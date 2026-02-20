Getty/GOAL
スウェーデンの政治家がトッテナムを痛烈に嘲笑し、経済を「スパーズ的」でないものにするよう訴えた
トロフィー獲得の空白期間を終えたトッテナムが再び苦戦中
トッテナムはピッチ内外で巨額の投資を行っており、驚異的な62,000人収容のスタジアムが建設中だ。複数の移籍期間で多額の資金が投入されたが、目に見える成果はほとんど見られない。
17年ぶりの主要タイトル獲得は2025年、アンジェ・ポステコグルー監督率いるチームがUEFAヨーロッパリーグ制覇を果たしたことで実現したが、今シーズンは国内リーグで再び苦戦を強いられ、トーマス・フランクがトッテナム監督として解任される結果となった。
スウェーデンの政治家がトッテナムに痛烈な批判を浴びせる
トッテナムは、ビジネス運営の反面教師として一部から指摘されており、疑問の残る判断が前向きな進展を阻んでいる。スウェーデンの政治家ミカエル・ダムベリが、この英国のサッカー界の重鎮に対し、やや意外な批判を投げかけた。
議会での演説で、スウェーデンの財政問題が議論される中、彼はこう述べた。「当然ながらトッテナム・ホットスパー、通称スパーズを思い浮かべる。巨大なスタジアム、熱心で大規模なサポーター基盤を擁するイングランド有数の名門かつ富裕クラブであり、『トップチーム』と見なされる要素を全て備えている」
「それにもかかわらず、トッテナムは危機に陥っている。降格圏からわずか数ポイント上というリーグ最下位付近で戦っている。資源や利益が不足しているからではなく、機会を無駄にしたからだ。
「誤った決断、短絡的な思考、目先の利益に走る姿勢によって、方向性と安定性を失ってしまったのです。
「クラブは『スパーズ的』というレッテルを貼られている。チャンスはあれど結果が出せない状態だ。議長殿、まさにこれが財務大臣がスウェーデン経済を運営している手法である。スウェーデンには力と能力、資源がある。我々にはスウェーデン経済を繁栄させる企業、労働力、革新能力が備わっているのだ」
彼はさらにこう続けた。「政府はスウェーデンを『スパーシー』にする危険を冒している。それは許されない。スウェーデンはトッテナムのようなパフォーマンスではいけない」
ポステコグルー監督はトッテナムを「ビッグクラブではない」と主張
待望のトロフィーをもたらしたにもかかわらず監督職を解かれたポステコグルーは、トッテナムが自らが考えるほど強くないと示唆している。
彼は『ザ・オーバーラップ』にこう語った。「彼らが何を築こうとしているのか理解する上で、実に不可解なクラブだ。つまり、彼らは何者なのか？確かに、信じられないスタジアムとトレーニング施設を築いた。だが支出、特に給与体系を見ると、彼らはビッグクラブではない」
「彼らが気づいていなかったのは、実際に勝つためにはどこかでリスクを取らねばならないということだ。それがクラブのDNAである。トッテナムに入れば、至る所に『挑戦こそが行動だ』という標語が掲げられている。それなのに彼らの行動は、その理念とは正反対だ。
「ダニエル・レヴィを好きか嫌いかはさておき、彼の手腕は評価すべきだ。その道筋には新スタジアムや新施設が生まれた。だが安全策を貫くことで、彼らが気づかなかったのは、実際に勝つためにはどこかでリスクを取らねばならないということだ。それがクラブのDNAなのだ。
「それでもトッテナムというクラブは『我々はビッグクラブの一角だ』と言い続けていた。だが現実には、この2年間の彼らの行動を見る限り、そのレベルには達していないと思う」
暫定指揮官テュードルが北ロンドン・ダービーの指揮を執る
フランクは指揮官としての最後の17試合でわずか2勝しか挙げられなかったため、スパーズからあっさり解任された。彼は2025年夏に北ロンドンの指揮権を引き継いだばかりだったが、今やイゴール・トゥドールが暫定的にその座を引き継いでいる。
クロアチア人指揮官はシーズン終了までの指揮を引き受けることで合意し、火の洗礼を受けることになる。初戦は日曜日に宿敵アーセナルとのダービー戦が予定されている。
