチに立てるだろう」と述べた。しかしクルセフスキは最近、さらなる診察のためバルセロナへ向かう姿が目撃されており、復帰が差し迫っていないことを示唆している。
- Getty Images Sport
イサクの回復の見通しは依然として不透明である
イサクの状況も同様に懸念材料だ。1億2500万ポンドの大型ストライカーは、トッテナム戦で腓骨骨折を負って以来、12月から戦線離脱している。アルネ・スロット監督は最近、このフォワードの回復状況について慎重な見解を示し、まだ身体負荷の初期段階にあると述べた。
「アレックスについては、今週初めてピッチに立った。サッカーシューズではなくランニングシューズでだが」とスロット監督は明かした。この評価から、迫るプレーオフの試合には出場がやや時期尚早かもしれないと示唆されている。
国家の大義にとって極めて重要である
この2選手の欠場は戦術面とリーダーシップ面で大きな打撃となる。クルセフスキは代表チームの中心選手となり、手術前の6試合中5試合でキャプテンを務めていた。 彼の最後の代表戦出場は2024年11月のアゼルバイジャン戦（6-0）で、2得点1アシストを記録する見事なプレーを披露した。両スター選手が治療を続ける場合、ポッター監督は粘り強いウクライナを破り予選突破の可能性を繋ぐために、得点力と創造性を備えた選手を戦力層の奥深くから発掘せざるを得なくなるだろう。
- Getty Images Sport
スウェーデンの次なる展開は？
スウェーデンは欧州プレーオフ経由で2026年ワールドカップ本大会出場権獲得を目指す。1958年大会準優勝のこのスカンジナビア勢はプレーオフ第2ルートに参戦し、最終勝者は日本、オランダ、チュニジアと同組となるグループFへ進出する。 1994年に3位入賞を果たしたアメリカ大陸での大会復帰を目指すスウェーデンは、史上13度目の本大会出場をかけて、3月26日にバレンシアで行われるウクライナとの準決勝に臨む。この初戦を突破すれば、3月31日にソルナで開催される決勝戦に臨み、ポーランドまたはアルバニアのいずれかと対戦し、世界最高峰の舞台への切符を懸けて戦うことになる。
広告