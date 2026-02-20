トッテナムは、ビジネス運営の反面教師として一部から指摘されており、疑問の残る判断が前向きな進展を阻んでいる。スウェーデンの政治家ミカエル・ダムベリが、この英国のサッカー界の重鎮に対し、やや意外な批判を投げかけた。

議会での演説で、スウェーデンの財政問題が議論される中、彼はこう述べた。「当然ながらトッテナム・ホットスパー、通称スパーズを思い浮かべる。巨大なスタジアム、熱心で大規模なサポーター基盤を擁するイングランド有数の名門かつ富裕クラブであり、『トップチーム』と見なされる要素を全て備えている」

「それにもかかわらず、トッテナムは危機に陥っている。降格圏からわずか数ポイント上というリーグ最下位付近で戦っている。資源や利益が不足しているからではなく、機会を無駄にしたからだ。

「誤った決断、短絡的な思考、目先の利益に走る姿勢によって、方向性と安定性を失ってしまったのです。

「クラブは『スパーズ的』というレッテルを貼られている。チャンスはあれど結果が出せない状態だ。議長殿、まさにこれが財務大臣がスウェーデン経済を運営している手法である。スウェーデンには力と能力、資源がある。我々にはスウェーデン経済を繁栄させる企業、労働力、革新能力が備わっているのだ」

彼はさらにこう続けた。「政府はスウェーデンを『スパーシー』にする危険を冒している。それは許されない。スウェーデンはトッテナムのようなパフォーマンスではいけない」